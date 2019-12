Selfie mit der Lieblings-Bolide im Verkehrshaus Luzern

Eine neue Sonderausstellung lockt mit legendären Motorsport-Boliden in die Halle Strassenverkehr. Wer mag, kann selber den Rennpiloten geben. Roman Hodel 11.12.2019, 21.58 Uhr

Besucher an der Eröffnung der Sonderausstellung «Red Bull World of Racing» im Verkehrshaus.

(Bilder: Dominik Wunderli, Luzern 11. Dezember 2019

«Darf es ein Glas Weiss- oder Rotwein sein?» Die Frage am Eröffnungsevent am Mittwochabend im Verkehrshaus Luzern war einigermassen überraschend. Man hätte angesichts des Hauptsponsors der neuen Sonderausstellung mit einer Dose Energydrink gerechnet. Zu sehen gibt’s in der obersten Etage der Halle Strassenverkehr nun während eines Jahres eine geballte Ladung an legendären, originalen Motorsport-Rennfahrzeugen.