Landsgemeinde des Veteranenturnverbands in Sempach

Sempach Turnveteranen denken an der Landsgemeinde an ihren Nachwuchs 200 Personen besuchten die Landsgemeinde des Veteranenturnverbands Luzern, Ob- und Nidwalden in Sempach.

Turnveteran kann man bereits ab 40 werden. Es braucht keine bestimmte Anzahl Jahre als Mitglied eines Vereins. Frau übrigens auch: seit vor zehn Jahren die Obmannschaft des Veteranenturnverbands Luzern, Ob- und Nidwalden an der Landsgemeinde in Beckenried die Mitgliedschaft auch für Frauen postulierte. Treibende Kraft war der damals neu ins Amt gewählte Obmann Karl Tschuppert aus Ettiswil, von 1983 bis 2003 Luzerner FDP-Nationalrat: «Wir haben es gewagt, ein paar verstaubte Sachen mit frischen Augen anzuschauen.» Mit vier Gegenstimmen kam der Antrag durch. Den Mitgliederschwund konnte er nicht aufhalten.

Der Kampf um Mitglieder ist Dauerthema in vielen Vereinen. Säckelmeister und Statthalter Werner Burgener präsentierte an der Landsgemeinde am Sonntag die Zahlen. Die Mitgliederzahl ist von 823 2019 auf aktuell 733 geschrumpft. 53 Todesfälle, 61 Austritte.

Vorunterricht als Ausgangsgelegenheit

Theodor Birrer aus Zell ist der älteste Veteran des Verbands. «Ich kam während des Weltkriegs zum Turnen», erzählt der 94-Jährige. Zwar habe es im Turnverein Zell, 1924 gegründet, keine Jugendriege gegeben. «Der militärische Vorunterricht war für uns die einzige Gelegenheit fortzugehen», meint Birrer schmunzelnd. 1962, unter seinem Präsidium, sei die Männerriege und kurz darauf die Frauenriege gegründet worden. Und er erinnert sich an die «legendären Turnerbälle» in Zell, mit Berner Beteiligung.

201 Personen füllten die Festhalle Seepark in Sempach. Zwischen den statutarischen Traktanden konnten Vertretungen aus Politik und Turnwesen ihre Grussworte an die Versammlung richten. Sempachs Stadtpräsident Jürg Aebi nahm die Gelegenheit für einen Werbespot wahr, und Kantonsratspräsident Rolf Bossart zeigte sich glücklich über eine lebendige Vereinskultur in Respekt und Wertschätzung:

«Ohne Vereine keine Kultur, ohne Kultur keine funktionierende Gesellschaft.»

Zehn Personen erhalten das goldene Abzeichen

Die Turnveteranen denken an ihren Nachwuchs. So erhält der Jugitag in Ballwil 500 Franken, während der Kunstturnverband Luzern, Ob- und Nidwalden sich auf 1500 Franken freuen darf. Vergabungen zu Gunsten der Jugend- und Nachwuchsförderung, die gemäss Budget weitergehen. Für spezielle Verdienste um das Turnwesen erhielten zehn Personen das goldene Abzeichen. Zudem wurde Karl Tschuppert zum Ehrenobmann ernannt, und Oscar Michel aus Root ist seit Sonntag für seine Arbeit in zahlreichen Chargen Ehrenveteran. Und ein Glas Wein erhielten die 59 anwesenden über 80-Jährigen.

Karl Tschuppert (links) wurde Ehrenobmann, Oscar Michel Ehrenveteran. Bild: Peter Weingartner (1. Mai 2022)

Dass die viel beschworene Pflege der Kameradschaft kein leeres Wort ist, zeigte sich auch beim Apéro im Freien. Sie darf weiter gepflegt werden am Familien-Sommerplausch im Melchtal im August dieses Jahres oder an der Veteranenreise nach Italien im September. Für die Ausrichtung der Landsgemeinde 2023 und für einen Sitz in der Obmannschaft kann man sich noch bewerben. Frau auch.

