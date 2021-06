Luzern: Zwei Menschen reden über die Identitätssuche

Serie: «Erzähl mal» Zwei transgender Personen aus Luzern über den Weg zu ihrer wahren Identität Der Juni stand im Zeichen des Pride Months – eine Würdigung der LGBTIQ-Community und deren Kampf für ihre Rechte. Henrik Amalia von Dewitz und Stefanie Stalder erzählen ihre Geschichte. Livia Fischer 28.06.2021, 20.29 Uhr

Insgesamt drei Stunden dauert der Spaziergang, bei dem sich Henrik Amalia von Dewitz und Stefanie Stalder kennen lernen. Von Sempach führt der Seeweg bis nach Nottwil und wieder zurück. Verhalten oder schüchtern einander gegenüber sind sie kein bisschen, schon beim gemeinsamen Posieren fürs Foto ganz zu Beginn des Treffens wirken sie vertraut. Das liege daran, dass sie der Weg, den sie gehen, «dazu gezwungen habe, offen gegenüber jeglichen Menschen und Themen zu sein», so die Begründung. Es ist der Weg zu ihrer wahren Identität. Das Wetter an diesem Tag, das von windig und regnerisch zu sonnig wechselt, spiegelt die Höhen und Tiefen, die sie dabei erlebten, gut wider.

Ihre wahre Identität verstecken müssen sie nicht mehr: Henrik Amalia von Dewitz und Stefanie Stalder. Bild: Nadia Schärli (Sempach, 22. Juni 2021)

Stalder und von Dewitz sind transgender. Stalder wurde in einem männlich gelesenen Körper geboren, identifiziert sich aber als Frau und hat mittlerweile auch eine Geschlechtsangleichung hinter sich. Von Dewitz ist nonbinär, fühlt sich also weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig, und möchte mit dem Pronomen hen angesprochen werden. Etwas, das auf viel Widerstand stösst. «Wenn ich sage, dass man für mich bitte eine geschlechterneutrale Sprache verwenden soll, kommt häufig zurück, dass das anstrengend sei», erzählt von Dewitz.

Dabei wäre mit der richtigen Anrede so viel getan. Was für nicht Betroffene nichts Weiteres als eine Umgewöhnung ist, zeigt Menschen wie von Dewitz, dass sie so respektiert werden, wie sie sind und sich präsentieren wollen. «Nur darum geht's – ich erwarte nicht, dass man nonbinär nachvollziehen kann.»



Zu den Personen Henrik Amalia von Dewitz (26) ist in Arth aufgewachsen und wohnt aktuell noch in Bern, zieht im Juli aber in die Stadt Luzern. Von Dewitz studiert an der Universität Bern Germanistik und ist Vorstandsmitglied des Vereins Transgender Network Switzerland; der Schweizer Organisation von und für transgeschlechtliche Menschen sowie deren Umfeld. Stefanie Stalder (52) wuchs in Grosswangen auf einem Bauernhof auf, wo sie auch heute noch mit ihrer Frau und den zwei Kindern wohnt. Sie arbeitet als Maschinenführerin und Landwirtin und schreibt derzeit ihren Debütroman.

«Ich wollte nie trans sein, ich bin es einfach»

Unverständnis in der Gesellschaft ist ein Punkt, dem auch Stalder immer wieder begegnet. Manche Bekannte grüssen sie zwar noch, mehr reden sie seit ihrem Outing vor sechs Jahren aber nicht mehr mit ihr und Stalders Bruder hat sich seither vollständig von ihr abgewendet. Ein anderes Beispiel: Ein Ehepaar aus dem Dorf hetze deren Kinder in der Schule gegen ihre Kinder auf, erzählt die 52-Jährige. «Dass sie diesen Weg wählen, um mir Schaden zuzufügen, ist so perfide. Ich habe mir die Situation nicht ausgesucht und meine Kinder können schon erst recht nichts dafür.» Ersteres sei übrigens etwas, das sie immer wieder zu hören bekomme. «Wenn mir jemand Dinge sagt wie ‹Du hast dich ja dafür entschieden, diesen Weg zu gehen, jetzt musst du auch die Konsequenzen tragen›, antworte ich damit, dass das nicht stimme. Ich wollte nie trans sein, ich bin es einfach.»

Trotz Demütigungen ist für Stalder klar: Sie will sich nicht mehr verstecken und schon gar nicht mehr anpassen. «Das habe ich 40 Jahre lang gemacht.» Heute lebt sie frei, steht zu sich und pfeift auf Geschlechterstereotypen. «Zu Beginn meiner Transition sah ich lackierte Fingernägel als unabdingbares Symbol der Weiblichkeit, heute lackiere ich sie nur noch dann, wenn ich Lust drauf habe.» Auch die Uniformjacke, die sie trägt, sei zwar «nicht typisch weiblich», dafür ein Ausdruck ihrer selbst. «Es macht mir Spass, mich nicht irgendwelchen Normen unterwerfen zu müssen. Und es befreit.»

