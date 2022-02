Sempach Stadtrat will Städtli attraktiver machen In ihrer Petition «Für ein verkehrsberuhigtes Städtli» fordert die Klimagruppe Sempach, dass zwei Verkehrsberuhigungsmassnahmen getestet und anschliessend zur Abstimmung vorgelegt werden. Diese reichte sie vor fünf Monaten ein. Nun legt der Stadtrat eine erste Antwort vor. 23.02.2022, 21.03 Uhr

Blick auf das Städtli Sempach. Bild: Manuela Jans-Koch (24. November 2018)

Darin erkennt die Exekutive den Handlungsbedarf beim Verkehrsmanagement im Städtli an. Der Durchgangsverkehr nehme nach wie vor ein hohes Ausmass an, heisst es in einer Mitteilung. Das Vortrittsrecht für Fussgängerinnen und Fussgänger in der signalisierten Begegnungszone funktioniere nur bedingt, Flaniermöglichkeiten seien nur mässig vorhanden. «Im November 2021 wurde zudem eine Verkehrsmessung durchgeführt, welche zeigt, dass die bestehenden Tempolimiten schlecht oder nicht eingehalten werden», schreibt der Stadtrat.