Selbstunfall Drogen am Steuer: Junglenker prallt gegen einen Baum in der Stadt Luzern In der Nacht auf Freitag hat Lenker in Littau die Kontrolle über sein Auto verloren. Der 20-Jährige hatte zuvor Cannabis konsumiert. 26.11.2021, 11.05 Uhr

Das Auto prallte gegen einen Baum, Verletzte gab es keine. Bild: Luzerner Polizei

Am frühen Freitagmorgen, um etwa 0.15 Uhr, verunfallte ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Luzernerstrasse im Luzerner Ortsteil Littau. Als er in die Sonnenstrasse einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in einen Baum, schreibt die Luzerner Polizei am Freitag.