Wie sie die Selbstliebe gefunden haben

Der eigenen Identität sicher ist zwar auch von Dewitz, allerdings erst seit zwei Jahren. Das erste Mal gemerkt, dass etwas anders ist, hat hen im Kindesalter. «Ich erinnere mich daran, wie wir ‹Piraten› spielten und ich eine Meerjungfrau sein wollte. Die anderen Kinder meinten, das gehe nicht, weil ich ja ein Bub sei. Schon da verstand ich nicht, warum ich nicht all das sein kann, was ich möchte.» Später wurde hen wegen der «femininen Seite, die weich ist und sich für Kunst interessiert» zugeschrieben, ein schwuler Mann zu sein. «Ich stand und steh zwar auf Männer, doch in diese Schublade passte ich nicht», sagt von Dewitz. Stimmig wurde es erst, als hen anfing, die eigenen Körperteile so zu bezeichnen, wie sie sich anfühlen. «Eine richtige Körperdiskrepanz spürte ich nie, aber rundum wohl fühle ich mich erst, seit ich mir das Recht nehme beispielsweise meine Brust auch ohne Körbchen Brüste zu nennen.»

Stefanie Stalder und Henrik Amalia von Dewitz bezeichnen sich als «introvertierte Extrovertierte». Im Kern zurückhaltend, aber sehr offen. Bild: Nadia Schärli (Sempach, 22. Juni 2021)

Ein positives Körperbild hat mittlerweile auch Stalder. Bis vor dem Outing und der körperlichen Transition sah das aber noch ganz anders aus. «Ich habe meinen Körper gehasst, fand ihn abstossend, verwerflich. Ich habe ihn mit Arbeit geschunden und zog in den Wintern, in denen ich auf der Baustelle arbeitete, absichtlich nie Handschuhe an, sodass meine Hände richtig verblätzt waren.»

Nur das, was sie in ihr drin gespürt habe – wer sie sein könnte –, konnte sie schon früh auf eine Art gernhaben. Immer dann, wenn sie von der damaligen Realität geflüchtet und in eine neue Identität abgetaucht ist. Ausgedrückt hat Stalder das damit, dass sie im Geheimen Kleider wie Dessous und Mini-Jupes angezogen hatte; manchmal schlief sie auch darin. «Versteckt waren die in einer Scheune auf unserem Bauernhof, in einem blauen Fass, in dem Früchte eingelegt werden.» Feminine Kleidung liebt sie noch immer, sie braucht sie aber nicht mehr, um sich selbst zu mögen. «Die Selbstliebe habe ich verinnerlicht. Nun kann ich auch nackt vor den Spiegel stehen und sagen: Ich bin schön und gut so wie ich bin.»

Im Zeichen der Akzeptanz und Würdigung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Menschen stand übrigens der Monat Juni. Zudem soll der Pride Month auf noch immer bestehende Ungerechtigkeiten aufmerksam machen. Hier teilen von Dewitz und Stalder ihre Gedanken zum Pride Month, erklären, wie sie sich selbst für die LGBTIQ-Community einsetzen und was Nichtbetroffene tun können:

Video: Livia Fischer

Warum das wahre Glück kaum zu erreichen ist

Eine vollständige Akzeptanz ihres Körperbilds und Identität haben die beiden zwar erreicht. Dass sie jemals «endgültig ankommen», glauben sie aber nicht. Von Dewitz begründet es in erster Linie damit, dass es an vielen Orten beispielsweise immer noch nur Männer- oder Frauen-Toiletten gibt. «Da bin ich immer wieder von neuem mit dem strikten Geschlechterdenken in unserer Gesellschaft konfrontiert und muss mich entscheiden, durch welche Türe ich nun gehe.» Meist geht hen dann in die Männerkabine. «Den Frauen zuliebe. Weil ich in der Öffentlichkeit wegen meines Barts, der Statur und meiner Stimme als Mann gelesen werde», erklärt von Dewitz.

Der Grund, warum Stalder glaubt, das vollständige Glück nicht finden zu können, schlummert in der Vergangenheit. Es sind Dinge, die ihr verwehrt blieben und traumatisch für sie sind. Konkret: die Geburt ihrer beiden Kinder. «Es fühlte sich falsch an, dass ich sie nicht selbst austragen konnte und dauerte eine ganze Weile, bis ich das so annahm.» Der Schmerz blieb. Und dennoch: «Ich bin froh, dass ich nicht schon früher die Transition gemacht habe und so Papi meiner zwei Kinder sein darf.»

In «Erzähl mal» begegnen sich zwei fremde Menschen, die ein Thema verbindet.