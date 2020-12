Seetal Hitzkircher Gemeinderätin Luzia Ineichen tritt ab und sagt: «Unsere Gemeinde hat die Fusion verdaut» Nach 16 Jahren als Gemeinderätin ist für Luzia Ineichen Ende Jahr Schluss. Den Werdegang der fusionierten Gemeinde Hitzkirch hat sie hautnah miterlebt. Ihren Zukunftsplänen macht Corona vorerst einen Strich durch die Rechnung. Reto Bieri 22.12.2020, 16.00 Uhr

Ihre politische Karriere startete Luzia Ineichen-Fellmann erst mit 38: Im Jahr 2000 wurde sie in den Vorstand der CVP Gelfingen gewählt. Für Politik habe sie sich aber immer schon interessiert. Grund für die politische Spätzündung ist ihr beruflicher Werdegang, sie war viel unterwegs. Nach der kaufmännischen Ausbildung und einem Arbeitsjahr in Genf zog die gebürtige Aescherin mit ihrem späteren Ehemann Josef Ineichen ins Wallis.

Die Hitzkircher Bildungsvorsteherin Luzia Ineichen hört nach 16 Jahren als Gemeinderätin auf. Hier fotografiert im Schulhaus in Gelfingen, ihrem Wohnort.

Bilder: Boris Bürgisser (Gelfingen, 16. Dezember 2020)

Die beiden arbeiteten bei der Pharmafirma Lonza in Visp. Nach vier Jahren zog das Paar nach Basel, es folgten kürzere Aufenthalte in England und den USA. Zurück in der Schweiz arbeitete Luzia Ineichen 14 Jahre lang für Trisa in Triengen im IT- und später im Personalbereich. Sesshaft wurde das Paar in Josefs Elternhaus in Gelfingen.

Der Kontakt zwischen Gemeinderat und Bürgern war früher grösser

Vor 16 Jahren wurde Luzia Ineichen in den Gemeinderat ihres Wohnorts gewählt und war für die Finanzen zuständig. Das grosse Thema bei ihrem Amtsantritt war die Fusion. Der Zusammenschluss aller – damals noch elf – Hitzkirchertaler Gemeinden scheiterte 2006 an der Urne. Es wäre aus der Sicht Ineichens noch heute die beste Lösung. «Dies, weil das ungleich grössere Gewicht Hitzkirchs die Zusammenarbeit mit Aesch, Schongau und Ermensee nicht unbedingt vereinfacht.»

Eine kleinere Fusion gab's dann doch; 2009 schlossen sich sieben Hitzkirchertaler Ortschaften zusammen. Luzia Ineichen wurde auch in der fusionierten Gemeinde gewählt und kennt daher die politische Arbeit in einem kleinen und einem grösseren Gebilde. Ein gewichtiger Unterschied: «In Gelfingen kannte ich die meisten Einwohnerinnen und Einwohner, auch, weil die Gemeinderäte damals stärker operativ tätig waren. Zudem war ein grösserer Austausch mit Ressortkollegen aus anderen Seetaler Gemeinden vorhanden.»

«Gemeinderäte sollten mindestens zwei Legislaturen bleiben»

Geändert habe sich während ihrer politischen Laufbahn die Amtsdauer der Ratspersonen. «Früher blieb man eher länger.» Ineichen, die 2012 ins Ressort Bildung wechselte, ist der Meinung, ein Gemeinderat sollte mindestens zwei Legislaturen bleiben. «In der ersten kann man sich einarbeiten und vernetzen, ab der zweiten Ideen und Veränderungen umsetzen.» Mit vier Legislaturen sowie fünf Jahren Erfahrung im Kantonsrat zählt Ineichen zu den sehr gut vernetzten Politikerinnen im Seetal.







Die Gelfingerin denkt, dass Hitzkirch die Fusion mittlerweile gut verdaut hat. Die ersten Jahre seien aber schwierig gewesen. Dinge, die in den alten Gemeinden ungelöst blieben, kamen in der fusionierten Gemeinde erneut aufs Tapet. Das habe viel Aufwand mit sich gebracht. Hinzu kam:

«Weil es viel weniger Gemeinderäte gab, traf man diese nicht mehr einfach so auf der Strasse an, um unkompliziert Probleme anzusprechen.»

