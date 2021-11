Seit 40 Jahren im Geschäft Coiffeur Baillo Luzern: Lady Di sorgte für Tränen Luzern war einst die Stadt der Klamotten und Schuhe. Das hat sich geändert: Kaum wird ein Lokal frei, zieht ein Coiffeur ein – doch die wenigsten bleiben 40 Jahre. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 19.11.2021, 11.30 Uhr

«Emmer eröffnen Coiffeursalon am Hirschengraben Luzern» titelte die LNN im Juni 1981. Damals gründeten Ruth und Luis Baillo-Kälin ihren eigenen Herrensalon am Hirschengraben 20, sechs Jahre später wurde er vergrössert und es gab auch Platz für Damen. Heute arbeitet Chantal Baillo zusammen mit Ruth Spiess und Melinda D'Alonges im Coiffeursalon. Mutter Ruth Baillo-Kälin ist für den Barbetrieb zuständig, erst recht seit dem Tod von Ehemann Luis im Jahr 2018. In der Bar trifft Ruth Baillo auf längst bekannte Gesichter, denn viele Bargäste sind auch Kunden oder Kundinnen im Coiffeurgeschäft.

Aus dem Familienalbum der Familie Baillo: das Eröffnungsfoto von 1981

Bild: PD

Das Einhalten der Hygiene galt seit Beginn an, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Waren 1987 noch drei Sterilkästen für das Arbeitsmaterial, wie etwa Scheren, im Einsatz, so wird heute mit einem Desinfektionsspray gearbeitet. Beim gemeinsamen Blick ins Fotoalbum werden alte Geschichten wach. «Früher hatte es bei jedem Platz einen Schwarz-weiss-Fernseher, damit waren wir die ersten. Besonders beliebt waren Skirennen», lacht Ruth Baillo-Kälin. Und Chantal ergänzt:

«Damals gab es noch nicht Swisscom TV, es wurde geschaut, was kam. Ich erinnere mich noch gut an die Beerdigung von Lady Di, da sassen wir alle bei den Herren. Und alle hatten Tränen in den Augen.»

Das war 1997.

Chantal Baillo hatte zwei Berufsoptionen, wie sie erzählt: Coiffeuse oder Floristin hatten ihr Interesse geweckt. Doch das mit den Pflanzen wurde nichts, denn sie hatte Heuschnupfen. So war schnell klar, dass sie Coiffeuse wird. Geschnuppert hatte sie im Salon Fuchs und blieb auch dort für die Lehre. Bei ihren Eltern fing sie 1997 an. «Ich habe immer noch Kunden, die sich an mich als Kind erinnern. Damals konnte ich für 20 Rappen Sackgeld die geschnittenen Haare am Boden zusammenwischen. Heute machen das manchmal meine Kinder, nur das Taschengeld ist höher.» Auch der Lehrlingslohn hat sich geändert: Während Ruth Baillo-Kälin 1970 mit 30, 60 und 90 Franken bezahlt wurde, erhielt Chantal Baillo 24 Jahre später 350, 450 und im dritten Lehrjahr 650 Franken.

Chantal und Ruth Baillo stöbern im Album in ihrem Coiffeurgeschäft.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 03. November 2021)



Geändert hat sich auch der Salon. Es steht heute keine Wand mehr so wie vor 40 Jahren - ausser den Stützmauern. Das Haus ist mit dem Namen Burgertor ist ein Meili-Bau, wurde 1931 erbaut und steht unter Denkmalschutz. Der Architekt Armin Meili (1892-1981) hat alle Stützmauern an der Aussenfassade angelegt, so konnte innen die Raumaufteilung dauernd verändert werden. So war etwa die Bar zu Beginn ein Schlauch, zwei Jahre später wurde sie auf Kosten des Salons vergrössert. Treibende Kraft für etwelche Umbauten war vor allem Luis Baillo, der wollte immer wieder mal was Neues. «Ich war da eher der Bremsklotz», sagt Ruth und Chantal ergänzt: «Jetzt ist gut, wie es ist.»

Chantal und Ruth Baillo mit Hund Dajo im Coiffeurgeschäft.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. November 2021)

Die Pandemie hat Spuren hinterlassen

Das gilt zumindest für die Raumaufteilung. Doch die Pandemie hat auch am Hirschengraben ihre Spuren hinterlassen. Seit Homeoffice würden die Männer öfters wegbleiben. Teile der älteren Kundschaft bleibe aus Angst eher zu Hause. Und was sagt Chantal zum Umstand, dass der Coiffeurberuf die meisten abgebrochenen Lehren aufweist? Das wundert sie nicht, nebst dem eher niedrigen Lohn spiele auch das fehlende Trinkgeld eine Rolle, obwohl man ein solches freiwillig durchaus geben könnte. Heute liege ein durchschnittlicher Monatslohn nach fünf Jahren Berufserfahrung bei 4000 Franken. Chantal Baillo sagt:

«Da braucht es schon eine gute Portion Herzblut und vor allem die Freude am Beruf, denn das schnelle Geld wird mit Haaren nicht gemacht. Beides habe ich auch nach 26 Jahren noch.»

Das die Familienbetriebe, Bar wie Coiffeurgeschäft, durch die aktuell struben Zeiten kommen, habe mit Atmosphäre, mit dem Zwischenmenschlichen und dem gebotenen Handwerk zu tun. Da sind sich die beiden Frauen sicher: «Wir kennen unsere Kundschaft und sie kennen uns. Sie schätzen unser Handwerk.» Die älteste Kundin sei 100 Jahre, der Jüngste zweieinhalb Jahre alt.

Seit 40 Jahren werden am Hirschengraben Haare geschnitten. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. November 2021)

Trendsetter beim Herrenkopf sind oft die Fussballer. Als praktisch jeder mit einem Undercut - längeres Deckhaar und abrasierte Seiten - daherkam, hätten auch viele Nichtfussballer solch einen Haarschnitt gewünscht. Bei Frauen zeige sich: Wenn die Kundin mit ihrem Schnitt zufrieden ist, bleibt sie dabei und wechselt vielleicht die Farbe oder ergänzt mit Mèches.

In den 40 Jahren am Hirschengraben zogen neben dem Coiffeurgeschäft immer wieder neue Läden ein. Der erste Nachbar war ein Jägergeschäft, danach wurde auf die Fischerei gesetzt. Es folgten eine Geschenkboutique, Immobilienmakler und Herrenkleider, dann noch eine Zeit lang ein Fasnachtsgeschäft und seit diesen Frühling ein Optikergeschäft.

Und als das legendäre Café Rex Geschichte wurde und 2017 seinen aparten Retrolook verlor, gaben sich dort gleich mehrere Gastronomen die Klinke in die Hand oder verschwanden gleich ganz von der Bildfläche. Doch seit Oktober begrüsst der bekannte Luzerner Gastronom Sascha Welz mit seinem Team die Gäste.