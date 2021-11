Kanton Luzern: Kleine Security-Firmen weiterhin ohne Lohnvorgaben

Kanton Luzern Sicherheit ohne Verbindlichkeit – kleine Security-Firmen weiterhin ohne Lohnvorgaben Private Sicherheitsunternehmen übernehmen auch im Kanton Luzern immer mehr Aufgaben. Doch minimale Vorgaben zur Entlöhnung gibt es noch immer nur bei Betrieben mit mehr als zehn Angestellten. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grössere Sicherheitsdienste sind dem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt, kleine nicht. Bild: Raphael Rohner

Allmählich kehrt es zurück, das Nachtleben. Das Licht von Neonröhren und Scheinwerfern fällt damit auch wieder auf eine Branche, die während der Pandemie höchstens in Test- und Impfzentren sichtbar war: die der Sicherheitsdienste. Die Branche ist seit langem ein Wachstumsmarkt: Allein zwischen 2002 und 2015 stieg der Umsatz schweizweit von 450 Millionen auf 1 Milliarde Franken. Auch im Kanton Luzern sind die Dienste der privaten Sicherheitsfirmen zunehmend gefragt. Im März 2018 waren rund 140 Sicherheitsfirmen registriert. Laut Urs Renggli, Chef Gastgewerbe und Gewerbepolizei bei der Luzerner Polizei, sind es derzeit 153 Sicherheitsfirmen. Wie viele Angestellte beschäftigt werden, ist nicht bekannt.

Firmen mit mindestens zehn Angestellten sind dem «Gesamtarbeitsvertrag der privaten Sicherheitsdienstleistungen» unterstellt und werden von der zuständigen paritätischen Kommission kontrolliert. Betriebe mit weniger als zehn Angestellten werden von der Kantonalen Industrie- und Gewerbeaufsicht (Kiga) kontrolliert. Die Kiga ist ein Bereich von «WAS wira Luzern» und hat letztes Jahr zehn Sicherheitsfirmen auf die orts- und branchenüblichen Löhne kontrolliert.

Eines von zehn Unternehmen zahlte zu tiefe Löhne

«Bei fünf Unternehmen wurde im Nachhinein festgestellt, dass zum Zeitpunkt der Kontrollen mehr als zehn Mitarbeitende beschäftigt waren», sagt Andreas Hunkeler, Bereichsleiter der Kiga. «Bei einem der kontrollierten Unternehmen wurde bei einer Anstellung eine Lohnunterbietung festgestellt, worauf ein Verständigungsverfahren eingeleitet wurde und erfolgreich abgeschlossen werden konnte.» Die Löhne seien inzwischen korrigiert worden.

Stabile Lage in Luzern – trotz mehr Sicherheitspersonal Den Eindruck, dass die Ausgehlokale in letzter Zeit vermehrt auf Sicherheitsleute setzen, bestätigt Gianluca Pardini. «Einige Bars haben für die Zertifikatskontrolle von ihrer Sicherheitsfirma zusätzliches Personal bestellt, sofern sie den Einsatz nicht mit eigenen Angestellten bestreiten», sagt der Geschäftsführer der IG Kultur Luzern, bei der die im Februar dieses Jahres gegründete Bar- und Clubkommission angegliedert ist. Die Situation zwischen Lokalen und Sicherheitsfirmen wie auch der im Nachtleben beteiligten Sicherheitsfirmen untereinander erachtet Pardini als entspannt. «In der Stadt Luzern setzen die Lokale zum Teil seit Jahren auf dieselben drei, vier Sicherheitsfirmen. So ist man in einem guten Austausch.» Dieser Austausch ermögliche Gespräche, wenn es wie vor ein paar Jahren zu Vorwürfen kommt, der Einlass in Clubs werde bestimmten Gruppen nicht gewährt. Auch gewisse Ausbildungsstandards gebe es. «Trotzdem wären schweizweit einheitliche Regeln zur Ausbildung und Entlöhnung sicher wünschenswert.» (avd)

Kleine Sicherheitsfirmen haben innerhalb der Branche und zum Teil auch in der Öffentlichkeit schon lange den Ruf, die Löhne zu drücken oder zu wenig in die Ausbildung zu investieren. Darum waren schweizweit einheitliche Regeln einmal das grosse Ziel. Es wurde gleich in zwei Anläufen verfehlt. Der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner forderte mit einer Motion einheitliche Standards für die Sicherheitsbranche. Das Anliegen fand beim Bundesrat und selbst bei den meisten Sicherheitsfirmen Gehör, nicht aber 2018 bei der zuständigen Kommission im Ständerat.

