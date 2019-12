Seppi Portmann ist der neue Zunftmeister der Mättli-Zunft Littau Der neue Zunftmeister der Mättli-Zunft Littau heisst Josef «Seppi» Portmann. Der gebürtige Littauer tritt am 11. Januar 2020 die Nachfolge von Franz Bleisch an. 02.12.2019, 08.56 Uhr

(zim) Die Wahl des neuen Littauer Fasnachtsregenten Seppi Portmann fand am Samstagabend im Restaurant Ochsen statt. Anlässlich der feierlichen Inthronisation am Samstag, 11. Januar 2020, im Zentrum St. Michael wird er mit seinem Weibel in Amt und Würden gesetzt. An der kommenden Littauer Fasnacht wird der neue Zunftmeister unterstützt durch Weibel Peter Imfeld (40) sowie den beiden Knappen Marko Avramovic und Fatlum Islami.