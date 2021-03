Hingeschaut Damals Kampfflugzeuge – heute Plankton: Als der Sempachersee unter Beschuss geriet In der Nähe des TCS Campings steht der Fliegerturm. Von hier aus wurden fast fünfzig Jahre lang Übungen von Militärflugzeugen überwacht. Jetzt übernehmen Schulklassen die Schlichti als Lernort. Salome Erni 09.03.2021, 19.30 Uhr

«Der Lärm wurde immer lauter, ein Rattern, dann gewann das Flugzeug über dem Sempachersee wieder an Höhe. Und schon kam das Nächste angeflogen, dasselbe Spiel.» Franz Schwegler, der ehemalige Stadtpräsident von Sempach, kann sich lebhaft an die Zeit erinnern, als der Sempachersee das Übungsziel von Kriegsflugzeugen war. Damals – häufig am Mittwochnachmittag, weiss Schwegler zu berichten – flogen Kriegsflugzeuge der Typen Hunter und Venon über den See.

Der zehn Meter hohe Holzturm, diente früher als Fliegerturm bei Schiessübungen über dem Sempachersee. Bild: Pius Amrein (Neuenkirch, 4. März)

Zwischen dem TCS Camping Sempach und der Rossbadi wurde ein Floss im See als Ziel platziert. Für die herannahenden Flieger galt es nun, das Ziel zu treffen – teilweise mit Attrappen, teilweise mit scharfer Munition, sagt Schwegler. Dann flogen die Flugzeuge eine Schlaufe zurück über das Entlebuch, Littau und Emmenbrücke. Ein Vermerk in der Zeitung hielt die Bevölkerung davon ab, den betreffenden Teil des Sempachersees in dieser Zeit zu betreten.

Damit das Training abgehalten werden konnte, brauchte es scharfe Beobachter. Diese waren auf dem Sempacher Fliegerturm positioniert, einige hundert Meter vom heutigen Camping entfernt. Der Holzturm hat eine quadratische, überdeckte Plattform und steht direkt am Seeufer. Davor führt ein Steg entlang des Bootshauses ins Wasser. Aus der Höhe von etwa zehn Metern liess sich von dort aus erspähen, ob das Ziel im See getroffen wurde.

Aus luftiger Höhe beobachten

Den Ursprung hat der Turm im Jahr 1946, als das Militärdepartement der Schweiz die etwa 1000 Quadratmeter grosse Parzelle Schlichti am Ufer des Sempachersees von der Korporation Sempach erwarb und darauf die heutige Beobachtungsplattform baute. Bis zur Armeereform 1995 schossen die Flieger in den See, erzählt Josef Blum, der damals die Fachstelle Ökologie in der Landwirtschaft leitete. Dann war Schluss damit, eine neue Nutzung für die Schlichti wurde gesucht.

Errichtet wurde ein Lernort. In den beiden Holzpavillons auf dem Areal des Fliegerturms dürfen Schulklassen unterschiedliche Themen rund um das Thema Wasser bearbeiten. Blum, der Lehrpersonen am Lernort instruriert, sagt: «Schülerinnen und Schüler können mit bereitgestellten Mikroskopen und Messgeräten Plankton, die Wasserqualität oder das Seeufer erforschen.» Die Ausrüstung für den Werkstattunterricht haben der Gemeindeverband Sempachersee und der Verein Pro Sempachersee mitfinanziert.

Josef Blum erzählt, dass beim Kauf in den 90er-Jahren ein weiterer Faktor mitspielte, «ansonsten hätte der Kanton Luzern wohl kaum das Grundstück gekauft». Genau damals suchte nämlich auch die Wasserpolizei einen Unterstand für ihr Boot. Das Bootshaus in der Schlichti war dafür genau richtig und auch heute ist das Schiff noch dort stationiert.

Bild: Pius Amrein (Neuenkirch, 4. März 2021)