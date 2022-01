Zivilschutzareal in Sempach: So will es der Kanton erweitern

Sempach 12'600 Quadratmeter mehr Platz: So will der Kanton das Zivilschutzareal erweitern Entsteht in Sempach ein Kompetenzzentrum für Bevölkerungsschutz? Die Landreserve dafür hat der Kanton bereits gesichert. Livia Fischer 10.01.2022, 05.00 Uhr

Das Zivilschutzausbildungszentrum in Sempach. Bild: Dominik Wunderli

Das Zivilschutzausbildungszentrum Sempach soll «saniert, neu ausgerichtet, betrieblich optimiert und für weitere Nutzer geöffnet werden» – das ist eines der Ziele des Regierungsrats, das er im Legislaturprogramm 2019 bis 2023 festhält. Die Erreichung des Ziels rückt nun ein Stück näher: Um das Areal des Ausbildungszentrums Zivilschutz in Sempach zu erweitern, hat der Kanton das angrenzende rund 12'600 Quadratmeter grosse Grundstück erworben. Die Korporation Sempach hat die Parzelle, die derzeit als landwirtschaftliche Nutzfläche dient, für 3,5 Millionen Franken verkauft. Über seine Pläne informierte der Kanton bereits Mitte Dezember, da war der Kaufvertrag allerdings noch nicht unterzeichnet.

Sanierung soll bis 2026 erfolgen Das Zivilschutzzentrum besteht derzeit aus einem Instruktions- und einem Verwaltungsgebäude. Beide Bauten sind in die Jahre gekommen und müssen umfassend saniert und erneuert werden. Das Vorprojekt inklusive Kostenvoranschlag zur Gesamtsanierung des Ausbildungszentrums Sempach soll laut Kanton im Frühjahr 2022 vorliegen. Im Anschluss daran wird die Baubotschaft ausgearbeitet und 2023 dem Kantonsrat zur Genehmigung unterbreitet. Die Gesamtsanierung startet voraussichtlich 2024 und dauert bis 2026 ‒ vorausgesetzt, das Parlament stimmt der Baubotschaft zu und die Baubewilligung wird erteilt. (lf)

Zwar schreibt Judith Setz, Mediensprecherin des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements, dass sich mit dem Grundstückkauf nicht grundsätzlich etwas am Projekt «Gesamtsanierung des Ausbildungszentrums» ändere. Er ermögliche jedoch «die Flexibilität für eine allfällige Erweiterung des Areals zu einem Kompetenzzentrum für den Bevölkerungsschutz».

«Unter einem Kompetenzzentrum verstehen wir die Infrastruktur für den Zivilschutz, die Feuerwehr, die Polizei, das Gesundheitswesen, technische Betriebe und weitere Institutionen aus dem Sicherheitsverbund», erklärt Setz. Dies könne etwa ein zentrales Lager für Material sein, das zur Bewältigung von Krisenereignissen benötigt werde; aktuell etwa für Hygieneartikel. Oder auch Führungsräume, sanitätsdienstliche Liegestellen, eine Treibstoff-Versorgungsstelle für Blaulichtorganisationen oder Räumlichkeiten für weitere Organisationen. Doch bevor es zu einem solchen Ausbau kommt, will der Kanton die Bedürfnisse der unterschiedlichen Partnerinnen und Partner des Bevölkerungsschutzes abholen.

Kanton wollte gleiches Grundstück schon einmal erwerben

Der Kanton steht mit der Korporation Sempach schon seit 15 Jahren in Kontakt. Bereits 2009 wollte die Regierung deren Grundstück kaufen, um das damals geplante Projekt «Sicherheitszentrum Sempach» zu realisieren. Das Vorhaben scheiterte aufgrund finanzieller Engpässe aber und so blieb auch das Land in den Händen der Korporation. Der Kaufpreis hätte damals 2,38 Millionen Franken betragen, fast ein Drittel weniger als heute. Ruedi Helfenstein, Leiter Res­sort Land und Wald der Korporation Sempach, erklärt dies damit, dass «das Bauland in der Region in der Zwischenzeit an Wert gewonnen» habe.

Die Frage, was mit dem Grundstück passieren würde, wenn dem Kompetenzzentrum das gleiche Schicksal drohen würde wie dem Sicherheitszentrum, umgeht der Kanton. Er schreibt nur, der Entscheid zum Erwerb sei unter dem Aspekt «einer langfristigen Weiterentwicklung und Nutzung für den Bevölkerungsschutz» getroffen worden. «Die geografische Lage innerhalb des Kantonsgebietes sowie die Nähe zum A2-Autobahnanschluss Sempach ist ideal», so Setz.

Bereits jetzt macht sich Sempach Gedanken um den Verkehrslärm

Die Gemeinde Sempach begrüsst die Arealerweiterung. «Dass der Kanton das Zivilschutzzentrum zu einem eigentlichen Kompetenzzentrum ausbauen will, stärkt unseren Standort in Sempach als Drehscheibe für alle den Bevölkerungsschutz betreffenden Fragen», freut sich Bauvorsteherin Mary Sidler (Mitte).

Damit solch ein Ausbau möglich wird, müsste zuerst eine Umzonung von der heutigen Arbeitszone in eine Sonderbauzone für Bevölkerungsschutz erfolgen. Was dann bei der Realisierung ein Knackpunkt sein könnte: Das Gebiet ist durch ein relativ dicht besiedeltes Wohngebiet erschlossen.

Alles anzeigen

Die Chancen sind gross, dass ein entsprechendes Baugesuch Reaktionen bezüglich des Verkehrs hervorrufen würde. «Wir sind diesbezüglich sensibilisiert», sagt Sidler. Um das entsprechende Wohnquartier «langfristig vom Arbeits- und Durchgangsverkehr zu entlasten», hat Sempach im kürzlich verabschiedeten Verkehrsrichtplan ein Massnahmenblatt mit der Absicht einer Direkterschliessung zur Rainerstrasse K55 verabschiedet. Sidler: «Diesbezüglich sind wir mit dem Kanton im Gespräch. Zudem wird er ein Mobilitätskonzept vorlegen müssen.»