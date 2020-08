Porträt Sempacher «Stapi» tritt zurück: «Die Faust im Sack machen? Das ist nicht mein Ding» Nach zwölf Jahren gibt Franz Schwegler das Zepter ab. Der 65-Jährige spricht über Kritiker, die Jugend, Bundesräte und sein Ziel: die Universität. Niels Jost 14.08.2020, 05.00 Uhr

Franz Schwegler beim Eingang des Sempacher Stadthauses, wo er zwölf Jahre tätig war. Bild: Patrick Hürlimann (13. August 2020)

Ein bisschen Wehmut schwinge schon mit. Doch nach zwölf Jahren im Amt und mit dem Erreichen des Pensionsalters sei nun der perfekte Moment, um aufzuhören. «Zudem haben wir in Sempach kein Problem, Leute für politische Ämter zu finden», sagt Franz Schwegler, der Ende Monat das Stadtpräsidium an CVP-Kollege Jürg Aebi übergibt.

Der 65-Jährige ist ein Stadtpräsident, wie man ihn sich vorstellt: gross gewachsen, kräftige Postur, Käsermeister von Beruf, Ruderer in der Freizeit. Beim Gang durchs Städtli grüsst er jeden beim Vornamen. Ja, das Exekutivamt habe ihm all die Jahre viel Freude bereitet. Auch an die zahlreichen öffentlichen Auftritte erinnert er sich gerne zurück. Als Höhepunkte seiner Karriere nennt er denn auch die Eröffnung des Rathauses, die Auszeichnung Sempachs mit dem Wakker-Preis, die 1.-August- und Gedenkfeiern, wo er als «Stapi» jeweils eine Rede halten durfte. Schwegler sagt rückblickend:

«Die vielen Begegnungen waren eine Bereicherung.»

Er scheute nicht vor Kritik zurück

Gefreut habe er sich auch immer über gut besuchte Gemeindeversammlungen – gerade wenn ein Thema kontrovers diskutiert wurde. «Mir war es wichtig, die Stimmung in der Bevölkerung zu spüren», sagt Schwegler. Der Stadtrat sei sich auch nie zu schade gewesen, ein Traktandum zurückzuziehen und nochmals zu überarbeiten. Auch mit Kritik habe er umgehen können – das gehöre dazu. «Wer sich einsetzt, setzt sich auch aus», findet er, wobei er betont:

«Ich habe lieber Bessermacher als Besserwisser.»

Generell schwärmt Schwegler von der politischen Kultur Sempachs. Man kenne sich unter den 4200 Einwohnern und bringe sich ein. Rund 50 aktive Vereine zählt die Gemeinde. Auch mit der Korporation und der Kirchgemeinde tausche man sich gut aus und beteilige sich an Projekten, aktuell etwa bei der Überbauung auf der Martinshöhe.

Lob findet der «Stapi» ebenso für die Jugend, etwa für den Verein Rooms United. «Sie beleben die Gemeinde.» Jugendliche haben auch Einsitz in der Ortsplanungskommission – das Wachstum und die künftige Entwicklung Sempachs beschäftige sie. «Wir müssen die Grundlage schaffen, um junge Leute in der Gemeinde halten zu können», sagt der Noch-Stadtpräsident. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wie auf der Martinshöhe, sei eine Möglichkeit dafür.

Stadtpräsident Franz Schwegler bei der Seestrasse, im Hintergrund die Festhalle Seepark. Bild: Patrick Hürlimann (Sempach, 13. August 2020)

Bekanntheit dank Vogelwarte, Festhalle und Gedenkfeier

Wachsen solle Sempach allerdings nicht so stark wie andere, umliegende Gemeinden. Jährlich sollen es 0,7 Prozent sein. Verkommt Sempach damit nicht etwas zu einer Schlaf-Gemeinde? Schwegler verneint. «Wir sind neben Sursee das Subzentrum des Sempachersees. Mit der Altstadt und der direkten Lage am See können wir punkten», ist er sich sicher.

Hinzu komme, dass man dank der Schweizerischen Vogelwarte nationale Ausstrahlung habe. Auch die Festhalle Seepark trage dazu bei.

«Bis auf Alain Berset durfte ich bereits alle Bundesräte hier in Sempach begrüssen.»

Auch, dass der Regierungsrat an der Gedenkfeier jeweils in corpore erscheine, stärke die Beziehung zu «Luzern». Schwegler sagt daher: «Wir fühlen uns gehört.»

Franz Schwegler bei der ehemaligen Post, im Hintergrund das Luzerner Tor. Bild: Patrick Hürlimann (Sempach, 13. August 2020)

Wahl zum Grossrat bereits mit 28 Jahren

Dass dem so ist, dazu hat auch der langjährige «Stapi» beigetragen. «Die Faust im Sack machen? Das ist nicht mein Ding», sagt Schwegler, als er über seine politischen Anfänge erzählt. «Ich wuchs in einer politischen Familie auf. Damals sassen wir mit 13 Leuten am Tisch, gemeinsam mit den Mitarbeitern aus der Käserei. Da wurde über alles und jeden diskutiert. Das hat mich geprägt und gelehrt, meine Meinung zu vertreten», sagt er mit Überzeugung. Und man glaubt es ihm. Bereits mit 28 Jahren ist er in den Grossrat – den heutigen Kantonsrat – gewählt worden, wo er ebenso zwölf Jahre politisierte. Danach trat er eine Stelle als Leiter Einkauf Käse bei Coop in Basel an. Erst als er dort kürzertrat und wieder häufiger in Sempach zugegen war, entschied er sich 2008, für das frei werdende Stadtpräsidium zu kandidieren. «Mein Vorgänger Andreas Frank von der CVP sagte mir damals: ‹Das ist das schönste Amt, das Gott je erfunden hat.› Jetzt weiss ich: Er hatte Recht.»

In Sätzen wie diesen schwingt wieder die Wehmut mit. Doch der verheiratete Vater dreier erwachsener Kinder hat bereits einen Plan: Er möchte sich an der Seniorenuniversität Luzern einschreiben. Geschichte und Philosophie tun es ihm an. «Dafür habe ich jetzt Zeit.»

Hinweis: Am 31. August endet die Legislatur der Gemeinde- und Stadträte. Bis dahin berichten wir über langjährige Exekutivmitglieder.