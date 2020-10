Sempacher Ornithologin gewinnt internationalen Preis Verena Keller arbeitet bei der Vogelwarte Sempach. Nun hat sie einen internationalen Preis der «British Trust for Ornithology» abgestaubt. 30.10.2020, 10.58 Uhr

Verena Keller gewinnt eine internationale Auszeichnung. Bild: Niklaus Zbinden

(pl) Die Schweizer Ornithologin Verena Keller erhält den «Marsh Award for International Ornithology». Der «Marsh Award for International Ornithology» wird an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verliehen, deren Engagement auf internationaler Ebene einen bedeutenden Einfluss auf die britische Ornithologie hat, heisst es in einer Mitteilung der Vogelwarte Sempach.

Keller leitete in den vergangenen 10 Jahren die Arbeiten am Europäischen Brutvogelatlas, der im Dezember erscheinen wird. Den internationalen Preis erhält sie dank ihrem immensen Einsatz als Vorsitzende des Entscheidungsgremiums dieses Projekts, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Schweizerische Vogelwarte Sempach bedanke sich bei Verena Keller für ihren langjährigen Einsatz für die Vogelwelt in der Schweiz und in Europa.