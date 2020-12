SERIE «ADVENT, ADVENT» Das Privileg einer grossen Schwester Über das Aufwachsen mit einer kleinen Schwester und einen ganz speziellen Moment an Heiligabend. Roseline Troxler 09.12.2020, 18.01 Uhr

Advent, Advent Privileg der Erstgeborenen Grosse Geschwister haben es nicht immer leicht. Besonders mit einer kleinen Schwester. Damals, in einer Luzerner Landgemeinde in den 90er-Jahren: Ging ich ins Geräteturnen, wollte auch Leonie an Ring und Reck. Sträubte ich mich, von einem Moment auf den anderen Fleisch zu essen, tat es mir Leonie gleich. Musste ich talentfrei in den Klavierunterricht, begann Leonie freiwillig.