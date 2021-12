Dank eines Crowdfundings entstehen bald zwei Disc-Golf-Parcours

Discgolf (von Disc wie Scheibe) wird ganz ähnlich wie Golf oder Minigolf gespielt. Alle Teilnehmenden dürfen einen Wurf machen und in den folgenden Runden von da aus weiterspielen, wo die Scheibe jeweils zu Boden fällt.

Statt eines Golfballs nutzen die Spielenden eine Disc. Dieses kleinere und schwerere Frisbee gibt es in unterschiedlichen Ausführungen für unterschiedliche Wurfarten und -weiten. Und anstatt eines Lochs ist ein Metallkorb mit Ketten das Ziel.

Discgolf, das bereits in den 1970er-Jahren entstand, gehört zu den schnellstwachsenden Sportarten in der Schweiz, erklärt Oliver Baumgartner, Präsident des Discgolf-Vereins Woodpeckers. Er sagt: «Als unser Verein vor über einem Jahr gegründet wurde, mussten wir alle Materialien importieren. In der Zwischenzeit entstanden drei Schweizer Onlineshops.»