Blutvergiftung: Verletzung kostete Luzernerin fast das Leben

Sepsis Eine scheinbar harmlose Verletzung durch einen Hund kostet eine Luzernerin fast das Leben Barbara Mauler wird an der Lippe von einem Hund verletzt. Nichts ist mehr wie zuvor. An den Folgen der Sepsis leidet sie bis heute. Susanne Holz Jetzt kommentieren 11.03.2022, 15.08 Uhr

Katzen und Hunde tragen Bakterien in sich, die Menschen gefährlich werden können. Verletzungen zu vermeiden, ist ratsam. Symbolbild: Getty

Im Juni 2019 wurde Barbara Mauler, heute 47 Jahre alt, von einem Hund an der Lippe verletzt. Der Nachbarshund sprang an ihr hoch, verletzte mit der Kralle die Lippe, leckte dann noch kurz darüber. Die Luzernerin, die ihr Leben lang Umgang mit Hunden und Katzen hatte, dachte sich nichts Schlimmes und wusch die blutende Wunde mit warmem Wasser aus. «Desinfiziert habe ich die Wunde leider nicht», sagt Barbara Mauler rückblickend, deren Leben seit diesem Vorfall im Sommer 2019 nicht mehr das gleiche ist und die Tage danach fast an einer Sepsis gestorben wäre.

Zwei Tage nach der Verletzung durch den Hund ging es der Mittvierzigerin, die auch gerade wegen eines Bandscheibenvorfalls mit Cortison behandelt wurde, sehr schlecht. Mit 40 Grad Fieber begab sie sich ins Spital Wolhusen, eine Freundin fuhr sie. Aufgrund ihrer Tattoos schloss man dort zunächst auch Aids nicht aus. Bereits in Wolhusen musste Barbara Mauler künstlich beatmet werden. Mit der Rega wurde sie nach Bern geflogen.

Mehrere Wochen im künstlichen Koma

Nieren und Leber versagten ihren Dienst. Barbara Maulers Beine wurden schwarz. Die Ärzte mussten einen Teil ihrer Füsse amputieren. Ihre Mutter reiste aus Österreich an – es ging um Leben und Tod. Ein Breitbandantibiotikum schlug nicht an. Als ihrer Freundin endlich als mögliche Ursache der dramatischen Erkrankung die Verletzung durch den Hund einfiel, kam man mittels Bluttest dem Bakterium Capnocytophaga canimorsus auf die Spur, das Hunde und Katzen in sich tragen. Barbara Mauler war an einer sogenannten Sepsis mit Purpura Fulminans erkrankt. Mit dem richtigen Antibiotikum konnte ihr Leben gerettet werden.

Von Bern ging es nach Luzern, auf die Intensivstation des Kantonsspitals. Insgesamt verbrachte Barbara Mauler zwei Monate im Spital und zwei Monate in der Rehabilitation. Nach Wochen im künstlichen Koma musste sie atmen, essen, gehen erst wieder erlernen. An die Zeit im Koma erinnert sie sich wie an einen Albtraum.

Selbsthilfegruppe Sepsis ist im Aufbau Die Selbsthilfe Luzern Obwalden Nidwalden bietet zahlreiche Selbsthilfegruppen an. Einige davon sind im Aufbau wie die Gruppe «Sepsis». Die Sepsis beziehungsweise Blutvergiftung ist eine komplexe systemische Entzündungsreaktion. Die Folgen einer schweren Sepsis sind gravierend bis hin zum Multi-Organ-Versagen. Wer unter den Folgen einer Sepsis leidet und einen Erfahrungsaustausch in geschütztem Rahmen sucht, der Kraft und Mut geben kann, der melde sich unter Tel. 041 210 34 44 oder mail@selbsthilfeluzern.ch. Die Gruppe startet online als Video-Selbsthilfegruppe. (sh) Weitere Infos: www.selbsthilfeluzern.ch

Bereits in der Reha wurde ihr der Job in der Altenpflege gekündigt. «Ein zusätzlicher Schlag», erzählt die 47-Jährige. Die Folgeerkrankungen der Sepsis sind immens. Bei 1, 57 Meter Körpergrösse wiegt Barbara Mauler heute noch 37 Kilogramm. Sie hat keine Periode mehr. Ihre Lungenleistung beträgt noch 50 Prozent. Sie leidet an Panikattacken und kognitiven Beeinträchtigungen wie mangelnder Konzentration, schlechter Orientierung und schneller Ermüdung. Auch hört und sieht die Luzernerin nicht mehr so gut wie zuvor.

Ihr soziales Netz hat sich sehr verkleinert, und hinzu kommt der Kampf mit den Ämtern. Trotz all der Leiden mussten erst kürzlich ihre Ärzte Druck bei der Krankenkasse machen, um eine Physiotherapie durchzusetzen. Die 47-Jährige muss mit Narben und teilamputierten Füssen leben. Die vergangenen Jahre erscheinen ihr wie ein schlechter Traum. Barbara Mauler will ihre Erfahrungen nach aussen tragen. Über die gravierenden Folgen einer Sepsis weiss die Öffentlichkeit kaum Bescheid. Auch ähneln die Folgeerkrankungen einer Sepsis jenen von Covid-19. In den Aufbau einer Selbsthilfegruppe setzt sie nun grosse Hoffnung.

