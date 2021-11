Sempach: Mietern einer Wohnüberbauung in Sempach gekündigt

Sempach Allen Mietern gekündigt: Kritik an der Immobilienfirma von Multimillionär Guido Fluri Ein Teil der Wohnüberbauung Hültschern in Sempach wird in Eigentumswohnungen umgewandelt. Die Wohnungen hat die Firma des bekannten Zuger Unternehmers Guido Fluri erst vor einem Jahr gekauft. Stadtrat und Mieterschaft ärgern sich über das Vorgehen. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 12.11.2021, 18.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Mieter eines Teils der Überbauung Hültschern in Sempach müssen ihre Wohnungen verlassen – oder sie kaufen. Diesen Vorgang machte die «Sempacher Woche» publik. Betroffen sind 24 Wohnungen, wie die Besitzerin, die Fluri Real Estate AG, mit Sitz in Cham, auf Anfrage sagt.

Die Kündigungen erfolgten Ende August. Den Mietern wurde mit einer siebenmonatigen Frist gekündigt. Eine Betroffene ist Tanja Meier*. Sie hat fast zwei Jahrzehnte in der Hültschern gelebt. Als sie und ihr Partner Ende August den Brief mit der Kündigung erhielten, seien sie «vor den Kopf gestossen» gewesen, erzählt sie unserer Zeitung. Obwohl es vor einem Jahr einen Besitzerwechsel gegeben habe, sei die Kündigung nicht zu erwarten gewesen, sagt Meier. «Die Fluri Real Estate AG hat uns im vergangenen Jahr darüber informiert, dass alles so weiterlaufen würde wie bis anhin.»

Ein Gebäude der Wohnüberbauung Hültschern in Sempach. Bild: dlw

Meier und ihr Partner haben mittlerweile eine neue Wohnung gefunden. Sie denkt aber an die Familien mit Kindern, die nicht so flexibel seien wie sie. «Guido Fluri spielt sich in der Öffentlichkeit als Wohltäter auf, seine Firma stellt aber gleichzeitig Familien vor die Türe», ärgert sich Meier.

Wie ist der Zustand der Wohnungen?

Guido Fluri ist Verwaltungsratspräsident der Immobilienfirma. Der 55-Jährige hat nationale Bekanntheit erlangt als treibende Kraft hinter der Wiedergutmachungs-Initiative, die eine finanzielle Entschädigung für Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen forderte. Der erfolgreiche Unternehmer, der aus einfachsten Verhältnissen stammt, gehört laut «Bilanz» zu den 300 reichsten Schweizern.

Auf das Angebot der Fluri Real Estate AG, die Wohnung zu kaufen, wollte Tanja Meier nicht eingehen. «Die Wohnungen sind unsaniert, die Fenster und die Wasserleitungen sind in einem schlechten Zustand. Da wären hohe Investitionskosten auf uns zugekommen.»

Auf Anfrage sagt Nik Schwab, Sprecher der Fluri Real Estate AG: «Die Wohnungen verfügen über einen guten Ausbaustandard, sind in einem gebrauchten Zustand, aber nicht sanierungsbedürftig.» Die Wohnungen wurden Ende der 80er-Jahre gebaut. «Es ist den künftigen Eigentümerinnen und Eigentümern freigestellt, den Ausbaustandard nach ihren individuellen Ansprüchen und Präferenzen zu gestalten», sagt Schwab, der hinzufügt, dass eine Sanierung den Verkaufspreis erhöhen würde.

Mieterstreckung ist keine Option mehr

Laut Schwab kosten die Wohnungen ab 500'000 Franken aufwärts. Gegenüber der «Sempacher Woche» berichtet eine Mieterin von einem Kaufangebot für eine Million Franken. Schwab sagt: «Wie üblich im Immobiliengeschäft richtet sich der Kaufpreis nach den Marktpreisen und der Wohnungsgrösse.» Einige der Wohnungen seien sehr gross, zum Beispiel Attikawohungen mit rund 200 Quadratmetern. Bisher habe eine Mietpartei vom Kaufangebot Gebrauch gemacht, sagt Schwab. «Zwei Drittel aller Mieterparteien haben zudem bereits eine neue Wohnung gefunden.»

Weil sich die Wohnraumsituation in Sempach erst ab 2024 durch den Bau neuer Wohnungen entspannt, habe der Stadtrat die Fluri Real Estate AG darum gebeten, die Wohnungen erst auf diesen Zeitpunkt hin zu kündigen, schreibt die «Sempacher Woche». Nik Schwab sagt dazu: «Es ist bedauerlich und unverständlich, dass der Stadtrat erst auf die Fluri Real Estate AG zugekommen ist und in die Ortsplanungsrevision involviert hat, nachdem die Kündigungen bereits ausgesprochen waren. Aufgrund der gegebenen Umstände ist eine Mieterstreckung bis 2024 keine Option mehr.» Zur angespannten Wohnraumsituation sagt er: «Fakt ist, dass es momentan auch in Sempach eine hohe Nachfrage nach günstigem Wohneigentum gibt, was sich in den zahlreichen Kaufzusagen und Anfragen widerspiegelt, die ohne Vermarktung bereits eingegangen sind.»

Gleichwohl beschäftigt sich bald die Schlichtungsstelle Miet und Pacht mit der Angelegenheit. Laut «Sempacher Woche» finden die Verhandlungen Ende November und Anfang Dezember statt.

*Name geändert