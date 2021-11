Am Samstagnachmittag stürzte im Mythen Center Schwyz eine Weihnachtsdekoration rund zehn Meter in die Tiefe. Dabei wurden sechs Frauen verletzt, zwei davon erheblich. M. S. hat den Unfall am Samstag miterlebt und steht auch am Sonntag noch unter Schock.

Silja Hänggi 22.11.2021, 06.14 Uhr