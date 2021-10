Serie «Erzähl mal» Die Brustvergrösserung verhalf ihnen zu mehr Selbstvertrauen: Eine 39-Jährige und eine 22-Jährige über ihre Schönheitsoperation Anfang Jahr liessen sich Sabine Brülhart aus Kriens und Virginia Schenker aus Malters die Brüste vergrössern. Trotz gleichen Wunsches waren ihre Ausgangslagen – und die Entscheidungsfreudigkeit – ganz unterschiedlich. Livia Fischer Jetzt kommentieren 06.10.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sabine Brülhart (links) und Virginia Schenker haben eine Brustvergrösserung machen lassen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 10. September 2021)

Sabine Brülhart und Virginia Schenker wirken aufgeschlossen und selbstbewusst. Einen Teil dieser Zufriedenheit, die sie ausstrahlen, haben sie durch eine Schönheitsoperation erlangt. Ende Januar dieses Jahres liess sich Brülhart in der Lucerne Clinic in der Stadt Luzern die Brüste vergrössern, eine Woche später war Schenker dran.

«Ich habe lange mit mir gehadert», beginnt Brühlhart zu erzählen. Den Wunsch nach einer grösseren Oberweite hegte sie bereits seit über 20 Jahren. Ihre Figur beschreibt die heute 39-jährige Krienserin als «schon immer sehr schlank», Brüste habe sie «gar keine» gehabt. Auch die kleinste Körbchengrösse bei BHs sei ihr zu gross gewesen:

«Es war der Horror.»

Richtig schlimm für sie wurde es nach den Geburten ihrer zwei Kinder. Der Milcheinschuss sorgte jeweils dafür, dass ihre Brüste endlich so aussahen, wie sie es sich wünschte. Nach dem Abstillen war dann alles wieder weg – nun tat sie sich erst recht schwer, sich damit abzufinden. Dennoch dauerte es noch elf Jahre, bis sie sich traute, den Eingriff machen zu lassen.

Vom Plan, Operation im Ausland zu machen, abgekommen

Einfacher mit der Entscheidung tat sich Schenker. Die 22-Jährige aus Malters fand grosse, gemachte Brüste schon als Jugendliche schön. Sie selbst habe zuvor zwar «nicht megakleine» gehabt, aber in der Gesamtbetrachtung des Körpers hätten die Proportionen für sie nicht gestimmt. Also nutzte die Friseurin die Zeit während des ersten Shutdowns, um sich gründlich über die Operation zu informieren und eine entsprechende Klinik auszusuchen.

Aus Kostengründen überlegte sie zunächst, den Eingriff im Ausland durchführen zu lassen. «Da wären aber noch Flug und Hotel dazugekommen und ich wäre allein in einem fremden Land gewesen, also entschied ich mich doch für eine Klinik in der Nähe», erzählt Schenker. Letztlich fiel die Wahl auf die Lucerne Clinic. «Überzeugt hat mich vor allem die Möglichkeit des Dämmerschlafs, so ist eine Operation ohne Vollnarkose möglich.» Dieser Punkt beruhigte auch Brülhart; denn mit Narkosen habe sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht.

«Nicht ohne», aber weniger schlimm als erwartet

Die Operation verlief bei beiden gut, ebenso der Heilungsprozess. Nur an den ersten zwei Tagen nach dem Eingriff fühlte sich Schenker komisch. «Da lief ich mit verschränkten Armen umher – aus Angst, dass meine Brustimplantate sonst rausfliegen», sagt sie und lacht. Nach zwei Wochen verschwanden die Schmerzen, nach drei Wochen stand Schenker wieder im Coiffeursalon und nach sechs Wochen durfte sie wieder Sport machen. Vorsichtig blieb sie dennoch und gab nicht gleich Vollgas.

Auch Brülhart war «extrem pingelig», was Vorsicht anging. «Zum Glück arbeite ich als Hausfrau und konnte so ohne Druck alles langsam angehen lassen», sagt sie. Und ihre Kinder seien «grossartig gewesen»; sie halfen ihr im Haushalt, so gut es ging. Rückblickend sagt Brülhart:

«Die Zeit nach der Operation ist überhaupt nicht ohne, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt.»

Zuerst viel Kritik, dann viel Bestätigung

Bereut haben die beiden Frauen den Eingriff noch keine Sekunde. Im Gegenteil. Sie sind froh, liessen sie sich von den kritischen Stimmen aus ihrem Umfeld nicht davon abbringen. Fragen à la «Bist du dir wirklich sicher?» und Sätze wie «Das hast du doch nicht nötig» hörten sie zur Genüge. «Das war ein bisschen mühsam», sagt Schenker. «Bei solchen Sprüchen dachte ich mir dann: Jetzt ziehe ich es erst recht durch.» Auch Brülhart konnte wenig mit solch vermeintlich aufmunternden Worten anfangen. «Vielleicht hätte ich sie eher angenommen, wenn sie von einer Person gekommen wären, die einen ähnlichen Körperbau wie ich hatte.»

Sabine Brülhart und Virginia Schenker sind glücklich über ihren Entscheid. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 10. September 2021)

Die kritischen Stimmen sind mittlerweile verstummt – jetzt erfahren die zwei viel Bestätigung. Brülhart erzählt etwa von ihrer Nachbarin. Einer alten Frau, die ihr vor der Operation noch gut zugesprochen habe und jetzt selbst zugeben müsse: «Es sieht schöner aus, ich hätte es auch gemacht.» Oder von ihrem Mann, der ihr zuvor immer wieder sagte, dass es für ihn keine Rolle spiele, wie gross ihre Brüste seien. «Das tut es für ihn zwar immer noch nicht, aber auch er findet, dass meine jetzigen Brüste besser zu mir passen.»

Keine Lösung für alle Selbstzweifel

Die grösste Bestätigung kommt aber von innen. Die Frauen berichten etwa davon, wie wohl sie sich jetzt in einem Bikini fühlen – vorher schwang immer eine Unsicherheit mit. Schenker sagt:

«Auch als ich das erste Mal ein Oberteil mit Ausschnitt trug, dachte ich: was für ein schönes Dekolleté. Ich habe mich so gern im Spiegel angeschaut.»

Nach einer Stunde im Gespräch gibt Brülhart zu bedenken: «Schon verrückt, eigentlich ist das ja ein oberflächliches Thema und es gibt so viel Wichtigeres im Leben. Dennoch macht eine Brustvergrösserung für Frauen wie uns, die unter der natürlichen Oberweite litten, einen grossen Unterschied. Auch mental.»

Trotz allem ist für beide klar: Solch eine Operation ist nicht die Lösung für alle Selbstzweifel und man wird danach nicht automatisch zufrieden. Sich selbst gern hatten Brülhart und Schenker schon davor. Jetzt mit den vergrösserten Brüsten optisch einfach noch ein bisschen mehr.

Hinweis: In «Erzähl mal» begegnen sich zwei fremde Menschen, die ein Thema verbindet. Die Kontakte von Sabine Brülhart und Virginia Schenker hat unserer Zeitung die Lucerne Clinic vermittelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen