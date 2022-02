Serie «Erzähl mal» «Erziehungsbücher habe ich nie gelesen» – zwei alleinerziehende Väter tauschen sich aus Zwei sich fremde, alleinstehende Väter aus der Zentralschweiz erzählen von der Erziehung ihrer Kinder und vom Weg, den sie dafür gehen mussten. Zéline Odermatt Jetzt kommentieren 27.02.2022, 13.00 Uhr

Roger Baumeler (links) und Derek Shiels unterhalten sich über ihr Leben als Väter, die getrennt von der Mutter die Kinder erziehen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. Januar 2022)

«Ich habe eine emotionale Stärke in mir gefunden, die ich vorher nicht kannte», sagt Derek Shiels. Seit der Trennung von seiner Ex-Partnerin vor zwei Jahren kümmert er sich die Hälfte der Zeit allein um die gemeinsame sechsjährige Tochter. «Zum Glück habe ich in meinem Job im Finanzbereich flexible Arbeitszeiten. Wenn meine Tochter in der Schule oder bei der Mutter ist, arbeite ich mehr. Wenn sie bei mir ist, weniger», erzählt der 42-Jährige, der in Hergiswil wohnt.

Bei Roger Baumeler sieht die Situation etwas anders aus. Der 44-jährige Luzerner hat sich schon vor der Scheidung mehrheitlich um die beiden Kinder gekümmert, seine Frau arbeitete 100 Prozent. Seit sieben Jahren wohnen die Kinder bei ihm. Um genügend Zeit für sie zu haben, trat er nach der Trennung aus der Feuerwehr aus und gab seinen Job als Pilot auf. Heute sind die Kinder zwölf und 15 Jahre alt und Baumeler arbeitet Teilzeit als Lehrer in Luzern. «Sie werden immer selbstständiger», sagt er stolz.

In «Erzähl mal» begegnen sich zwei fremde Menschen, die ein Thema verbindet. Grafik: Oliver Marx

Er schaltet auch mal das Internet aus

Shiels hingegen ist voll eingespannt, wenn seine Tochter bei ihm ist. «Der Fokus liegt momentan definitiv auf ihr. Ich versuche, ihr aber beizubringen, dass sich die Sonne nicht um sie dreht. Du hast es da einfacher», sagt er lachend zum zweifachen Vater.

Baumeler stimmt ihm zu. Wobei: Manchmal verschwänden seine Kinder etwas zu lange in ihren Zimmern. «Schalte ich dann mal das WLAN aus, kommen plötzlich so graue Gestalten hervorgekrochen und behaupten, sie wohnen da», sagt er mit einem Augenzwinkern. Er bezeichnet sich als eher strengen Vater. Erziehungsbücher habe er «aus Prinzip» nie gelesen. «Wir haben das Beste aus der Situation gemacht, denn der Kontakt zur Mutter ist erschwert.»

Unterschiedliche Erfahrungen mit Behörden

Weibliche Rollenbilder hätten die Kinder in ihrem Umfeld aber schon auch, so Baumeler. «Wir sehen unsere Familienkonstellation als ganz normal an, auch wenn ich natürlich oft mit Vorurteilen zu kämpfen habe.»

Die Ausgangslage von Vätern, die gerne die alternierende oder die alleinige Obhut nach einer Trennung haben möchten, empfinden beide Männer als schwierig (siehe Box). Weil vor einer Trennung immer noch oft der Vater Vollzeit arbeite und die Mutter Teilzeit, werde die Kinderbetreuung auch nach einer Trennung oft der Mutter anvertraut, sagt Baumeler. Er begleitet ab und zu Frauen und Männer bei Sorgerechtsfragen ans Gericht. «Als Mann muss man darum kämpfen.» In der ersten Instanz verliere man trotzdem oft. Auch bei ihm war das der Fall. «Viele Männer haben dann aber nicht das Geld, um ein Urteil weiterzuziehen. Sie sind auch mit existenziellen Ängsten konfrontiert.»

