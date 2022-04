Fahrerflucht am hellichten Tag: Fahrer in Sempach alkoholisiert

Sempach Betrunkener begeht am hellichten Tag Fahrerflucht – auch der Drogenschnelltest fällt positiv aus Am Samstagnachmittag kam es an der Sempacher Luzernerstrasse zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen. Nun sucht die Polizei Zeugen. 04.04.2022, 14.41 Uhr

Der betroffene Fahrer sass betrunken am Steuer: Der Unfall ereignete sich bei der Liegenschaft Luzernerstrasse 15. Quelle: Google Maps

Mitten am Nachmittag ereignete sich am vergangenen Samstag in Sempach ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen. Dabei fuhr einer der Autofahrer nach dem Unfall weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr bei der Liegenschaft Luzernerstrasse 15 in Richtung Städtli Sempach. Der geschädigte Autofahrer verlangsamte dort seine Fahrt, da eine Frau und ein Mann die Strasse via Fussgängerstreifen überqueren wollten. Dabei wurde sein Wagen vom nachfolgenden und überholenden Fahrzeug touchiert. Der Unfallfahrer beging danach in seinem grauen Kleinwagen Fahrerflucht in Richtung Städtli.

Mutmasslicher Unfallverursacher dank Hinweis gefunden

Wie die Polizei später bei einer Parkplatzkontrolle feststellen konnte, ergab eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholprobe einen Wert von 1,9 Promille. Auch ein Drogenschnelltest fiel bei dieser Gelegenheit positiv aus. Zur Kontrolle kam es, weil der Polizei knapp eine Stunde nach dem Vorfall ein Autofahrer mit defekten Reifen gemeldet wurde. Nach einer erfolgreichen Patrouille habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um den mutmasslichen Verursacher der vorgängigen Kollision handelte. Der 34-jährige Mann musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

Ausserdem sucht die Polizei nun Zeugen. Insbesondere werden die zwei Fussgänger gesucht, die zum fraglichen Zeitpunkt den Fussgängerstreifen überqueren wollten. Ebenfalls gefragt sind Personen, welchen der graue Kleinwagen durch seine Fahrweise in der Region Sempach aufgefallen ist. Sämtliche Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (lga)