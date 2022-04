Seetal Hitzkircher Mehrzweckhalle wird deutlich teurer – Parteien unterstützen das Projekt weiterhin 14 Millionen Franken hat das Stimmvolk für die neue Halle bereits bewilligt. Doch nun kostet sie einen Drittel mehr. Die Gründe sind laut dem Gemeinderat vielfältig. Reto Bieri Jetzt kommentieren 13.04.2022, 17.00 Uhr

Etwas neidisch blickt Hitzkirch jeweils auf die viel kleineren Nachbargemeinden Ermensee und Aesch, in denen es Mehrzweckhallen gibt. Eine solche fehlt im 6000 Seelen zählenden Zentrum des Hitzkirchertals bislang. Im Juni 2020 trugen die jahrelangen Bemühungen und Planungen Früchte: Die Hitzkircher Bevölkerung stimmte an der Urne einem Kredit von rund 14 Millionen Franken für eine Dreifachhalle inklusive Tiefgarage deutlich zu. Nun stellt sich heraus – dieser Betrag reicht nicht. Satte 4,2 Millionen Franken zusätzlich beantragt der Gemeinderat. Über den Zusatzkredit wird am 31. Mai an der Gemeindeversammlung abgestimmt.

So sieht die geplante Mehrzweckhalle Hitzkirch aus. Visualisierung PD

Die vertiefte Planung habe aufgezeigt, dass der ursprünglich an der Urne bewilligte Baukredit nicht ausreiche, teilt die Gemeinde mit. Die Gründe dafür seien vielfältig. So soll die Wärme neu mit Erdsonden erzeugt werden, was zu höheren Investitionskosten führe als ein Anschluss an die Fernwärme. Viele weitere Bereiche ergäben laut der Gemeinde zusätzliche Kosten, darunter das Raumprogramm, die Gebäudehülle, Statik und Sicherheit sowie Baunebenkosten und Honorare. «Zudem verursacht die unerwartet hohe Bauteuerung Mehrkosten», heisst es in der Mitteilung weiter.

Diverse Optimierungen und Kosteneinsparungen bei der Planung würden nicht ausreichen, um diese Mehrkosten zu decken.

«Die Baukommission und der Gemeinderat bedauern, dass es nicht möglich ist, die Sport- und Mehrzweckhalle mit integrierter Tiefgarage zum ursprünglichen Baukredit realisieren zu können.»

Dank der guten Finanzlage der Gemeinde sei die Mehrzweckhalle auch mit dem beantragten Zusatzkredit finanziell tragbar.

Neue Halle ist «energietechnisch einwandfrei»

Das sehen offenbar auch die Ortsparteien so, sie stehen mehrheitlich weiterhin hinter dem Projekt. «Der Zusatzkredit ist zwar schmerzhaft, aber auch begründ- und finanzierbar», sagt zum Beispiel Josef Schuler, Parteipräsident der SP Hitzkirch plus und Kantonsrat. Energietechnisch sei das Projekt einwandfrei. «Durch Erdsonden soll die Halle im Winter geheizt und im Sommer gekühlt werden. Die überschüssige Energie vom Solardach reicht aus, um die Wärme im Boden zu speichern und im Winter wieder zu nutzen», erklärt Schuler. Zudem werde die Mehrzweckhalle auch die anderen Gebäude der Schule mit Energie beliefern. Dafür muss aber das Arealnetz neu gebaut werden. Einen entsprechenden Kredit über 2,9 Millionen Franken legt der Gemeinderat ebenfalls an der Gemeindeversammlung vom 31. Mai vor.

Die geplante Halle von innen. Visualisierung PD

Warte man noch länger zu, werde dies die neue Mehrzweckhalle zusätzlich verteuern, sagt Schuler. «Würde die Bevölkerung den Zusatzkredit jetzt verweigern, dann müsste ein neues Projekt ausgearbeitet werden, welches zwar billiger, jedoch im Unterhalt viel teurer würde. Das macht keinen Sinn.»

SVP befürwortet Zusatzkredit zähneknirschend

Auch der Vorstand der Mitte Hitzkirch unterstützt den Zusatzkredit, und zwar «vorbehaltlos», wie Parteipräsident Josef Elmiger sagt. Der Gemeinderat habe an einer Sitzung mit den Parteipräsidien plausibel darlegen können, warum und wo Mehrkosten entstehen. «Diese sind zwar bedeutend, beinhalten aber einerseits bei den Infrastrukturen neue Technologien, die zu tieferen Betriebskosten führen werden. Andererseits sind die Kosten jetzt auf dem aktuellen Stand und vollständig erfasst», so Elmiger. Das heute vorliegende Bauprojekt beinhalte zudem keine zusätzlichen Begehren oder Wünsche. Auch den Sonderkredit für das Arealnetz unterstütze der Mitte-Vorstand vorbehaltlos, «weil das Projekt zukunftsgerichtet, ökologisch und sinnvoll ist». Die offiziellen Parolen fasst die Mitte an der Parteiversammlung vom 16. Mai.

Der Vorstand der SVP Hitzkirch befürworte den Zusatzkredit «zähneknirschend», sagt Parteipräsident Daniel Thali. Man sei sehr erstaunt über die Höhe des Zusatzkredits von rund einem Drittel des bisher bewilligten Kredits. «Wir fragen uns, ob das Wünschenswerte vom Notwendigen getrennt wurde, und hoffen auf detaillierte und transparente Informationen an der Gemeindeversammlung.» Die Umsetzung des Projekts Arealnetz beurteile die SVP als sinnvoll, könnten so doch Synergien genutzt und Kosten gespart werden. Noch nicht zu den Krediten äussern will sich die FDP, sondern die Parteiversammlung vom 28. April abwarten, sagt Ortsparteipräsidentin und Kantonsrätin Luzia Syfrig auf Anfrage.

