Serie «Erzähl mal» «Ich fühlte mich, als hätte man mir meine Zukunft genommen» – zwei junge Mütter erzählen, wie sie in ihre neue Rolle fanden Manuela Wenderroschky und Melanie Oltieki wurden mit Anfang 20 schwanger. Sie sprechen über Coiffeurbesuche, ihre Ausbildung und was es bedeutet, eine «gute Mutter» zu sein. Salome Erni 30.07.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich muss die Gelegenheit nutzen, wenn der Kleine nicht dabei ist», lacht Manuela Wenderroschky und nimmt geniesserisch einen Schluck ihres Getränks. Die 24-Jährige sitzt gemeinsam mit Melanie Oltieki, 22 und Mutter des einjährigen Diegos, in einem Luzerner Café. Beide sind überzeugt, dass es im Alltag als junge Mutter wichtig ist, auch Zeit für sich zu reservieren.

Manuela Wenderroschky (links) und Melanie Oltieki sind ohne ihre Kinder unterwegs und erzählen von ihren Erfahrungen als junge Mütter.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Juli 2021)

Doch das war nicht immer so. Als Wenderroschky im Alter von 21 Jahren ihren Sohn bekam, habe sie sich zunächst verpflichtet gefühlt, alle eigenen Bedürfnisse hintanzustellen. Oltieki pflichtet ihr bei:

«Wir haben doch alle dieses Bild im Kopf, wie eine Mutter sein soll.»

Mittlerweile ist es ihr wichtig, zu betonen, dass man keinen Stereotypen zu folgen hat: «Auch als Mutter darf man ein T-Shirt mit Ausschnitt anziehen, zu sich selber Sorge tragen, mit Freunden einen schönen Abend verbringen. Das sagt gar nichts darüber aus, ob man eine ‹gute Mutter› ist.»

Wenderroschky will ebenfalls nicht auf ihre Rolle als Mutter reduziert werden. Natürlich sei ihr Sohn ein wichtiger Aspekt in ihrem Leben, «aber ich bin auch die 24-jährige Manu», sagt die Stadtluzernerin.

Mutterschaft war eine grosse Umstellung

Im Gespräch lachen die beiden oft, zeigen auf dem Smartphone Bilder ihrer Buben und pflichten einander bei ihren Erfahrungen bei. Am Anfang sei es nicht einfach gewesen, sich in der neuen Rolle und mit ihrem veränderten Körper nach der Schwangerschaft zurechtzufinden, sagt Wenderroschky: «Ich fühlte mich, als wäre mir meine Zukunft genommen worden.» In ein Restaurant essen gehen? – Keine Betreuung für den Sohn. Ein Coiffeurbesuch? – Nein, das Kind braucht neue Kleider. Sie erklärt:

«Ich musste mich zuerst selber finden.»

Mit der Geburt des eigenen Kindes werde man schon in das kalte Wasser des Erwachsenseins geworfen, bestätigt Oltieki. Plötzlich sei man 24 Stunden am Tag gefordert.

Bald startet die Ausbildung

Oltieki beginnt im August ihre Ausbildung als Informatikerin. Dieser Beruf sei schon länger ihr Traum gewesen, obwohl die passionierte Gamerin nach der Sekundarschule immer wieder Brückenangebote abbrach. «Erst die Geburt meines Sohnes hat mir die Motivation gegeben, die Lehre anzupacken», sagt sie. Heute lebt die Ebikonerin in einer Wohngruppe des «MiA-Innerschweiz», einem Angebot der Albert-Koechlin-Stiftung für Mütter in Ausbildung. Dort wurde sie im letzten Jahr auf den Berufseinstieg als junge Mutter vorbereitet.

Für sie sei es ein schwieriger Schritt gewesen, ihren einjährigen Sohn den ganzen Tag in die Kita zu bringen. «Ich musste lernen, dass er dort auch ohne mich gut betreut wird.» Trotzdem stand für Oltieki die Lehre an erster Stelle:

«Klar fände ich es schön, mehr Zeit mit Diego zu verbringen. Doch nur mit einer Ausbildung kann ich sicherstellen, dass es uns auch in Zukunft gut geht. Für mich sieht Verantwortung übernehmen so aus.»

Sie träumt davon, nach ihren Aus- und Weiterbildungen irgendeinmal die Möglichkeit haben, zu reisen. «Mein Sohn und ich werden die Welt gemeinsam erkunden», sagt sie.

Auch Wenderroschky besuchte vor zwei Jahren das «MiA-Innerschweiz». Denn sie musste ihre Lehre zur Detailhandelsfachfrau abbrechen, als sie schwanger wurde. Heute arbeitet sie als Kinderbetreuerin und wird im nächsten Monat im selben Betrieb ihre Lehre beginnen. Dass sie dabei ihren dreijährigen Sohn mit zur Arbeit nehmen kann, ist ihr wichtig:

«Ich kann mir nicht vorstellen, mein Kind fremdbetreuen zu lassen.»

Doch Wenderroschky erzähle nicht gerne, dass sie mit 24 Jahren erst am Anfang ihrer Ausbildung stehe, sagt sie. Oltieki hat hier eine andere Meinung: «Du musst das anders sehen. Du packst dein Leben nochmals richtig an – und das, obwohl du sonst schon so viel um die Ohren hast. Das verdient Respekt!»

Manuela Wenderroschky und Melanie Oltieki lernten sich erst am Gespräch kennen, konnten aber über viele ähnliche Erlebnisse reden. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Juli 2021)

Unterstützung von Ex-Partnern

Dass die Ausbildungen möglich sind, hängt auch mit der Unterstützung zusammen, die die jungen Mütter von ihrem Umfeld erfahren. Beide betonen, dass sie diesbezüglich in einer privilegierten Situation seien. Für Wenderroschky sind die wichtigsten Personen ihre Mutter, ihre Schwiegereltern und der Vater ihres Sohnes. Mit ihrem ehemaligen Partner, den sie heute ihren besten Freund nennt, verbringt sie viel Zeit. Am Wochenende übernimmt er jeweils die Kinderbetreuung, unter der Woche sorgt sie für David Luan. «Uns ist wichtig, dass wir als Eltern geeint auftreten. Unser Sohn weiss, dass bei Mami und Papi dieselben Regeln gelten.»

Auch Oltieki hat den Kontakt zu ihrem Ex-Partner und Vater ihres Kindes nach der Trennung nicht abgebrochen und spricht sich mit ihm in Erziehungsangelegenheiten ab. Sie sagt: «Man muss die Elternrollen vom Beziehungsstatus trennen. Dass das möglich ist, soll endlich auch die Gesellschaft verstehen», sagt sie.

Ihr ist ausserdem wichtig, das Bild der heilen Familienwelt zu durchbrechen:

«Wir Mütter sollen auch darüber sprechen, dass es manchmal anstrengend ist und nicht immer alles rund läuft. Aber dass das ganz normal ist und nicht ein Scheitern bedeutet.»

Es gäbe schon Menschen, die der 22-Jährigen signalisieren, sie sei zu jung, um eine gute Mutter zu sein, sagt Oltieki. Doch sie zuckt mit den Schultern: «Sollen sie reden. Man kann es nie allen recht machen.» Sie ist sich mit Wenderroschky einig, dass das Alter der Mutter überhaupt kein Kriterium dafür sei, ob es dem Kind gut gehe oder nicht. «Die Persönlichkeit ist ausschlaggebend», sind sie sich sicher.

Hinweis zur Serie: In "Erzähl mal" begegnen sich zwei fremde Menschen, die ein Thema verbindet.