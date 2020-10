Deshalb wollen sich die umliegenden Gemeinden beim Sekschulhaus Sursee finanziell beteiligen Gleich sechs Gemeinden stimmen am 29. November über das Sekschulhaus in Sursee respektive dessen Finanzierung ab. Erstmals beteiligen sich die umliegenden Gemeinden an einem solchen Bau. Roseline Troxler 30.10.2020, 18.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie stellt die Region Sursee sicher, dass trotz stark steigender Schülerzahlen für die Oberstufe genügend Schulraum besteht? Darum geht es im Kern bei der Abstimmung zum neuen Sekundarschulhaus in Sursee.

So soll das Sekundarschulhaus auf dem Zirkusplatz in Sursee dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Die Stadt und die Nachbargemeinden sind eine Wachstumsregion, die bei Familien besonders beliebt ist. Das spiegelt sich in wachsenden Schülerzahlen wieder. In Sursee soll deshalb für 37,6 Millionen Franken ein neues Schulhaus auf dem Zirkusplatz entstehen. Am 29. November wird an der Urne über den Kredit abgestimmt. Ab dem Schuljahr 2024/2025 soll der Neubau Platz für 12 zusätzliche Klassen und rund 250 Schülerinnen und Schüler bieten. Heute hat Sursee Kapazität für 32 Sekundarklassen, verteilt auf drei Schulhäuser.

Zum Sekundarschulkreis Sursee gehören auch die Gemeinden Geuensee, Knutwil, Mauensee, Oberkirch und Schenkon. Die Gemeinderäte dieser Gemeinden haben sich dafür ausgesprochen, das Sekundarschulhaus in Sursee mitzufinanzieren. Die Surseer Bildungsvorsteherin Heidi Schilliger Menz (FDP) sagte an der Gemeindeversammlung in Sursee am 12. Oktober: «Die Art der Zusammenarbeit und Finanzierung ist regionalpolitisch ein wichtiges Zeichen.»

Beitrag ist von der Schülerzahl in den Gemeinden abhängig

Wegen Corona findet nun in allen Gemeinden am 29. November eine Urnenabstimmung über den jeweiligen Sonderkredit statt. Die Höhe des Beitrags ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich und hängt von der Schülerzahl der Gemeinde ab. Am höchsten ist die Beteiligung der Gemeinde Oberkirch. Dort entscheiden die Stimmberechtigten über einen Sonderkredit für einen Investitionsbeitrag in der Höhe von 5,4 Millionen Franken. Das macht für Bildungsvorsteher Elias Meier (CVP) durchaus Sinn:

«Wir profitieren vom Neubau in Sursee. Durch den Sekundarschulkreis können wir Synergien nutzen. Müssten wir selber bauen, käme uns das teurer zu stehen.»

Er hofft, dass bei der Bevölkerung ankommt, «wie gut die Zusammenarbeit unserer Gemeinden funktioniert und, dass dies mit der Finanzierung des Projekts entsprechend honoriert wird». Die Investitionskosten für die Beteiligung werden laut der Abstimmungsbotschaft während 40 Jahren verzinst und abgeschrieben. Bei den Finanzkennzahlen bedeutet das Projekt eine Verschlechterung, «weil durch die Investition die Verschuldungskennzahlen steigen». Elias Meier führt auf Anfrage aber aus: «Bei bisherigen Investitionsprojekten war Sursee jeweils alleine mit einer stärkeren Verschuldung konfrontiert. Mit unserer Beteiligung können wir einen Beitrag leisten, dies gerechter zu verteilen.»

«Wir müssen Geld aufnehmen und leihen dieses wieder aus»

Mit 4,2 Millionen Franken soll sich die Gemeinde Geuensee am Schulhaus beteiligen. Gemeindepräsident Hansruedi Estermann (CVP) sagt auf Anfrage:

«Dabei handelt es sich um ein Bekenntnis zu einer verbindlichen, nachhaltigen Stärkung der Zusammenarbeit in diesem Bereich.»

