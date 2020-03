Serbisch-Orthodoxe mieten die katholische Kirche in Perlen Bis Ende 2021 können die Serbisch-Orthodoxen Gottesdienste in der Kirche St. Joseph in Perlen feiern. Möglich ist dies, weil die Parkplatzprobleme gelöst wurden. Christian Glaus 30.03.2020, 15.31 Uhr

Die Serbisch-Orthodoxe Kirche Luzern kann die katholische Kirche in Perlen nutzen. Ende Januar sei ein Mietvertrag unterzeichnet und der Mietbeginn auf den heutigen Tag festgelegt worden, teilt die Kirchgemeinde Buchrain-Perlen mit. Die Gemeinde habe die nötige Bewilligung erteilt. Dies sei möglich, weil die Parkplatzsituation mit verschiedenen Firmen habe geregelt werden können, heisst es (wir berichteten). Zusätzlich ist vertraglich vereinbart, dass die Serbisch-Orthodoxen unter der Woche pro Jahr zehn bis 15 Gottesdienste in der Kirche St. Agatha in Buchrain abhalten können. In Perlen stehen an Werktagen zu wenige Parkplätze zur Verfügung.