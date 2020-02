Sehr begeehrte Frau Stadträtin Der Fasnachts-Countdown läuft. Bis zum Schmutzigen Donnerstag dauert es noch 14 Tage. 06.02.2020, 11.16 Uhr

Die Neuigkeit

Die Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern (MLG) fliegt zum Mond. Ihr Fasnachtstheater 2020 geht als Castingshow über die Bühne, wie die Gesellschaft brandaktuell mitteilt. Siegerpreis: ein Mondflug. Als Kandidaten kündigt die MLG unter anderen David Hasselhoff und Christian Stucki an – natürlich rüüdig persifliert. Auch Dieter Bohlen darf als Jurymitglied fungieren. Zu sehen ist die Show am Schmutzigen Donnerstag und Güdismontag um 10 und 11 Uhr beim Hotel Schweizerhof, am Rüüdigen Samstag um 17 Uhr in der Münzgasse. Für die Auftritte an der MLG-Stubete im Süesswinkel 7 braucht es eine Reservation (www.mlg-stubete.ch).