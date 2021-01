Das Gemeindekieswerk in Eschenbach trägt wesentlich zum tiefen Steuerfuss bei. Er liegt aktuell bei 1.4 Einheiten. Das soll auch künftig so bleiben, betonte Markus Kronenberg. Dazu müssten die Stimmbürger am 7. März Ja sagen zu Abbauverträgen mit drei Grundeigentümern. Zudem plant die Gemeinde, das Kieswerk in Richtung Westen zu erweitern. Die Planungsarbeiten seien weit fortgeschritten, die Signale von Bund und Kanton positiv. Das Projekt soll im März öffentlich aufgelegt werden. Die Urnenabstimmung soll noch in diesem Jahr stattfinden