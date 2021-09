Willisau: Neues Quartier soll Jungen Wohneigentum ermöglichen

Schwyzermatt 2 Damit sie in Willisau bleiben: Neues Quartier soll jungen Familien Wohneigentum ermöglichen Die Korporation Stadt Willisau hat ihre Pläne für das letzte Stück Bauland vorgestellt, das der Stadt gehört. Das Projekt umfasst 67 Einfamilien- und vier Mehrfamilienhäuser. Die Eigenheime sollen erschwinglich sein und erste Wohneinheiten ab 2026 bezogen werden. Philipp Wolf Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Ludwig Peyer und die von ihm präsidierte Korporation Stadt Willisau wurden in den vergangenen Jahren immer wieder gefragt, wann auf der letzten eingezonten Landreserve der Stadt gebaut wird.

Mal wurde Peyer von interessierten Willisauerinnen und Willisauern darauf angesprochen. Mal wurde die Korporation von der Stadt angefragt. Für Peyer ist deshalb offensichtlich:

«Das Interesse an Wohneigentum ist gross.»

Nun hat die Korporation Stadt Willisau vor wenigen Tagen das Projekt Schwyzermatt 2 vorgestellt: Mit einem Investitionsvolumen von 84 Millionen Franken ist das Projekt das bislang grösste der Korporation Stadt Willisau. Das vorliegende Konzept ist ein Zusammenschluss aus «Jim Knopf» der kunzarchitekten AG (Sursee) sowie «Millefleurs» der hummburkart Architekten GmbH (Luzern). «Jim Knopf» steht für die Einfamilien- und «Millefleurs» für die Mehrfamilienhäuser. Gebaut werden sollen 67 Eigenheime und vier Blocks mit Mietwohnungen. Zudem erhält das neue Quartier eine Tiefgarage.

So viel privates Wohneigentum und so wenig Mehrfamilienhäuser. Dabei wird in der Medienmitteilung der Korporation von verdichtetem Bauen und im ganzen Land von immer weniger bezahlbaren Einfamilienhäusern geschrieben. Wie soll mit Mehrfamilienhäusern verdichtet gebaut werden und wer soll sich diese leisten können?

Peyer löst die scheinbaren Widersprüche auf mit Zahlen und Fakten aus dem Projektbeschrieb der Schwyzermatt 2. Zwar entstünden Eigenheime, doch seien diese kleiner konzipiert als früher. Vor 30 Jahren wurden in der angrenzenden Schwyzermatt 1, die fast gleichgross ist, 23 Wohneinheiten realisiert. Im neuen Quartier sind es fast dreimal so viele. Ohnehin, so Peyer, dürfe die Korporation Stadt Willisau aufgrund der Einzonung der Parzelle nur auf einem kleinen Teil der Fläche mehrstöckige Wohnhäuser realisieren.

Ein typisches Einfamilienhaus in der Schwyzermatt werde auf drei Stockwerken und einer Fläche von 150 Quadratmetern über 5,5 Zimmer verfügen. Dazu gehören hinter und vor dem Haus Sitzplatz- und Gartenanteil.

Weiter sagt Peyer, es stimme zwar, dass sich immer weniger Menschen ein Haus leisten können. Doch würden die Preise in der Schwyzermatt 2 bezahlbar sein. Dies, weil schlichte, zweckmässige Häuser gebaut und sie im Baurecht verkauft werden. Das heisst, die Korporation Stadt Willisau bleibt im Besitz des Bodens, veräussert lediglich die gebauten Häuser. Dazu sagt Peyer: «Da wir das Land nicht wie ein privater Investor verzinsen müssen, werden auch die Baurechtszinse tragbar sein.» Weil der Erwerb des Landes entfällt, muss die Käuferschaft weniger Eigenmittel aufbringen.

Das passt zum Ziel der Stadt Willisau. Sie will, so Peyer, mittelständische Familien mit guten Ausbildungen im Ort halten.

«Junge Familien, Doppelverdiener, die gerne in Willisau bleiben wollen, sollen dies auch tun können.»

Interessenten für die geplanten Einfamilienhäuser gibt es laut Peyer bereits zahlreiche. Alleine bei der Vorstellung des Projekts Schwyzermatt 2 habe es 20 positive Rückmeldungen gegeben.

2026 sollen die ersten Wohneinheiten bezogen werden

Beim Zielpublikum für die 60 geplanten Mietwohnungen in den vier Blocks handelt es sich derweil um Menschen, denen ein Eigenheim zu teuer ist. Auch an Ältere richtet sich das Angebot, sagt Peyer. Explizite Seniorenwohnungen seien derzeit aber nicht vorgesehen.

Die involvierten Architekturbüros beginnen nun mit der Detailarbeit an der Schwyzermatt 2. Laut Peyer soll 2025 mit dem Bau des Quartiers begonnen werden. Der Bezug der ersten Wohneinheiten würde im Jahr 2026 erfolgen.