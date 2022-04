Neue Stiftung will mittelalterliche Kirche in Sempach erhalten

Sempach Mittelalterlicher Schatz soll vor dem Verblassen bewahrt werden Die Kirche St. Martin im Weiler Kirchbühl zählt zu den ältesten Kirchen des Kantons Luzern. Eine neu gegründete Stiftung will sich nun um den langfristigen Erhalt kümmern. Auslöser ist ein grosszügiges Legat des ehemaligen «Adler»-Wirtepaars. Reto Bieri Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Etwas erhöht auf dem Hügelzug vor Sempach liegt ein kulturhistorisches Gut von nationaler Bedeutung: der Weiler Kirchbühl. Zentraler Bezugspunkt des aus mehreren bäuerlichen Gebäuden bestehenden Ensembles ist die mittelalterliche Kirche St. Martin.

Die mittelalterliche Kirche St. Martin im Weiler Kirchbühl in Sempach. Bild: Patrick Hürlimann (Sempach, 26. April 2022)

Für deren Erhalt, die Erforschung und die Vermittlung der Geschichte will sich die neu gegründete Stiftung Pro Kirchbühl einsetzen. Sie wird am 7. Mai mit einem Anlass vor Ort gegründet.

Auslöser ist ein Legat der ehemaligen Wirte des Restaurants Adler in Sempach, Otto und Elisabeth Schnieper. Rund 1,2 Millionen Franken haben die beiden der Kirchgemeinde Sempach vermacht, der Besitzerin der Kirche St. Martin. Bedingung: Das Geld muss für deren Erhalt eingesetzt werden. Max Bachmann, der als Kirchmeier die Finanzen der Kirchgemeinde verwaltet und im Kirchbühl aufgewachsen ist, sagt:

«Das grosszügige Legat war eine Überraschung, wir sind sehr dankbar dafür.»

Die Kirche habe für die Kirchgemeinde zwar eine grosse Bedeutung, bislang jedoch keine Priorität gehabt. Dies aufgrund anderer Projekte – aber auch, weil der richtige Umgang mit der historischen Substanz nicht einfach sei und die Möglichkeiten der Kirchgemeinde übersteige, so Bachmann. Umso mehr freue man sich deshalb über die «riesige Chance». Die Form als Stiftung habe man gewählt, damit der Erhalt der Kirche in der Bevölkerung breit abgestützt werden könne, sagt er. Nebst der Kirchgemeinde gehören auch die Einwohnergemeinde sowie die Korporation Sempach zu den Stiftern.

Sie setzen sich für den Erhalt der Kirche St. Martin ein (v. l.): Kirchmeier Max Bachmann, Historiker Kurt Messmer und Alexander Lieb, designierter Stiftungsratspräsident. Bild: Patrick Hürlimann (Sempach, 26. April 2022)

Dass Handlungsbedarf besteht, zeigt sich im Innern der Kirche. Die über 700-jährigen Malereien an den Wänden sind an einigen Stellen entweder ganz verblasst oder kaum mehr sichtbar. Der designierte Stiftungsratspräsident Alexander Lieb kennt das Problem aus erster Hand. Die Führungen, die der geschichtsinteressierte und kulturell engagierte Sempacher im Rahmen des Museumsvereins an diesem «schönen und berührenden Ort» jeweils macht, würden schwieriger, da an den Wänden immer weniger erkennbar sei.

Wandmalereien zeigen Tod und Erlösung

Dem Stiftungsrat beratend zur Seite steht der Historiker Kurt Messmer aus Emmenbrücke. Man könne den Eindruck gewinnen, die Malereien vom Anfang des 14. Jahrhunderts seien eine Art Armenbibel, hätten also den damaligen leseunkundigen Menschen biblische Szenen visuell vor Augen geführt. Das treffe nur teilweise zu, erklärt Messmer. Die zentralen Themen seien «die vier letzten Dinge»: Tod, jüngstes Gericht, Verdammnis und Erlösung. So zeigt eine Darstellung den heiligen Michael in der Mitte, der eine Waage hält (Gericht), während unterhalb teuflische Figuren auf unglückliche Seelen warten (Verdammnis).

Die 700-jährigen Wandmalereien sind teilweise verblasst. Der Erzengel Michael in der Mitte hält eine Seelenwaage, die das jüngste Gericht symbolisiert. Bild: Patrick Hürlimann (Sempach, 26. April 2022)

Routiniert skizziert Kurt Messmer die rund 2000-jährige Geschichte des Gebäudes, dessen älteste Fundamente aus der Römerzeit stammen. Als eine von wenigen Kirchen wurde sie im 17. Jahrhundert nicht barockisiert – und bewahrte dadurch ihren mittelalterlichen Charakter. Grund dafür ist wahrscheinlich: Obwohl sie bis zum Bau der grossen Kirche in Sempach 1832 die offizielle Pfarrkirche des Städtchens war, blieb die Kirche

St. Martin aufgrund der Distanz eine Nebenkirche.

Beinhaus mit modernen Elementen ergänzen

Als Hauptziel will die Stiftung nun zusammen mit Fachleuten eine Bestandesaufnahme erstellen, Lösungsvarianten skizzieren und eine zeitliche Abfolge definieren, sagt Alexander Lieb. Bereits klar sei, dass die Umfriedungsmauer saniert werden müsse. Zudem müssen die Malereien an den Wänden dringend fotografisch in Farbe festgehalten werden. Deren Erhalt werde eine grosse Herausforderung, so Lieb:

«Will man die verblassenden Striche wieder sichtbar machen oder lässt man sie so? Macht man sie virtuell sichtbar, zum Beispiel auf dem Handy der Besucherinnen und Besucher? Solche Fragen müssen nun abgeklärt werden.»

Auf Anregung des Stiftungsrats hat Historiker Messmer erste Ideen zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Kirche erarbeitet. Um dem Prozess nicht vorzugreifen, wollen die Verantwortlichen noch nicht allzu viel verraten. Laut Messmer sei vorstellbar, mit einem Rundweg die romanische Fassade auf der Rückseite der Kirche stärker in den Fokus zu rücken.

Blick vom Kirchenschiff in den im 16. Jahrhundert neu gebauten Chor mit dem spätgotischen Kreuzrippengewölbe. Bild: Patrick Hürlimann (Sempach, 26. April 2022)

Eine weitere Idee sei, das renovationsbedürftige Beinhaus von 1575 – eine Totenkapelle gleich neben der Kirche – mit modernen Elementen sanft zu ergänzen. «Natürlich mit dem nötigen Respekt vor dem Bestehenden», betont Messmer. Allenfalls könne man im Beinhaus drei rund 700 Jahre alte Statuen, die sich aktuell im Landesmuseum in Zürich befinden, ursprünglich aber im Kirchbühl waren, ausstellen. «Oder zumindest Kopien», ergänzt Alexander Lieb.

