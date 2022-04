SERIE «ERZÄHL MAL» Wie eine Angststörung das Leben von zwei Menschen jahrzehntelang prägt Zwei von einer Angststörung Betroffene aus dem Kanton Luzern erzählen über ihren Umgang mit Arbeit, Hobbys und Medikamenten, wenn die Angst im Zentrum steht. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Marlene Keller und Henry Rubi leiden beide unter Angststörungen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. März 2022)

Marlene Keller (42) sitzt auf der Sitzbank im Restaurant neben Henry Rubi (64) und nimmt einen Schluck ihres Espressos. Dass sie das tun kann, ist nicht selbstverständlich. Denn ein Aspekt ihrer Angststörung ist, dass sie Schwierigkeiten damit hat, in Restaurants etwas zu trinken. Dies, seitdem sie sich bei ihren ersten Panikattacken beim Trinken verschluckt hat und diese Situationen ihr immer noch wortwörtlich den Hals zuschnüren.

Darüber zu sprechen, fiel ihr lange Zeit schwer: «Beim Sprechen über solche Einschränkungen schwingt oftmals die Befürchtung mit, dass jemand diese lächerlich findet und meine Gefühle nicht ernst nimmt.»

Dass ein solches Ereignis immer wieder Ängste auslösen kann, kennt auch Henry Rubi, der in der Stadt Luzern wohnt. Wobei seine Angststörung insbesondere durch emotionale Nähe und soziale Situationen, in denen er sich nicht zugehörig fühlt, getriggert, also aktiviert, wird. «In einer Partnerschaft wurde ich immer mit massiven, nicht rational erklärbaren Ängsten konfrontiert. Ich hatte nie gelernt, mit so grosser emotionaler Nähe umzugehen, obschon ich mich ja sehr danach sehnte.»

Darüber sprechen, um das Tabu zu brechen

Wie für Marlene Keller war es auch für Henry Rubi zu Beginn schwierig, über die Angststörung zu sprechen. Als diese mit 20 abrupt ausbrach, fand er in seiner Familie kein Gehör dafür. «Und von vielen Leuten, welche nicht mit meiner Angststörung umgehen können, musste ich mich distanzieren. Ich umgebe mich heute mit Personen, die das selber kennen oder es ernst nehmen», so Rubi.

«Wir möchten mit dem offenen Umgang mit unserer Angststörung dazu beitragen, dass das Tabu gebrochen wird, und es auch für Angehörige einfacher wird, sich richtig zu verhalten», stellen beide fest. Dies sei gerade jetzt wichtig, da immer mehr Jugendliche betroffen seien, so Keller.

Das ständige Vermeiden von Situationen, welche Ängste auslösen, aber auch die «Angst vor der Angst», wie es Henry Rubi beschreibt, können etwa dazu führen, dass eine Angststörung chronisch wird und auch zu einer Depression führen kann, wie dies bei beiden der Fall war.

Medikamente als notwendige Hilfestellung

Aufgrund dieser tiefgreifenden Folgen ist für beide heute klar, dass sie mit angstreduzierenden Medikamenten besser mit den Symptomen umgehen können. Dies, obwohl sich beide zuerst schwertaten, Medikamente zu akzeptieren. «Ich war immer schon links-grün und so der Pharmaindustrie und chemischen Medikamenten gegenüber kritisch eingestellt», erklärt Henry Rubi.

Auch Marlene Keller war zuerst skeptisch. «Ich habe zu Beginn mehrmals in Absprache mit meinen Psychiatern versucht, die Medikamente über mehrere Monate zu reduzieren und schliesslich abzusetzen», erzählt sie. «Schliesslich sind die Ängste aber immer wieder zurückgekehrt.»

Rubi und Keller betonen, dass es schliesslich ein Abwägen zwischen den verschiedenen Bedürfnissen sei. «Ich will am Leben teilnehmen können, trotz der Angststörung. Ohne Medikamente müsste ich mich komplett zurückziehen», so Marlene Keller. Und der passionierte Chorsänger ergänzt: «Mit dem Alter blicke ich etwas gelassener auf Medikamente im Allgemeinen. Die Angst vor einer lebenslangen Abhängigkeit verliert ein bisschen an Gewicht.»

Therapie ist für eine Besserung zentral

Die Medikamente alleine reichen jedoch nicht, um mit der Angststörung sinnvoll umgehen zu können, sind sich beide einig. Eine gute Therapie sei absolut zentral. Diese kann je nach Bedürfnissen unterschiedlich ausgerichtet sein. Bei Henry Rubi habe die Trauma-Therapie, welche er vor einigen Jahren begonnen hat, sehr geholfen. «Bei mir ist nämlich klar, dass die Familienkonstellation während meiner Kindheit Ursache der späteren Ängste ist.»

Für Marlene Keller funktioniere unter anderem Verhaltenstherapie sehr gut. Dabei sei ein wichtiger Aspekt, Situationen, welche schwierig sind, zu üben. «Es ist jedoch wichtig, dass dies in einem vertrauensvollen Umfeld passiert und sich so ein Erfolgserlebnis einstellen kann, wenn die Situation erfolgreich gemeistert wurde.»

Marlene Keller wie auch Henry Rubi arbeiten heute nicht mehr im ersten Arbeitsmarkt. Der ehemalige Lehrer hat seine Stelle aufgrund einer grösseren Lebenskrise im Jahr 2013 verloren. Für Marlene Keller war der Druck insgesamt zu gross, gerade im direkten Kundenkontakt. «Ich bin oft erstarrt, wenn es zu einer Konfrontation gekommen ist, sodass ich beispielsweise am Telefon gar nichts mehr sagen konnte.»

Erster Arbeitsmarkt ist nicht mehr zugänglich

Für beide sei es ein schwieriger Schritt gewesen, aus dem ersten Arbeitsmarkt auszutreten. Rückblickend seien sie aber froh. «Bei meiner Arbeit für Traversa und die Angst- und Panikhilfe Schweiz erhalte ich die nötige Unterstützung und habe gleichzeitig eine sinnstiftende Tätigkeit gefunden», erklärt Marlene Keller. «Das gibt mir auch Selbstvertrauen für die Zukunft.»

Auch Henry Rubi, der bald auch für die Angst- und Panikhilfe Schweiz tätig sein wird, hat mit dem Singen im Chor vor einigen Jahren etwas gefunden, das ihm hilft. «Zu Beginn musste ich mich jeden Mittwoch überwinden, hinzugehen. Dies, weil gerade die Pause, in der nicht klar ist, wer was tut und mit wem ich sprechen könnte, für mich eine Belastung war», erzählt Rubi. «Ich habe aber gemerkt, dass es mir nach der Probe immer besser ging als zuvor.» Er fühlt sich dort mittlerweile so wohl, dass er sogar Vorstandsmitglied des Vereins ist.

Anlaufstellen für Betroffene Angst- und Panikhilfe Schweiz Die Organisation bietet Hilfe und Beratung, Informationen sowie die Möglichkeit zur Diskussion zwischen Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten. Telefon-Hotline: 0848 801 109 (Max. 0.08 Franken/Min. ab Festnetz, Mobiltarife gemäss Anbieter). Traversa Das Netzwerk für Menschen mit einer psychischen Erkrankung und ihre Bezugspersonen stellt sowohl stationäre Angebote (97 Wohnplätze) als auch ambulante Angebote (Sozialberatung, Peer-Beratung, ein Tageszentrum und begleitetes Wohnen). Telefon: 041 319 95 00, E-Mail: info@traversa.ch.

