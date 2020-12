Serie «Advent, Advent» Diese lebensgrossen Seetaler Krippenfiguren erfreuen Jung und Alt Die spezielle Krippe zieht nicht nur die Bevölkerung des Hochdorfer Ortsteils Baldegg magisch an. Dem Krippenbauer Edy von Moos gefallen besonders die Gesichter seiner Puppen. Reto Bieri 19.12.2020, 05.00 Uhr

Diese Krippenfiguren an der Himmelrichstrasse 27 in Baldegg kann man definitiv nicht übersehen: Lebensgross stehen Maria und Josef, die drei Weisen aus dem Morgenland sowie ein Engel im Schopf von Edy von Moos. Auch Schafe und ein Esel dürfen nicht fehlen. Die themengerecht eingekleideten Schaufensterpuppen blicken zwar etwas steif drein, aber durchaus freundlich – wie es Schaufensterpuppen halt so an sich haben. In der Krippe liegt ein Baby-Jesus. «Übrigens in einer alten Holz-Schubkarre», sagt Edy von Moos und zeigt auf den mit Stroh bedeckten Boden.

Edy von Moos vor seiner Krippe. Bilder: Eveline Beerkircher (Baldegg, 15. Dezember 2020)

Es ist nicht das einzige Dekorationselement aus früherer Zeit. Die Wände des Schuppens hat der 72-Jährige mit alten Holzbrettern verkleidet. Die Fenster hat er aus einer alten Scheune gerettet, die abgerissen wurde. Auch an den Wänden hängen Gerätschaften von anno dazumal; ein Joch für Pferde- und Ochsengespanne, ein Dreschflegel, Heugabeln oder ein eisenbeschlagenes Wagenrad aus Holz. Er möge halt das Altertümliche, das Traditionelle, sagt von Moos, der viele Jahre lang Präsident des Schwingklubs Oberseetal war. Früher war die Bauernmalerei eines seiner Hobbys.

40 Weihnachtssterne lassen das Haus erstrahlen

Wie man auf die Idee kommt, eine Krippe mit Schaufensterpuppen zu bauen, kann von Moos nicht schlüssig beantworten. «Es ist mir irgendwann eingefallen», sagt er und zuckt mit den Schultern. An die ausrangierten Schaufensterpuppen gelangte er durch seinen Arbeitgeber. Viele Jahre arbeite von Moos als Bereichsleiter in der Verteilzentrale von Manor in Hochdorf. Nach und nach konnte er die Krippe erweitern.

Besonders gefällt ihm, dass seine Puppen menschliche Gesichtszüge aufweisen. Bei den neuen Modellen sei dies nicht mehr der Fall. Nicht nur den Schopf, sondern das gesamte Wohnhaus schmücken Edy von Moos und seine Frau Priska jedes Jahr aufs Neue. Rund 40 Weihnachtssterne lassen das Gebäude adventlich erstrahlen.

Die Krippe nicht zu früh einrichten

Wie lange er den Schopf schon in eine Krippe verwandelt, weiss er nicht genau – es seien wohl an die 15 Jahre. «So räume ich ihn wenigstens einmal im Jahr auf», sagt von Moos und schmunzelt. Jeweils ab Mitte Dezember holt er die Puppen herunter, die er auf dem Dachboden über dem Schopf einlagert.

Zu früh will er nicht anfangen, betont er. «Ich bin der Meinung, eine Krippe sollte man erst kurz vor Weihnachten aufstellen.» Zu früh beginnt er zudem nicht, weil der passionierte Imker jeweils bis in den Spätherbst mit seinen rund 70 Bienenvölkern beschäftigt ist, die an mehreren Standorten im Seetal verteilt sind. Auch als Bieneninspektor ist von Moos unterwegs.

Baldegger Väter besuchen mit Kindern die Krippe

Die Schaufensterpuppen-Krippe hat sich im Laufe der Jahre herumgesprochen, die Leute kommen gemäss von Moos von nah und fern. Da der Schopf an der Quartierstrasse liegt und genügend Platz vorhanden ist, stellt ein Besuch auch in Coronazeiten kein Problem dar. Auch Zeit bleibt genügend: Edy von Moos lässt die Krippe jeweils bis in die zweite Januarhälfte offen.

In den Sternen steht allerdings das traditionelle von Moos-Apéro an Heiligabend vor der Krippe. Die Familie, zu der vier erwachsene Kinder und sieben Enkelkinder zählen, trifft sich jeweils beim Eindunkeln. Bevor sie zur Bescherung ins Haus gehen, kriegen sie meist Gesellschaft. «Die Baldegger Väter besuchen mit ihren Kindern die Krippe, weil zu Hause dann ja das Christkind kommt», sagt von Moos und lacht.