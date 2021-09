Seetal Für ein attraktiveres Dorfzentrum: Gemeinde und Genossenschaft spannen in Hochdorf zusammen Eine Machbarkeitsstudie soll prüfen, wie die linke Häuserzeile zwischen Brauikreisel und Kirche künftig gestaltet werden kann. Die Resultate sollen im nächsten Sommer vorliegen. Reto Bieri 30.09.2021, 05.00 Uhr

Seit Jahren bemüht sich die Gemeinde Hochdorf, das Dorfzentrum attraktiver zu gestalten. Am Mittwoch nun hat der Gemeinderat mitgeteilt, dass die Entwicklungsplanung gestartet wird. Der Perimeter umfasst – vom Brauikreisel aus gesehen – die linke Häuserzeile von der Kantonalbank bis zum Kirchenplatz. «Es geht um eine Bestandesaufnahme sowie einen Blick in die Zukunft, was auf diesem Areal planerisch möglich ist», sagt Gemeindepräsidentin Lea Bischof auf Anfrage.