Selbstunfall in der Stadt Luzern: Lenker und Beifahrerin werden nach Fluchtversuch festgenommen

Am Montagmorgen verursachte ein 28-jähriger Autofahrer in der Stadt Luzern einen Selbstunfall. Der Mann und seine Beifahrerin wurden zur Kontrolle in das Spital gebracht. Der Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt.