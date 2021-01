Seetal Nach jahrelangem Zwist: Gemeinde Eschenbach will Gebiet Höndlen wieder auszonen Schluss mit Arbeitszone: Weil sich Eigentümer und Behörden nicht einig werden, soll das Gebiet der Landwirtschaftszone zugewiesen werden. Ausgelöst hat den Streit eine Tankstelle mit Shop. Reto Bieri 25.01.2021, 16.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor acht Jahren genehmigten die Eschenbacherinnen und Eschenbacher in einer Abstimmung die Umzonung des westlich der Kantonsstrasse gelegenen Gebiets Höndlen. Die rund zwei Fussballfelder grosse Fläche liegt seither in der Arbeitszone. Nun will die Gemeinde mehr als die Hälfte wieder zu Landwirtschaftsland zurückzonen. Dafür muss man kurz zurückblicken: Zur Umzonung kam es 2013, weil sich das östlich der Strasse liegende Lohnunternehmen Thomas Estermann AG in der Landwirtschaftszone befindet. Weil das nicht zonenkonform ist, sollte es auf die andere Strassenseite in die neue Arbeitszone zügeln.