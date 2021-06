Service public Die Post macht bei den gelben Briefkästen stillschweigend blau ‒ auch im Kanton Luzern wird seltener geleert Weniger Leerungen am Wochenende, dafür unter der Woche häufiger bereits am Morgen: Seit neustem bleiben Briefe länger in den gelben Briefkästen liegen. Dies stösst im Kanton Luzern auf Kritik ‒ auch punkto Kommunikation. Salome Erni 05.06.2021, 05.00 Uhr

Bild: Pius Amrein (Dagmersellen, 4. Juni 2021)

Um halb neun am Freitagmorgen verschwindet ein Brief durch den Schlitz im gelben Briefkasten beim Kreuzberg in Dagmersellen. Ankommen wird er trotz A-Post-Briefmarke erst am Dienstagmittag – weil die Post jenen Briefkasten gemeinsam mit 269 anderen im Kanton Luzern neu am Samstag nicht mehr bedient. Und dies, obwohl das Unternehmen auf seiner Website zur A-Post gross «Schnelle Zustellung am nächsten Werktag ‒ selbstverständlich auch samstags» verspricht. Erst weiter unten wird vermerkt, dass dies nur bei rechtzeitiger Aufgabe zutrifft. Schwierig, wenn der Briefkasten um 8 Uhr geleert wird.

Die Änderung der Briefkasten-Leerung trat am 30. Mai schweizweit in Kraft. Weil die meisten Kästen in Dagmersellen bereits um acht Uhr geleert werden, ist die Gemeinde besonders betroffen. Ausserdem fielen dort fünf Briefkästen dem neuen Reglement zum Opfer, die nun nur noch unter der Woche geleert werden.

Kritik an der Kommunikation

Gemeindepräsident Markus Riedweg findet diesen «weiteren Abbau» der Post bedauerlich. Trotzdem ist er froh, dass die Post weiterhin je eine Samstagleerung bei der Filiale im Dorfzentrum sowie in den Ortsteilen Uffikon und Buchs gewährleistet. Über die neusten Änderungen informiert wurde die Gemeinde am 11. Mai mit einem Brief, der um ihre Kenntnisnahme bat. Der Dialog sei nicht gesucht worden, die Gemeinden seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden, so Riedweg: «Persönlich hätte ich mir eine aktivere Informierung gewünscht», sagt er.

Auch Ludwig Peyer, der Geschäftsführer des Verbands Luzerner Gemeinden (VLG), übt Kritik. Da die Post über regionale Kommunikationsabteilungen verfüge, hätte der Verband eine vorgängige Kontaktnahme mit den betroffenen Gemeinden erwartet. Peyer führt aus:

«Wenn es um neue Leistungen geht oder sonst um etwas Positives, ist die Post sonst nämlich jeweils sofort mit einer Medienmitteilung zur Stelle. Bei diesem Leistungsabbau hat man sich aber offenbar vornehm zurückgehalten.»

Das sei nicht gut für das Image der Post und die Gemeinden seien über dieses Vorgehen enttäuscht, so Peyer.

Denise Birchler, Mediensprecherin der Schweizerischen Post, verweist in ihrer schriftlichen Stellungnahme darauf, dass die Post nicht nur die Gemeinden, sondern auch mehr als 115'000 Schweizer Unternehmen per Brief direkt über die Neuerungen vor Ort informiert habe. Sie begründet diesen Schritt damit, dass 93 Prozent aller Briefe durch Unternehmen versendet würden. Man habe ausserdem darauf verzichtet, die Bevölkerung mit einer Medienmitteilung zu informieren, da eine solche den lokalen Anpassungen nicht Rechnung tragen könne.

Nur noch jeder dritte Briefkasten wird samstags geleert



Die lokalen Anpassungen: Von denen sind viele betroffen. Bevor die Post die Leerungsintervalle Ende Mai änderte, wurden noch rund 80 Prozent der Briefkästen im Kanton Luzern am Samstag bedient. Seit Anfang Juni ist es nur noch ein Drittel. Von den 15 Briefkästen, die auch am Sonntag bedient werden, liegen acht in der Stadt Luzern, je zwei in Emmenbrücke, Horw und Sursee und einer in Willisau.

Die Briefkästen bei der Filiale Hauptpost in der Nähe des Bahnhofs Luzern werden nach wie vor am Sonntag geleert.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 4. Juni 2021)

In vielen Gemeinden änderten sich aber nicht nur die Leerungszeiten am Wochenende, sondern auch jene unter der Woche. So werden die Briefkästen nun generell häufiger am Morgen während der Zustelltour geleert. Dadurch seien weniger zusätzliche Fahrten notwendig, was gemäss Denise Birchler effizienter, günstiger und auch ökologischer sei. Dafür wird ein später eingeworfener Brief halt erst am nächsten Tag abgeholt.

Nach diesen Regeln bestimmte die Post, wo und wann neu geleert wird: − In Ortschaften, wo die Post bis anhin einen Briefkasten nach 16 Uhr leerte, wird auch heute mindestens einer erst nach 16 Uhr geleert.

− In jeder Ortschaft, wo es bisher eine Wochenend-Leerung gab, wird auch künftig mindestens ein Briefkasten am Samstag geleert.

− Stark frequentierte Briefkästen in urbanen Zentren werden nach wie vor möglichst spät und am Sonntag geleert.

Sparen im einstelligen Millionenbereich

Dass die Post ihren Service gerade bei den Einwurfkästen anpasst, ist in Anbetracht der Zahlen nicht verwunderlich. Nur noch 15 Prozent, also jeder sechste oder siebte Brief, nehme überhaupt den Weg über den gelben Briefkasten, schreibt die Post. In den letzten fünf Jahren seien die Einwürfe um einen Viertel eingebrochen. Allgemein sei die Briefmenge in den letzten zwanzig Jahren um über 40 Prozent zurückgegangen. Mit den kürzlichen Änderungen könne das Unternehmen «einen Betrag im einstelligen Millionenbereich einsparen», so Mediensprecherin Birchler.

Sara Stalder, die Geschäftsführerin der Stiftung für Konsumentenschutz, verurteilt einen «weiteren Abbau des bereits stark reduzierten Briefkasten-Netzes». Denn nicht alle seien im Stande, den zusätzlichen Weg zum nächsten Briefkasten mit samstäglicher oder gar sonntäglicher Leerung alleine zu bewältigen. Und um überhaupt herauszufinden, welche gelben Briefkästen wann bedient werden, müsse man sich im Internet gut auskennen.

Dort informiert die Post nämlich in einer interaktiven Karte über die Leerungszeiten. Nach Eingabe des Wochentags, der Gemeinde und der Uhrzeit ist online einsehbar, wo in der Nähe noch nicht geleerte Briefkästen zu finden sind. Aufzurufen ist diese Karte unter anderem mit einem QR-Code direkt auf den Briefkästen, wo die Leerungszeiten auch analog verzeichnet sind. Im Fall des Briefkastens am Kreuzberg in Dagmersellen verweist die Onlinekarte auf die Postfiliale im Dorfzentrum, wo erst am Freitagabend um 18 Uhr geleert wird sowie am Samstag um 11 Uhr. Dort eingeworfen, würde der Brief schneller ankommen – aber es bedeutet einen Umweg.