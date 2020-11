Seetal Auf dem Lindenberg in Hitzkirch werden Windräder nicht verboten – Gegner kämpfen weiter Mit einer Gemeindeinitiative wollten die Gegner Windräder verhindern. Das Stimmvolk hat dem Ansinnen eine Abfuhr erteilt. Ein Ja zur Windkraft ist dies allerdings nur bedingt. Reto Bieri 29.11.2020, 18.07 Uhr

Seit Jahren wird auf dem Lindenberg – er liegt in den Kantonen Luzern und Aargau – geprüft, ob sich dieser als Gebiet für Windenergieanlagen eignet. Eine Gemeindeinitiative verlangte ein Verbot auf der Luzerner Seite. Das geht den Hitzkircher Stimmbürgerinnen und -bürgern zu weit. Sie haben am Sonntag eine entsprechende Gemeindeinitiative mit 1242 Nein- zu 858 Ja-Stimmen (Nein-Anteil von 59 Prozent) klar abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 57,4 Prozent.

Hitzkirch lehnt die Verbotsinitiative für Windräder ab. Darüber freuen sich Herbert Birrer (links, Windenergie Lindenberg AG) und Josef Schuler (IG Aufwind). Beim Waldrand im Hintergrund ist das Windrad geplant. Bild: Pius Amrein (Müswangen, 29. November 2020)

Die Initiative verlangte, dass die Gemeinde Hitzkirch ihr Bau- und Zonenreglement so anpasst, dass in den Ortsteilen Hämikon, Sulz und Müswangen zum Schutz des Naherholungsgebietes Lindenberg keine Windenergieanlagen erstellt werden dürfen.

Das ist nun vom Tisch. Erleichtert zeigt sich Herbert Birrer, Initiant des geplanten Windrads in Müswangen. «Ich habe ein Ja erwartet, aber kein so klares.» Er werte es nicht unmittelbar als Ja zur Windkraft, sondern: «Das Stimmvolk war dagegen, dass man das Windradprojekt im Keim erstickt. Es hat die Angstmacherei der Initianten durchschaut.»

Bevölkerung soll aufgrund von Fakten entscheiden

Auch der Hitzkircher SP-Kantonsrat Josef Schuler freut sich über das klare Ergebnis. Mit der von ihm mitgegründeten IG Aufwind setzt er sich für die Windkraft ein. «Der Abstimmungsausgang war offen, die Gegner haben viel Geld in ihre Kampagne investiert.» Das klare Resultat sei ein Zeichen, dass die Bevölkerung bereit ist, den weiteren Prozess mitzugehen. «Erst müssen alle Fakten auf dem Tisch liegen. Erst dann kann die Bevölkerung aufgrund einer soliden Basis entscheiden und nicht aufgrund von Fake News.» Die Initiative habe einiges ausgelöst und deshalb auch ihr Gutes, sagt Schuler weiter. So haben sich einige politische Exponenten gegen die Initiative ausgesprochen, darunter der Hitzkircher Ständerat Damian Müller.

Verein Pro Lindenberg kämpft weiter – falls nötig bis vor Bundesgericht

Lanciert hat die Gemeindeinitiative der Verein Pro Lindenberg. Enttäuscht sei er nicht, sagt Präsident Heiri Knaus auf Anfrage. «Ich habe erwartet, dass es abgelehnt wird. Wir hatten keine Unterstützung aus der Politik.» Positiv sei, dass der Verein mit vielen Leuten in Kontakt kam und diese über Fakten wie Anlagengrösse und Grundwasserrisiken orientieren konnte.

Das Signal aus Hitzkirch, das sich die Windradgegner an die Adresse der Gemeinde Beinwil im Freiamt erhofften, blieb allerdings aus. Dort ist, hart entlang der Kantonsgrenze, ein Windpark mit vier Windrädern geplant. Von einem Signal will Knaus allerdings nicht mehr sprechen. «Es war immer unsere Absicht, dass Hitzkirch darüber abstimmen kann, ob man auf dem Lindenberg eine Windindustriezone will. Das will die Bevölkerung offenbar, zumindest im Moment.»

Pro Lindenberg werde weiterhin gegen die Windräder kämpfen. «Falls nötig bis vor Bundesgericht», sagt Knaus. Der Verein hat nicht nur in Hitzkirch, sondern rund um den Lindenberg Mitglieder. In Beinwil habe sich Pro Lindenberg an der öffentlichen Mitwirkung beteiligt und gemäss Knaus 96 Eingaben eingereicht. «Insbesondere den Umweltverträglichkeitsbericht werden wir genau begutachten, sobald er publiziert ist.»

Gemeinderat kritisiert mangelhaften Umweltverträglichkeitsbericht

Für den Hitzkircher Gemeindepräsidenten David Affentranger (CVP) ist das Abstimmungsresultat zwar ein klares Zeichen, der Gemeinderat schaue beim Thema Windkraft aber weiterhin genau hin. Das hat er vor rund zwei Wochen bewiesen. In der Vernehmlassung zum geplanten Windpark in Beinwil kritisierte Hitzkirch diverse Punkte harsch. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass insbesondere der Umweltverträglichkeitsbericht erhebliche Mängel aufweist und vieles noch nicht abschliessend geklärt ist», begründet Affentranger. Weil das Projekt im Kanton Aargau liegt, habe man sehr wenig Einflussmöglichkeiten. «Trotzdem werden wir schauen, dass die Emissionen für unsere Gemeinde möglichst klein bleiben.»

Wichtiger Beitrag für die Stromproduktion im Winter

Im Vorfeld stellt sich die Frage, ob der Luzerner Regierungsrat das Windradverbot in der Hitzkircher Ortsplanung akzeptiert hätte. Wohl eher nicht, wie aus einer Anfrage beim Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) hervorgeht: «Ein generelles Verbot von Windkraftanlagen auf dem Lindenberg verunmöglicht eine Interessenabwägung, womit Bundesrecht ausgehebelt würde, was rechtswidrig ist.» Zurzeit erarbeite der Kanton ein kantonales Windenergiekonzept. Es wird gemäss BUWD Anfang 2021 vorliegen. Die Windkraft soll im Kantonalen Richtplan mehr Gewicht erhalten. «Die Windenergie kann einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Winterstromproduktion leisten und trägt zudem zum kantonalen Ziel der Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien auf 30 Prozent bei», schreibt das BUWD.