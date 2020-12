Serie «Advent, Advent» So planen die Kirchen im Kanton Luzern ihre Gottesdienste an Heiligabend und Weihnachten Die Coronapandemie stellt die Pfarreien für die Weihnachtsplanung vor grosse Herausforderungen. Doch diese zeigen sich engagiert: So finden Weihnachtsparcours, gemeinsame Spaziergänge oder Mini-Gottesdienste statt. Fabienne Mühlemann 15.12.2020, 05.00 Uhr

Der Bundesrat hat am Freitag bekanntgegeben, dass religiöse Feiern bis zu 50 Personen weiterhin stattfinden dürfen. Somit sind auch an Heiligabend und Weihnachten Gottesdienste möglich, welche jedes Jahr besonders viele Besucherinnen und Besucher anlocken. Lilian Bachmann, Synodalratspräsidentin der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern: «Gemeinsame Erlebnisse sind gerade in dieser Zeit wichtig, da die Einsamkeit zugenommen hat. Die Kirche übernimmt mit der Seelsorge eine bedeutende gesellschaftliche Funktion.»

Lilian Bachmann Bild: PD

Trotzdem macht die Coronasituation die Weihnachtsplanung für die Pfarreien zur Herausforderung. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass der Bundesrat die Massnahmen doch noch verschärft. Deswegen gehen die katholische, die reformierte und die christkatholische Landeskirche im Kanton Luzern einen neuen Weg: Erstmals feiern sie ökumenisch das Weihnachtsfest im Regionalfernsehen. Der Gottesdienst wird am 25. Dezember um 10 Uhr auf Tele 1 ausgestrahlt.

«Die christlichen Werte, wie beispielsweise die Solidarität, teilen wir und gemeinsam erreichen wir mehr Menschen in dieser herausfordernden Zeit»

, erklärt Bachmann die Zusammenarbeit, welche auch im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Landeskirchen stattfindet.

Pfarreileiter Christof Hiller zeigte im März in der katholischen Kirche Ruswil, wie eine mediale Messe mit Kameraübertragung funktioniert.

Bild: Eveline Beerkircher (Ruswil, 19. März 2020)

Gottesdienste vervierfacht

Auch die einzelnen Pfarreien haben Massnahmen getroffen, um an Heiligabend und Weihnachten Gottesdienste durchführen zu können. So hat sich zum Beispiel die Pfarrei Sursee entschieden, am 24. Dezember ab 15 Uhr vier 20-minütige Weihnachtsfeiern in Sursee mit je maximal 50 Personen und unter der Einhaltung des Schutzkonzepts zu veranstalten. In Schenkon werden es gar fünf. Und am Abend gibt es von 21 Uhr bis 24 Uhr vier 45-minütige Mitternachtsgottesdienste in Sursee, hier ist jedoch eine Anmeldung nötig.

Ein grosser Aufwand, den die Pfarrei betreibt. «Doch die Menschen sind dankbar, dass wir das Möglichste versuchen», sagt Pfarreileiter Claudio Tomassini. Man sei vorbereitet, auch wenn mehr Personen als zulässig erscheinen würden. «Wir haben unseren Mitarbeiterstab stark ausgeweitet. Für alle, die auf die nächste Feier warten müssen, wird in der Klosterkirche fortlaufend eine Weihnachtsgeschichte gezeigt.» Am 25. Dezember werde man nebst fünf klassischen Gottesdiensten auch eine festliche Radioübertragung um 9.30 Uhr in das Alterszentrum St.Martin machen. Tomassini:

«Wir wollen den Bewohnern zeigen, dass wir sie nicht vergessen haben.»

Die katholischen Kirchen in der Stadt Luzern hingegen werden an Heiligabend keine Gottesdienste im traditionellen Sinn durchführen. «Die Gottesdienste werden jeweils von bis zu 5000 Personen besucht. Da nur 50 erlaubt sind, müssten wir sehr viele Menschen abweisen, selbst wenn wir die Anzahl der Gottesdienste massiv erhöhen würden. Das wollen wir nicht», erklärt Urban Schwegler, Mediensprecher der Katholischen Kirche Stadt Luzern. Deswegen werden die Kirchen am 24. Dezember am Nachmittag und Abend mit verschiedenen Angeboten allen offenstehen. «Es gibt Projektionen von Krippenspielen, Musik, Andachten und weitere weihnächtliche Impulse, natürlich unter Einhaltung des Schutzkonzepts und mit Beschränkung auf 50 Personen», so Schwegler. Am 25. Dezember wird es normale Weihnachtsgottesdienste geben, wo man sich voranmelden kann. An den meisten Orten werden zusätzliche Feiern angeboten.

Dynamisch unterwegs

Die reformierte Kirche Reiden hat sich für Heiligabend ebenfalls etwas Besonderes überlegt. Sie veranstaltet zwei Familienfeiern, eine um

16.30 Uhr und eine um 18 Uhr. «Wir treffen uns auf dem Platz vor der Kirche und machen einen Spaziergang mit verschiedenen Stationen», erklärt Pfarrerin Barbara Ingold Becker. Da viele Familien mit Kindern erwartet werden, wollte man etwas Abwechslung in die Feier bringen, weswegen sich die Kirche für diese Variante entschieden hat. «Erfreulicherweise haben wir schon viele Anmeldungen erhalten», so Ingold. Am 25. Dezember wird es einen normalen Gottesdienst mit Coronaschutzkonzept geben. «Da hier erfahrungsgemäss nicht über 50 Personen kommen, braucht es keine Anmeldung im Voraus.»

Eine dynamische Feier wird es an Heiligabend auch im reformierten Kirchenzentrum in Sempach geben. In drei verschiedenen, coronakonformen Gruppen wird um 16 Uhr eine Art Weihnachtsparcours veranstaltet. Pfarrer Hans Weber erklärt: «Bei einem Posten geht es um Weihnachtsgeschichten, ein anderer widmet sich der Musik und der dritte beinhaltet einen Mini-Gottesdienst bei mir, wobei die Gruppen nie aufeinandertreffen.» Ausserdem gebe es dieses Jahr noch ein kosmisches Highlight: Dank der Jupiter-Saturn-Konjunktion ist der Weihnachtsstern zu sehen, was vor 800 Jahren das letzte Mal der Fall war, erklärt der Pfarrer und Hobby-Astronom Weber. Das möchte er den Besuchern unbedingt zeigen. Und er sagt:

«Ich sehe Corona als Chance, um den Gottesdienst in einer anderen Form auszuprobieren.»