Parallel dazu versuchten die Kantone, mit dem Konkordat über Private Sicherheitsdienstleistungen (Küps) zu einer Vereinheitlichung zu kommen. Auf Ende dieses Jahres wird das Küps allerdings definitiv beerdigt, weil sich grosse Kantone wie Zürich und Bern nicht angeschlossen haben. Kleinster gemeinsamer Nenner bleibt der Gesamtarbeitsvertrag (GAV). Er ist aber nur für Unternehmen mit mindestens zehn Angestellten verbindlich.

Auch Zentralschweizer Standards nicht in Sicht

Dimitri Moretti, Urner SP-Regierungsrat und Präsident der Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, bedauert, dass das Küps gescheitert ist:

«Einheitliche Standards für private Sicherheitsdienste würden einerseits die Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden erleichtern und andererseits Klarheit über die Kantonsgrenzen hinweg schaffen.»

Auf die Frage, ob sich nun für die Zentralschweiz ein eigenes Konkordat aufdränge, um wenigstens für die Region einheitliche Standards festzulegen, antwortet Moretti: «Es ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, wenn die Zentralschweiz im Alleingang Standards einführt. Es braucht einen schweizweiten Ansatz. Besonders wichtig wäre, dass die grossen Kantone einbezogen sind. Die Zentralschweiz mit ihren vielen kleinen Kantonen ist allein wegen der Grösse nicht besonders geeignet, Vorreiter zu spielen.» Leider sei nun auf nationaler Ebene die politische Diskussion etwas blockiert.



Dass weder über den eidgenössischen Gesetzesweg noch über das Küps schweizweite Regulierungen eingeführt werden konnten, ärgert auch Luc Sergy. Er ist Direktor des Verbands Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen (VSSU). Der Verband vertritt überwiegend grössere Sicherheitsfirmen und hat sich für den GAV stark gemacht. «Nach wie vor gelten für Unternehmen mit weniger als zehn Angestellten die GAV-Bestimmungen nicht. Das ist vor allem in der Deutschschweiz ein Problem», sagt Sergy. Denn in der Westschweiz gebe es seit 1996 ein Konkordat mit verbindlichen Vorgaben – für alle Sicherheitsfirmen. So müsse der Geschäftsführer eine Prüfung ablegen und potenzielle Angestellte würden detailliert auf allfällige Strafen überprüft.

«Da wird mehr verlangt als ein Auszug aus dem zentralen Strafregister.»

Solche Vorgaben hätten auch Luzerner Sicherheitsunternehmen begrüsst. So sagte Martin Heller von der Firma LU-Sicherheitsdienst im März 2018: «Manch ein Konkurrent bietet Dienstleistungen zu Preisen an, da kann ich bloss noch ungläubig den Kopf schütteln.» Ein langjähriger Sicherheitsfachmann, der mehr als zehn Angestellte beschäftigt und anonym bleiben will – «Diskretion ist unser Credo» –, bestätigt: Manche Kleinbetriebe würden keine Sozialleistungen zahlen, andere ihre Angestellten kaum ausbilden. Grosse Betriebe mit mehreren Standorten müssten hingegen für jeden einzelnen Kanton unterschiedliche Bewilligungen einholen.

Verband: Preisdruck kommt oft von Behörden

Das Lohndumping werde in der Deutschschweiz von einigen Gemeinden und Kantonen zusätzlich befeuert, sagt VSSU-Direktor Sergy. «Und zwar, indem bei Ausschreibungen der Preis als Zuschlagskriterium zwischen 60 bis zu 100 Prozent gewichtet wird.» In der welschen Schweiz seien die Behörden sensibilisierter. Der Verband werde nun auf einzelne Kantone zugehen und diese animieren, sich entweder dem Westschweizer Konkordat anzuschliessen oder dann die Kriterien zu übernehmen. «Eine schweizweit einheitliche Lösung macht nach wie vor am meisten Sinn.»

Das gelte besonders auch vor dem Hintergrund, dass die Sicherheitsbranche weiterhin an Bedeutung gewinnt. Laut Sergy habe die Branche allein beim Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin diesen Sommer in Genf 10'000 Einsatzstunden geleistet. «Und mit der Pandemie erschliessen sich neue Geschäftsfelder – wie etwa die Zertifikatskontrollen vor Hochschulen oder Bars.» Neue Geschäftsfelder, alte Probleme.