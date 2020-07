Selbst Reisevorträge werden wegen der Coronapandemie abgesagt – ein Luzerner Organisator erzählt Reisevorträge sind sein Business: Jetzt hat Andreas Hutter aber eine harte Entscheidung getroffen. Denn zurzeit sind weder Reisen noch Vorträge in einem grossen Saal besonders angesagt. Natalie Ehrenzweig 16.07.2020, 05.00 Uhr

Ein Reisevortrag der Explora Events AG. PD

«Dieses Jahr wären wir mit 18 verschiedenen Themen unterwegs gewesen», sagt Andreas Hutter, Geschäftsführer der Explora Events AG. Seit bald 20 Jahren organisiert er Vorträge übers Reisen – anfänglich nur seine eigenen, dann immer mehr auch fremde. Er spricht im Konjunktiv; denn in einer Zeit, in der Reisen nicht empfohlen wird oder gar unmöglich ist und Grossveranstaltungen abgesagt werden, leidet auch seine Firma.

So hat der Luzerner nach monatelangem Ringen mit sich selbst entschieden, alle geplanten Tourneen um ein Jahr zu verschieben. Insgesamt sind es 180 Veranstaltungen, die im Oktober gestartet wären. «Nun konnten wir die gebuchten Säle noch zu einigermassen guten Konditionen stornieren beziehungsweise umbuchen», erklärt Hutter den gewählten Zeitpunkt.



Ihren Job konnten alle behalten

Welche Abstandsregeln gelten im Herbst? Kommen die Leute überhaupt an eine Veranstaltung? Wie verändert sich die gesamte Coronasituation bis dahin? Fragen, die sich Hutter zur Risikoabwägung stellte. Hierfür zog sich der Luzerner zum Wandern in die Berge zurück. Er brauchte Zeit, um nachzudenken. Rasch sei ihm klar geworden:

«Ich musste wieder handeln können, wollte nicht mehr ängstlich sein und meine Entscheidungshoheit zurückhaben.»

Also habe er verschiedene Varianten durchgerechnet und sei zum Schluss gekommen, dass der Verlust grösser sei, wenn seine Firma die Tourneen durchführt und die Säle nur zur Hälfte füllen darf, als wenn sie jetzt alles annullieren. So konnte er seinem Team dann auch versichern, dass niemand Angst vor einer Entlassung haben müsse.

Unsicherheit bleibt bestehen

Andreas Hutter. PD

Trotzdem zeigt sich Hutter enttäuscht. Er habe selbst jahrelang daran gezweifelt, ob man wirklich von Reisevorträgen leben könne. «Erst seit etwa fünf Jahren habe ich das Gefühl, dass wir auf der sicheren Seite sind. Und dann kommt diese Coronakrise.»

Zu seinem Glück habe der Geschäftsführer aber stets versucht, möglichst viel selbst in der Firma zu machen – und konnte so ein finanzielles Polster schaffen, mit dem die Firma das Jahr überstehen sollte. Insgesamt mussten 6000 Tickets zurückerstattet werden – zwei Drittel davon konnten jedoch in Gutscheine umgewandelt werden.

Die Unsicherheit kann ihm all das aber nicht nehmen. «Was ist, wenn das länger geht als ein Jahr?», fragt er bange. Eine Antwort darauf wird er so schnell nicht finden. Sich schon jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen, bringt also nichts. Ohnehin gilt: Zuerst muss er alle Säle umbuchen. Die Pause bis nächsten März – dann geht es mit den nachzuholenden Vorträgen los, im Oktober startet anschliessend die reguläre Tour von diesem Jahr – nutzt Hutter, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Etwa beim Kajakfahren mit seiner Frau und dem zwölfjährigen Sohn oder auf dem Bike. Ob daraus eine neue Reisereportage werden könnte, lässt der Luzerner schmunzelnd offen.