Steuererhöhungen und Sparpakete prägten die ersten Fusionsjahre, die Gemeindeversammlungen waren teils gehässig. Der rauere Umgangston wurde gar zum Politikum, als vor sechs Jahren Daniel Elmiger, Ineichens Nachfolger im Finanzressort, das Handtuch warf. Er nannte unter anderem das politische Klima als Rücktrittsgrund.

Luzia Ineichen vergleicht die damalige Situation mit einem Haus: «Hat es für die Familie genügend Platz, gibt es keinen grossen Diskussionen. Ist das Haus aber eng und fehlt das Geld, beginnen die Spannungen.» Die Gemeinderäte hätten damals zu stark jeder für sich und ihr Ressort gekämpft.

Die Schule Hitzkirch braucht dringend mehr Platz

Auch nach Ineichens Wechsel ins Bildungsressort galt es, Rückschläge zu verkraften. Unter anderem scheiterte 2015 überraschend das Schulhaus-Projekt «Aurelia» im Umfang von 5,7 Millionen Franken. Dabei benötigt die Schule Hitzkirch dringend mehr Platz. «Wir stossen immer wieder an die Kapazitätsgrenze», sagt Ineichen. In der Immobilienstrategie der Gemeinde seien verschiedene Vorhaben angedacht. Im Budget 2021 ist zum Beispiel ein Planungskredit von 50'000 Franken für einen Neubau beim Hitzkircher Schulhaus Passerelle enthalten. Zudem sind bauliche Veränderungen beim Schulstandort Gelfingen vorgesehen.

Das politische Klima habe sich mittlerweile entspannt. «Müswanger, Gelfinger, Sulzer, Retschwiler, Moser oder Hämiker haben nicht mehr das Gefühl, vom Gemeinderat zu wenig beachtet zu werden.» Für die Unterbringung der zweiten Kindergartenabteilung in Müswangen und Gelfingen beispielsweise habe man mit den verschiedenen Beteiligten einvernehmliche Lösungen gefunden. «Das wäre vor zehn Jahren fast nicht denkbar gewesen.»

Zur Person Luzia Ineichen (58) ist seit 2005 Gemeinderätin, zuerst in Gelfingen, ab 2009 in Hitzkirch. Von 2008 bis 2013 sass sie zudem im Kantonsrat. Während mehreren Jahren leitete sie im Co-Präsidium die CVP Wahlkreispartei Hochdorf sowie als Präsidentin die CVP Hitzkirch. Luzia Ineichen hat Wirtschaftsinformatik studiert und anschliessend den eidgenössischen Fachausweis als Personalfachfrau erworben. Sie setzte sich zudem als Vorstandsmitglied für den Erhalt des Dorfladens Müswangen ein, der 2016 nach jahrelangem Überlebenskampf schliessen musste.

In jüngster Zeit sei es dem Gemeinderat gelungen, Vertrauen herzustellen. Das konnte an der Urne in Erfolge umgemünzt werden. «Die deutliche Zustimmung zur neuen Mehrzweckhalle im Juni dieses Jahres ist genial», freut sich Ineichen. Im Februar konnte die Schule in Hitzkirch zudem einen neuen Kindergarten beziehen. «Auch in den anderen Ortsteilen konnten wir Projekte umsetzen, zum Beispiel den neuen Spielplatz in Hämikon.» Mitgeholfen habe die momentan gute finanzielle Situation. Ineichen sagt:

«Es macht enorm viel aus, wenn man nicht jeden Franken zweimal umdrehen muss.»

Nicht nur in der Politik zieht Luzia Ineichen einen Schlussstrich. Auch beruflich orientiert sich die Personalfachfrau, die zuletzt sechs Jahre lang bei der Caritas Luzern tätig war, neu. «Ich habe gemerkt, dass ich mehr Zeit für mich und die Kolleginnen und Kollegen brauche.» Ab Januar will Ineichen, die gerne andere Länder und Kulturen entdeckt, lang gehegte Träume und Projekte angehen.

Eine geplante längere Reise fällt allerdings Corona zum Opfer. Aus demselben Grund steht ein weiterer Traum in den Sternen. Ineichen möchte nämlich ein Café eröffnen. «Ich bin einfach gerne mit Menschen in Kontakt.» Seit ein paar Jahren hilft sie ab und zu bei der sonntäglichen Buvette beim Schloss Heidegg aus. Nun soll ein eigenes Lokal her. Mehr will sie nicht verraten. «Ideen sind vorhanden. Spruchreif ist aber noch nichts.»