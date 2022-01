Zwei Frauen über ihren Körper

Serie «Erzähl mal» «Sie nannten mich ‹Fette Kuh›, weil das der greifbarste Angriffspunkt war»: Wie zwei Frauen ihren Körper lieben gelernt haben Das Thema Dicksein begleitet Paula Grüter (22) und Christina Rölli (57) schon ihr ganzes Leben. Sie sprechen über Mobbing, Diskriminierung und den Weg zur Selbstakzeptanz. Fabienne Mühlemann 23.01.2022, 16.00 Uhr

Viele Frauen hassen irgendwann im Leben ihren Körper. Das zeigen diverse Studien. Auch die 22-jährige Paula Grüter hatte immer wieder Mühe damit, ihren Körper, den sie als dick beschreibt, als wertvoll anzusehen. «Erst seit etwa einem Jahr empfinde ich meinem Körper gegenüber bedingungslose Selbstliebe. Vorher war es ein stetes Auf und Ab», erzählt die Luzernerin.

Mit fünf Jahren fühlte sie sich das erste Mal dick – es sei ihr schliesslich oft genug gesagt worden. «Wenn ich nun Kindheitsbilder betrachte, denke ich: Ich war gar nicht dick.» Während ihrer gesamten Schulzeit wurde Grüter stark gemobbt, was ihr den ganzen Selbstwert genommen habe. «Ich war grösser und breiter als andere Kinder in meiner Klasse, litt an undiagnostizierter ADHS und störte den Unterricht häufig – ich unterschied mich stark von anderen Kindern. Diese nannten mich dann halt ‹Fette Kuh›, weil mein Körper der greifbarste Angriffspunkt war.»

Sie ist überzeugt: Erst durch das Mobbing habe sie ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Körper entwickelt und als Folge dessen auch zugenommen. Der Besuch einer Ernährungsberatung war ein gut gemeinter Versuch ihrer Eltern, sie vor dem Mobbing zu beschützen. «Dieser Schuss ging nach hinten los. Es war der Start meiner ersten Diät, welche mittelfristig zu einer Essstörung führte», sagt die Studentin. Sie hatte als Teenagerin mit bulimischem Essverhalten zu kämpfen, später litt sie an einer Binge-Eating-Störung, also wiederkehrenden, unkontrollierten Essanfällen.

Paula Grüter und Christina Rölli tauschen sich aus. Bild: Patrick Hürlimann (Rothenburg, 5. Januar 2022)

Die 57-jährige Christina Rölli beschreibt ihren Körper ebenfalls als dick, konnte ihn aber seit jeher meistens akzeptieren und auf ein grosses Selbstbewusstsein zurückgreifen. «In der Schule war ich ein fröhliches und angepasstes Mädchen. Die anderen Kinder fanden bei mir nichts zum Mobben, obwohl ich etwas molliger war.»

Ein Problem mit ihrer Figur hatte ihr Ex-Mann, wie sie erzählt. «Er sagte mir hin und wieder, dass ich zugenommen hätte, obwohl das gar nicht stimmte. Mein Körper hat sich eben durch die beiden Schwangerschaften und mit dem Alter verändert.» Doch die Rothenburgerin hatte ein tolles Umfeld, war im Beruf erfolgreich und fand, sie sei gut, wie sie ist. «Daher konnte ich da drüberstehen», sagt die Geschäftsfrau, die ein eigenes Briefmarkenauktionshaus betreibt.

Diskriminierung in verschiedenen Lebensbereichen

Doch ab wann gilt eine Person eigentlich als dick? Aus der Sicht der beiden könne dies nicht objektiv festgelegt werden, sondern stehe relativ zu individuellen Ansichtsweisen und subjektivem Empfinden. Von Bewertungsskalen wie einem Body-Mass-Index – bei dem beide als stark übergewichtig gelten – halten die beiden nichts, da dieser nur Grösse und Gewicht einbeziehe und andere Faktoren ausser Acht lasse. Etwas stört die beiden besonders: «Es wird jeweils zu schnell vom Aussehen einer Person auf deren Gesundheit geschlossen. Nur weil jemand dick ist, heisst das nicht automatisch, dass die Person viel isst und sich wenig bewegt.»

Christina Rölli schaut beispielsweise sehr stark auf ihre Ernährung und weiss viel darüber. Und beide bewegen sich viel in ihrer Freizeit. Die zweifache Mutter erzählt: «Eine Ärztin riet mir mal, ich solle die Ernährung umstellen und mich mehr bewegen, weil ich zu hohen Blutdruck hatte. Das wurde direkt aus meinem Dicksein geschlossen. Dabei hatte ich in dieser Zeit einige Schicksalsschläge zu verkraften und viel Stress bei der Arbeit.» Auch bei Grüter blieb Endometriose lange unentdeckt, da fälschlicherweise ihr Gewicht für die Ursache ihrer Symptome gehalten wurde.

Bild: Patrick Hürlimann (Rothenburg, 5. Januar 2022)

Aus ihrer Sicht ist dies eine Diskriminierung, die beide schon in verschiedensten Lebensbereichen erlebt haben. «Zum Beispiel, wenn ich nach dem Autoparkieren nicht aussteigen kann, weil die Parklücke zu schmal ist. Und beim Einkaufen von Kleidern, die es in meiner Grösse nicht gibt. Oder wenn ich auf normalen Esstisch-Stühlen sitze, die für mich zu schmal sind, sowie auch auf Sitzen im Theater oder in Flugzeugen», sagt Rölli, die Vorstandsmitglied der FDP Rothenburg ist. Oder auch im Sport, wie Grüter erzählt. Sie spielte einst Volleyball und zielte darauf ab, ein hohes Niveau zu erreichen. «Ein Trainer meinte, ich würde ziemlich gut spielen aber könne mit meiner Körperform nicht weiter gefördert werden.»

Gene, Lebensumstände und psychische Faktoren

Sie arbeitete hart weiter, bewegte sich täglich mehrere Stunden intensiv und zwanghaft. Doch ihr Körper wurde nicht wirklich schlanker. Irgendwann habe sie sich gesagt, dass ihr Dicksein nicht selbstverschuldet sei. Es seien Gene, Lebensumstände und psychische Faktoren, die eine grosse Rolle spielen würden. «Ich finde, das eigentlich schlimme am Dicksein ist, dass man ständig mit Schuldzuweisungen konfrontiert wird. Dabei ist es weder etwas, dass unter meiner eigenen Kontrolle liegt, noch bräuchte es überhaupt eine Schuldzuweisung.»

Paula Grüter sieht nun ihre Freude am Dicksein «als eine politische Rebellion» an. Sie schreibt Kolumnen, ist auf den sozialen Medien aktiv. Gespräche, bei denen sie andere dazu anregen kann, ihre Körper wertzuschätzen, seien für Grüter sehr bereichernd. Doch wie gelingt der Weg zur Selbstakzeptanz in einer Zeit, in der Dicke nicht dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprechen? Sie sagt: «Für mich ist es ein täglicher Kampf. Ich vermeide aktiv die Konfrontation mit Idealen, folge in den sozialen Medien vielen dicken Menschen und blockiere Diätwerbung. Dass mein dicker Körper genau so wertvoll ist wie einer, der dem vermeintlichen Ideal eher entspricht, muss ich mir immer wieder aufs Neue bewusst machen.» Und Rölli ergänzt: «Man muss einfach das Schöne an sich selber sehen. Vielleicht gefällt ein Bereich weniger, dafür ein anderer umso mehr.»