Sorgerecht und Obhut 2014 wurde die gemeinsame elterliche Sorge im schweizerischen Gesetz eingeführt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Vater und Mutter ihre Kinder auch hälftig betreuen. Heute wird mit einer sogenannten Obhutsregelung definiert, wer wie viel Betreuungszeit übernimmt und wo das Kind wohnt. Es gibt die alleinige Obhut oder die alternierende, also die geteilte. Zwar sieht das neue Unterhaltsrecht, das Anfang 2017 in Kraft getreten ist, vor, dass die Möglichkeit der alternierenden Obhut geprüft wird, sofern ein Elternteil oder das Kind dies verlangt. Eine Pflicht zur Prüfung durch die Gerichte gibt es jedoch nicht. (zfo)

Shiels machte eine positivere Erfahrung vor Gericht. Die Richterin bewilligte die alternierende Obhut. Doch noch bei der Mediation bei der Familienstelle vor dem Gerichtstermin sei ihm von den Behörden gesagt worden, dass er eigentlich keine Chance hätte. «Für mich war aber klar, dass ich für meine Tochter da sein will.» Er denkt zurück an die Zeit kurz nach der Trennung, als er sich für längere Zeit von seinem Kind verabschieden musste. «Sie schrie und tobte, wollte mir damit sagen, wie sehr sie auch mich braucht.»

Beide sehen die alternierende Obhut als beste Konstellation an, wenn es keine stichhaltigen Gründe dagegen gibt. Der Ermessensspielraum von Richterinnen und Richtern im Familienrecht sollte zudem reduziert werden, finden sie. Auch die Alimente sollte nach klaren Regeln bestimmt werden. «Es gibt zwar eine Exceltabelle, auf die sich das Bezirksgericht bezieht, aber selbst nach Telefon- und Rechtsberatungen konnte mir die Berechnung der Alimente niemand wirklich erklären», so Shiels. Diese Rechtsunsicherheiten können laut dem gebürtigen Iren zu regelrechten Krisen führen. Baumeler erzählt, dass er dafür kämpfen musste, um als alleinerziehenden Vater finanziell unterstützt zu werden. «Selbst als die Kinder schon längst bei mir wohnten, gab es zunächst keine Zuschüsse.»

Obwohl sie unterschiedliche Erfahrungen mit den Behörden machten, sind sie sich in einem Punkt einig: «Ein Kind gehört niemandem. Im Idealfall hat es aber beide Elternteile in seinem Leben.»

Shiels (links) und Baumeler sprechen sich für die alternierende Obhut aus. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. Januar 2022)

Etwas gegen die soziale Isolation tun Baumeler engagiert sich seit vier Jahren als Präsident in einem Verein für Alleinerziehende Mütter und Väter in Luzern. «Der Verein ist eigentlich aus einer Lücke heraus entstanden, da es keine ähnlichen Angebote gab und wir uns oft von Behördenseite nicht verstanden fühlten.» Er und einige alleinerziehende Kolleginnen und Kollegen taten sich zusammen, um einander auszuhelfen und etwas gegen die soziale Isolation zu tun, die viele in dieser Situation kennen würden. Während der Pandemie stellten sie eine Lebensmittelspende-Aktion auf die Beine und übernahmen in einigen Fällen sogar die Fixkosten. Zudem unternehmen sie gemeinsame Ausflüge und organisieren untereinander einen Kinderhütedienst. Auch Shiels suchte Unterstützung von Gleichgesinnten, als er in die Innerschweiz zog. Er ist mit zwei Kollegen im Vorstand des «Mannebüro». Den Verein gibt es seit 25 Jahren, daraus ist auch die Gewaltberatung Agredis entstanden, die heute einen öffentlichen Leistungsauftrag hat. Shiels erzählt: «Im ‹Mannebüro› tauscht man sich aus, erhält Ratschläge und es gibt auch mal einen Jass, bei dem man nicht über ernste Themen reden muss. Mir ist es wichtig, mich zu engagieren und der Gesellschaft etwas zurückzugeben.»

