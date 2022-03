Wels auf dem Teller? Unbedingt! Zu Besuch in der Liebhaberei Rain

Sempachersee Wels auf dem Teller? Unbedingt! Bilder: Pius Amrein (Rain, 11. März 2022) Der Sempachersee ist voll von Welsen. Dass sich kleinere Exemplare hervorragend als Speisefische eignen, zeigt Stefan Kadlec von der «Liebhaberei» in Rain. Alexander von Däniken 0 Kommentare 22.03.2022, 20.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Leicht erdig und fleischig, aber nicht zu dominant. Passt gut zum süss-pikanten Sauerkraut und zur säuerlichen Zitronensauce. Beschrieben wird nicht Wein, sondern Wels. Zubereitet von Stefan Kadlec, Koch und einer von drei Gastgebern der «Liebhaberei» in Rain (siehe Box). Das Restaurant mit herrlichem Weitblick war einmal ein Stall, nebenan kauen Kühe ihr Heu. Was im Restaurant auf den Teller kommt, ist regional, saisonal – und für die Gäste immer eine Überraschung. Für die vier oder fünf Gänge kann zwischen Fleisch, Fisch oder Vegi gewählt werden. Wer den Fisch nicht ausschliesst oder als Zwischengang wählt, erhält manchmal Wels.

Stefan Kadlec serviert den Wels entweder als Bestandteil eines 3- oder 4-Gang-Menus oder als optionalen Zwischengang.

Landwirt, Gestalterin und Koch Die «Liebhaberei» in Rain wird von Cornelia Portmann, Robert Baumli und Stefan Kadlec geführt. Baumli führt den Landwirtschaftsbetrieb mit Rindern, Mutterschweinen und Kälbern. Im Restaurant, das in einem ehemaligen Kuhstall liegt, ist er zudem für den Service zuständig. Cornelia Portmann besorgt das Administrative und belebt die «Liebhaberei» mit kulturellen und gestalterischen Aktivitäten. So hängen im Restaurant Kleidungsstücke, die von Portmann geschneidert worden sind. Stefan Kadlec ist für die Küche verantwortlich, wo er den Fokus auf Regionales und Saisonales legt. Die Überraschungsmenus kosten zwischen 74 und 88 Franken. Zudem wird am Mittwoch ein einfaches Menu zu 52 Franken serviert (www.liebhaberei.ch). (avd)

Den Wels bezieht Kadlec von Hans-Ueli Zwimpfer. Der Berufsfischer zieht pro Jahr mehrere hundert Kilo des Raubfisches aus dem Sempachersee. Und sagte unserer Zeitung vor rund einem Monat, der Wels habe Potenzial, sich noch mehr als Speisefisch zu etablieren. Das wäre im Sinne von Nicola Sperlich von der Abteilung Fischökologie und Evolution des ETH-Forschungsinstituts Eawag. Dieser empfahl, den Befischungsdruck auf den Wels zu erhöhen, um den wachsenden Bestand im Sempachersee wirksam zu regulieren. Und das gehe über eine bessere Vermarktung von Welsfleisch.

Den mit Randensaft marinierten Wels pochiert Kadlec in Noilly Prat.

Randen sorgen für rote Farbe

Zurück in die Küche von Stefan Kadlec. Er schwärmt von der Vielseitigkeit des Welses:

«Dieser Fisch kann gebraten oder pochiert werden, er eignet sich aber auch für Fischknusperli oder für eine Terrine. Und er hat praktisch keine Gräten.»

Am Tag unseres Besuches unterstreicht Kadlec die leicht erdige Note des Welsfleisches zusätzlich mit Randensaft. Die Filets hat er dafür während zwölf Stunden darin eingelegt. Das erklärt auch die schön rote Farbe. Das Erdige kontrastiert der Koch mit einer säuerlichen Zitronensauce und einem süsslich-pikanten Sauerkraut (siehe Rezept). «So sind alle Geschmacksrichtungen im Gericht.»

Wels in Randensaft: Das Rezept von Stefan Kadlec Für 2 Personen 300 Gramm Welsfilet während 12 Stunden in 4 dl Randensaft einlegen, gut abtupfen und mit Zitronensalz würzen. In einer Pfanne 2 dl Noilly Prat (aromatischer Wermut) erhitzen und Wels zugeben; zugedeckt 4 bis 5 Minuten garen. Zitronensauce Den Saft von 2 Zitronen und 1 dl Weisswein mit einer Prise Zucker, etwas Safran, Salz und Pfeffer in einer Pfanne so lange einköcheln, bis die Säure fast weg ist. Dann 1 dl Vollrahm beigeben und allenfalls mit etwas Stärke abbinden. Süss-pikantes Sauerkraut 500 bis 600 Gramm gekochtes, weisses Sauerkraut mit Paprikapaste und Paprikapulver mischen, etwas Zucker, Chilipulver und Salz untermengen, rund 2 Minuten in einer Pfanne erwärmen. Dazu passen Kartoffeln, Reis oder Spinatküchlein. Der Wels kann bei der Seefischerei von Hans-Ueli Zwimpfer in Sempach bezogen werden (Angebot je nach Fang, www.seefischereizwimpfer.ch). (avd)

So bereitet Stefan Kadlec den Wels zu. Video: avd

Laut Stefan Kadlec gibt es Gäste, die den Wels nicht nur schätzen, sondern ihn auch explizit wünschen. Doch eine Garantie, dass er diesen Fisch an einem bestimmten Tag auch anbieten könne, gebe es nicht. Denn in den Netzen von Hans-Ueli Zwimpfer landen die Welse nur als Beifang. Eine gezielte Befischung gebe es noch nicht. Deshalb böten Restaurants den Wels nicht fix auf der Speisekarte an, sondern integrieren ihn je nach Verfügbarkeit in ein Menu. Kadlec würde es begrüssen, wenn neben den Balchen künftig auch kleinere Welse gezielt aus dem Sempachersee gefischt würden. «Die Nachfrage nach Fisch ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Der Wels kann helfen, diese Nachfrage zu stillen, zumal er aus dem Sempachersee stammt und nicht wie andere Fische aus dem Meer, das mancherorts praktisch leergefischt ist.»

