Leserdebatte Der Kanton Luzern lehnt durchgehende Busspur über die Seebrücke weiterhin ab Auch wenn der Autoverkehr seit Jahren abnimmt: Für den Regierungsrat ist eine separate Busspur über die Luzerner Seebrücke nicht realistisch. Kantonsrätin Monique Frey (Grüne) spricht von einer «Trotzreaktion» und «Blockade». Simon Mathis 17.11.2020, 00.01 Uhr

Es bleibt dabei: Der Regierungsrat will vorerst nichts mehr wissen von einer durchgehenden Busspur über die Stadtluzerner Seebrücke. Die Regierung beantragt beim Parlament die Ablehnung eines entsprechenden Postulates von Monique Frey. Die Grünen-Kantonsrätin schlägt einen Umbau der Seebrücke vor, um die Autospur jeweils einer Fahrtrichtung zu einer kombinierten Bus- und Velospur umzunutzen. Diese Spur soll vom Bahnhofplatz bis zum Hotel Schweizerhof reichen. Zudem regt sie eine Verbreiterung des Trottoirs an.

Blick auf den Verkehr auf der Luzerner Seebrücke. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 27. März 2019)

Die Seebrücke ist schon lange ein verkehrspolitischer Zankapfel. Eine durchgehende Busspur vom Krienser Kupferhammer bis zum Luzernerhof gehörte einst zum umstrittenen Projekt Spange Nord, das die Regierung mittlerweile durch eine Spange light ersetzt hat. Mit dem Kurswechsel verabschiedete sich die Regierung aber auch von der geplanten Busspur. Denn um eine Autospur abbauen zu können, bräuchte es einen deutlichen Verkehrsrückgang in der Innenstadt - und dies sei ohne Spange Nord nicht realistisch.

Die Grünen-Kantonsrätin Monique Frey fordert eine kombinierte Bus- und Velospur auf beiden Fahrtrichtungen der Seebrücke. Symbolbild: Nadia Schärli (Luzern, 12. Mai 2020)

Starker Verkehrsrückgang – aber nicht in der Rushhour

Dies wiederum sieht der Luzerner Stadtrat ganz anders. Denn seit 20 Jahren ist der Verkehr über die Seebrücke rückläufig. 2019 wurden durchschnittlich noch 33'590 Fahrzeuge pro Tag gezählt - 1341 weniger als im Vorjahr. Bis vor kurzem nannte der Regierungsrat 32'000 Autos als Zielwert, der nur mit der Spange Nord erreicht werden könne. Geht der Verkehrsrückgang so weiter, wird der Zielwert schon bald erreicht sein – auch ohne «Spange».

Der Luzerner Regierungsrat gibt allerdings zu bedenken, dass die Zahlen in den Spitzenstunden nur um rund zehn Prozent gesunken seien. Das rechtfertige noch keine Halbierung der Anzahl Spuren. Zudem will die Regierung die Ergebnisse aus der Mobilitätsstrategie und dem Mobilitätskonzept abwarten, um die Konsequenzen möglicher Spurenänderungen abzuschätzen. «Sie können nicht isoliert angegangen werden», so die Regierung.

Eine Retourkutsche an die Stadt Luzern?

Kantonsrätin Monique Frey (Grüne) Bild: Pius Amrein

«Die Antwort des Regierungsrates ist eine grosse Enttäuschung», sagt die Postulantin Monique Frey (Grüne). «Dass er die Möglichkeit der Bus- und Velospur noch nicht einmal prüfen will, ist eine Klatsche gegenüber der Stadtluzerner Bevölkerung, die sich eine solche schon lange wünscht.» Die Antwort lasse Frey an eine «Trotzreaktion» denken:

«Man könnte meinen, die Regierung beerdigt nun die Busspur, weil sich die Stadtbevölkerung erfolgreich gegen die Spange Nord gewehrt hat.»

Die Bedenken zur Verkehrsüberlastung in der Rushhour kann Monique Frey zwar verstehen. «Dass das Vorhaben nicht ganz einfach ist, steht ausser Frage», so die Emmer Kantonsrätin. «Es ist aber eine Herausforderung, der sich die Regierung stellen könnte. Stattdessen blockiert sie einfach den Fortschritt.»

Laut Frey zeigen die Verkehrszahlen klar, dass eine Busspur durchaus machbar wäre. «Die Stosszeiten bereiten auch uns Sorgen», so Frey. «Die grosszügige Velo- und Busspur wäre aber gerade eine effektive Möglichkeit, die Verkehrsspitzen zu brechen und die Fortbewegung auf den ÖV und das Velo zu verteilen.»

Die Busspur ist noch nicht vom Tapet

Dass die Kantonsregierung die Busspur weiterhin ablehnt, überrascht den Stadtluzerner Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) nicht. Das letzte Wort in dieser Sache ist aber nicht gesprochen, da das Thema im Zusammenhang mit dem künftigen Mobilitätskonzept des Kantons sicher wieder aufs Tapet kommt. «Wir werden uns in diesem Rahmen weiterhin für eine durchgehende Busspur zwischen Kupferhammer und Luzernerhof einsetzen», so Borgula. «Wir hoffen, dass wir - nicht nur in dieser Frage - mit dem Kanton auf einen gemeinsamen Nenner kommen werden.» Eine kombinierte Bus-/Velospur auf dem Schweizerhofquai fordert übrigens auch das städtische Parlament in einem überwiesenen Vorstoss.

Wichtig würde die Busspur laut Borgula nicht zuletzt während der Umbauarbeiten für den Durchgangsbahnhof. «Es wird zentral sein, den ÖV-Fluss während der Arbeiten stabil zu halten. Die Busspur würde dabei helfen.»