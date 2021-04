Sempach «Endlich haben wir unser eigenes WC» – Der Konzertkeller Im Schtei öffnet nach zweijähriger Bauzeit wieder Der «Schtei» feiert die Wiedereröffnung mit einem gestreamten Livekonzert. Durch den Umbau haben sich vor allem der Zugang und die Infrastruktur verändert. Fabienne Mühlemann 22.04.2021, 18.00 Uhr

«Wir sind zurück ‹Im Schtei›», verkünden die Betreiber des Kulturkellers mitten in Sempach. Nach zweijähriger Bauzeit können in der Sandsteinhöhle wieder Konzerte gespielt werden – zumindest, wenn es die Situation zulässt. Am Freitag wird zur Eröffnung ein Livekonzert der Bernerin und Exil-Irin Shirley Grimes gestreamt.

«Die rund 40-minütige Liveübertragung beinhaltet ausserdem eine Besichtigung der neuen Räumlichkeiten, ein Gespräch mit der Korporation als Liegenschaftsbesitzer, die Vorstellung des Teams – und auch ein Überraschungsgast wird anwesend sein», sagt Marco Sieber, Leiter und Programmverantwortlicher des Lokals.

Ein Teil des Teams im neuen Foyer (v.l.): Marco Sieber, Roger Bühlmann und Markus Brechbühl. Bild: Boris Bürgisser (Sempach, 21. April 2021)

Bereits seit 24 Jahren betreibt das gleiche rund 15-köpfige Team, bestehend aus Sempacherinnen und Sempachern, den «Schtei» zusammen. Im Jahr 2012 kaufte die Korporation Sempach die Liegenschaft. «Das war für uns ein Glücksfall. Die Korporation hat stets offen kommuniziert und uns ihre Unterstützung zugesichert, so lange wir den ‹Schtei› weiterführen möchten», sagt Sieber.

So kam auch der Umbau den Betreibern entgegen. «Es ist ein Highlight. Nun hat das Lokal endlich eine eigene Infrastruktur und ein WC. Zuvor mussten die Gäste und Bands im benachbarten Restaurant die Toilette aufsuchen.»

Charme des Kellers bleibt erhalten

Weiter hat sich insbesondere der Zugang zum Lokal verändert. Früher trat man direkt vom Aussenbereich via Treppe in den Keller ein. Nun gelangt man dank eines Neubaus via Foyer mit Bar in den Konzertkeller. «Durch den Neubau, an dem auch der Name des Lokals angeschrieben ist, haben wir eine andere Ausstrahlung und einen professionelleren Look», sagt der 43-Jährige. Und auch ein Technikraum sowie eine Heizung und Lüftung wurden neu integriert.

«Das sorgt für ein besseres Klima.»

Der Sandsteinkeller an sich hat sich jedoch nicht verändert. So haben weiterhin gleich viele Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. «Wir wollten, dass der ‹Schtei› weiterhin klein und intim bleibt und seinen Charme behält», so der Fotograf und Theaterschaffende.

In den Neubau hat die Korporation 250'000 Franken investiert. Den ganzen technischen Innenausbau hat das «Schtei»-Team bezahlt. «Wir haben sehr viele Arbeitsstunden investiert, hatten aber auch grosse Unterstützung von lokalen Unternehmen, Institutionen und Gönnern. So konnten wir diverses Technikmaterial wie Kabel oder Steckdosen, das andere nicht mehr gebraucht haben, wiederverwerten. Sonst hätten wir uns den Innenausbau nicht leisten können», sagt Sieber. Er rechnet mit einem hohen fünfstelligen Betrag, der ohne Hilfe nötig gewesen wäre.

Das Konzertlokal wurde nicht gross verändert, der Charme soll erhalten bleiben. Bild: Boris Bürgisser (Sempach, 21. April 2021) Das neue Treppenhaus zum Konzertkeller. Bild: Boris Bürgisser (Sempach, 21. April 2021) Marco Sieber, Roger Bühlmann und Markus Brechbühl im neuen Foyer. Bild: Boris Bürgisser (Sempach, 21. April 2021) Die neue Bar im Foyer. Bild: Boris Bürgisser (Sempach, 21. April 2021) Eigens vom Team für das Lokal gebraute Bier. Bild: Boris Bürgisser (Sempach, 21. April 2021) Das neue Gebäude von aussen. Bild: Boris Bürgisser (Sempach, 21. April 2021)

Im Exil ein grösseres Publikum erreicht

Auf die zwei Jahre während des Baus blickt er mit gemischten Gefühlen zurück, insbesondere wegen der Pandemie. «Für uns war der Zeitpunkt eigentlich ein Glücksfall, da wir uns sowieso im Umbau befanden.» Doch natürlich würden die Kulturveranstaltungen emotional wie auch finanziell fehlen. «Das Publikum ist eingerostet und muss wieder aktiviert werden. Das braucht einen gewissen Effort, insbesondere, da nicht alle die vom Bundesrat erlassenen Öffnungen gleich gutheissen.»

Bevor die Pandemie ausbrach, fanden die Konzerte anstatt im «Schtei» in anderen, zum Teil auch grösseren, Räumlichkeiten statt. «Die Zeit im Exil 2019 war ein riesiger Erfolg. Wir konnten unser Publikum gar vergrössern», sagt Sieber. Dies sei gelungen, weil das Team bei der selektiven Produktionsförderung des Kantons Luzern 20'000 Franken erhalten hat.

«Dadurch konnten wir noch bekanntere Künstler im Exil buchen. Ich hoffe, wir können diesen Schwung für die Wiedereröffnung mitnehmen.»

Und wie geht es im «Schtei» weiter? Im nächsten Monat sind die ersten Livekonzerte geplant. So spielt am 7. Mai Pink Pedrazzi in Sempach. Sieber: «Wir gehen davon aus, dass wir diese mit zulässiger Publikumsgrösse durchführen können.»

Hinweis: Weitere Infos unter imschtei.ch