Es mache zudem aus diversen Gründen keinen Sinn, wenn einzelne Gemeinden eigene Sekundarschulhäuser bauen würden. Ausserdem könne so die Stadt Sursee die Verschuldung etwas eingrenzen. Sie trage schon andere regionale Infrastrukturlasten wie etwa die regionale Feuerwehr. Estermann führt ausserdem aus: «Da es sich bei der Beteiligung finanzrechtlich um einen Investitionsbeitrag für das Verwaltungsvermögen handelt, hat es direkten Einfluss auf unsere Nettoverschuldung. Andererseits ist es inhaltlich eigentlich ein ‹Finanzgeschäft›: Wir müssen Fremdkapital aufnehmen und leihen dieses wieder aus.» Die Verschuldung nimmt dadurch zu, so der Gemeindepräsident. «Doch wir haben einen substanziellen Gegenwert.»

Die Knutwiler stimmen über einen Beitrag von 3 Millionen Franken ab. Bildungsvorsteherin Ursula Sommerhalder (parteilos) sagt zur Beteiligung: «Der Gemeinderat ist sich der Zentrumslast von Sursee bewusst und zeigt sich deshalb solidarisch mit der Stadt.» Die Gemeinde Knutwil investiert derzeit in zwei weitere grosse Infrastrukturprojekte – eines betrifft den Fussballplatz inklusive Werkhof und Gebäude für die Feuerwehr, das andere ist die Mehrzweckhalle in St. Erhard. Ursula Sommerhalder führt aus: «Der Investitionsbeitrag an das Sekschulhaus erhöht unsere Pro-Kopf-Verschuldung zusätzlich.» Der Gemeinderat habe sich dennoch für den Investitionsbeitrag ausgesprochen, «weil er es schätzt, dass unsere Oberstufenschüler im nahen Sursee die Sek besuchen dürfen».

Schenkoner Bildungsvorsteher sieht Beteiligung als «logische Konsequenz»

Der Schenkoner Bildungsvorsteher Raphael Wyss (FDP) verweist auf die bereits bestehende überregionale Zusammenarbeit in diversen Bereichen wie der Feuerwehr, der Musikschule oder der Wasserversorgung. «Sie macht überall dort Sinn, wo wir gemeinsam ein günstigeres Angebot zur Verfügung stellen können», führt er aus und sagt in Bezug auf das geplante Sekschulhaus: «Vor Jahrzehnten hat der Regierungsrat Sursee den Auftrag übertragen, die Sekundarschule zu führen. In den letzten Jahren hat die Mitsprache der umliegenden Gemeinden deutlich zugenommen. Eine Beteiligung ist daher die logische Konsequenz.» Der vorgesehene Anteil von Schenkon liegt bei 3 Millionen Franken. Wie in den anderen Gemeinden nimmt dadurch auch in Schenkon die Verschuldung pro Einwohner zu.

Die einwohnermässig deutlich kleinere Gemeinde Mauensee soll das Projekt mit 1,4 Millionen Franken mitfinanzieren.

Lehnt eine Gemeinde den Kredit ab, steigt der Betrag für Sursee

Stimmt eine Gemeinde gegen den Sonderkredit für eine Beteiligung, erhöht sich der Betrag, den Sursee finanzieren muss, wie der Surseer Stadtrat den Einwohnern am 12. Oktober ausgeführte. Stimmen alle Gemeinden einer Beteiligung zu, zahlt die Stadt Sursee noch rund 17,6 Millionen Franken.

Im neuen Sekundarschulhaus soll auch eine Dreifachturnhalle integriert werden, die Platz für die Kantonsschule Sursee bieten soll. Aus diesem Grund beteiligt sich der Kanton Luzern ebenfalls mit 3 Millionen Franken. Das Kantonsparlament hat den Betrag bereits im September genehmigt.

Die Surseer stimmen am 29. November ausserdem über einen Kredit in der Höhe von 5,36 Millionen Franken für ein unterirdisches Parkhaus beim Sekschulhaus ab. Es soll knapp 100 Autos Platz bieten und ausschliesslich durch die Gemeinde Sursee finanziert werden.