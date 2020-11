Corona Auch kleine Firmen können profitieren: Luzerner Kantonsparlament gibt Härtefallregelung grünes Licht Die kantonale Härtefallregelung ist in Luzern einen entscheidenden Schritt weiter. Läuft die Referendumsfrist ungenutzt ab, können notleidende Firmen in der Coronakrise ab Februar von 25 Millionen Franken profitieren. Alexander von Däniken 30.11.2020, 15.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Luzerner Regierungsrat um Finanzdirektor Reto Wyss, Gesundheitsdirektor Guido Graf und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (von links) musste bei der Härtefallregelung nur eine Korrektur anbringen: bei der Grösse der Unternehmen. Patrick Hürlimann (Luzern, 30. November 2020)

Als einer der schweizweit ersten Kantone hat Luzern am Montag die Härtefallregelung des Bundes im eigenen Parlament beraten. Der Regierungsrat musste sich dabei an klare Vorgaben der Kantonsverfassung halten. So darf eine einmalige Ausgabe nicht höher als 25 Millionen sein, um eine obligatorische Abstimmung zu umgehen. Die nun beschlossenen 25 Millionen bedürfen eines fakultativen Referendums, dessen Frist nach 60 Tagen abläuft. Das bedeutet: Luzerner Unternehmen, die besonders stark unter der Coronakrise leiden, können voraussichtlich ab Februar von der Unterstützung profitieren. Der Bund beteiligt sich mit 8,58 Millionen Franken.

Über die Ausgestaltung der Nothilfe haben die 120 Parlamentarier am Montag heftig debattiert. Zum Beispiel schlug die Regierung vor, dass nur Unternehmen ab fünf Angestellten von der Härtefallregelung profitieren dürfen. Das wollten weder die zuständige Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) noch alle sechs Kantonsratsfraktionen. Sie forderten, die Mindestgrösse aufzuheben, weil gerade Luzern ein KMU-Kanton mit durchschnittlich sechs Angestellten pro Betrieb ist. Regierungspräsident Reto Wyss (CVP) erklärte sich mit dem Antrag einverstanden. Genauso wie die grosse Ratsmehrheit.

3 Millionen Franken à fonds perdu

Die übrigen Anträge stammten ausschliesslich von SP und Grünen. Alle waren chancenlos. So wurde unter anderem gefordert, den Anteil an nicht rückzahlbaren Beiträgen von 3 auf bis zu 25 Millionen Franken zu erhöhen. Die bürgerliche Mehrheit wollte hingegen den Anteil an Bürgschaften auf Kredite auf 22 Millionen Franken belassen. Mit einem weiteren Antrag soll nicht nur die Unternehmensgrösse als Kriterium wegfallen, sondern auch die künftigen Marktchancen und die gewählte Unternehmensstrategie. Die bürgerliche Mehrheit war aber klar der Meinung, dass es solche Kriterien braucht, um herauszufinden, welche Firmen gerettet werden müssen.

Yvonne Hunkeler (CVP, Grosswangen) lobte als Präsidentin der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) die Botschaft des Regierungsrats. Ob es dereinst mehr brauche als die 25 Millionen Franken, sei noch nicht abzusehen. Der Udligenswiler SVP-Kantonsrat Daniel Keller stellte in Frage, ob mit der Unterstützung nicht Firmen gerettet würden, die sowieso Konkurs gehen würden. Dem sollte die Regierung mit klaren Vergabekriterien begegnen.

Eigene Lösungen für KKL und Messe gefordert

Die Buttisholzer Kantonsrätin Helen Affentranger sagte namens der CVP-Fraktion, dass vor allem die rasche Hilfe Priorität habe. Administrative Hürden seien zu vermeiden. Trotzdem gelte es, herauszufinden, welche Firmen unterstützungswürdig seien.

«Nicht unterstützen sollten wir Unternehmen, die auch aus eigener Kraft aus der Krise finden.»

Affentranger pochte darauf, dass die Regierung für KKL und Messe Luzern eigene Lösungen findet. Die beiden Institutionen sind von der Härtefallregelung ausgeschlossen.

«Höchst wichtig und höchst dringend» ist die Härtefallregelung für die notleidenden Unternehmen im Kanton Luzern, wie FDP-Sprecher André Marti aus Willisau sagte. Parteipolitische Spiele auf dem Buckel der Firmen seien fehl am Platz. Es handle sich um Nothilfe. «Der eingeschlagene Weg ist pragmatisch und schnell.»

Luzern unter Deutschschweizer Kantonen im Mittelfeld (avd) Wie gut haben sich die 21 Deutschschweizer Kantone für die Ausrichtung von Härtefallbeiträgen an notleidende Firmen vorbereitet? Die «Handelszeitung» ist kürzlich dieser Frage nachgegangen und hat auf Basis einer Umfrage Noten verteilt. Mit Aargau, Appenzell Innerrhoden, Fribourg und Schaffhausen erreichten gleich vier Kantone die Bestnote 6. Ihnen gemeinsam ist, dass betroffene Unternehmen ab sofort Anträge stellen können. Dabei geht es nicht nur um die eigentliche Umsetzung der Härtefallregelung, sondern auch um Soforthilfen, mit denen die Zeit bis zum Inkrafttreten der Härtefallregelung überbrückt wird. Bester Zentralschweizer Kanton ist Zug mit Platz 9 und der Note 4,8. Hier können ab 1. Dezember Anträge gestellt werden. Es folgt Luzern mit der Note 4,7. Hier können Unternehmen ab Mitte Dezember Anträge stellen. Die weiteren Kantone der Region folgen auf den Plätzen 13 (Schwyz, Note 4,2), 15 (Nidwalden, Note 3,5), 17 (Uri, 3,2) und 18 (Obwalden, Note 2,7). In Uri und Obwalden ist noch offen, wann Anträge gestellt werden können.

Der Adligenswiler SP-Kantonsrat Jörg Meyer betonte zwar, dass die Regierung bis jetzt viel Effort geleistet habe. Das halte aber die SP nicht davon ab, den Einsatz kritisch zu beurteilen. So sei die Arbeitslosigkeit wesentlich höher als im Vorjahr, die Arbeitsleistung in gewissen Wirtschaftszweigen wie der Eventbranche auf einem Rekordtief. «Eigentlich müssten wir die vorliegende Botschaft zurückweisen», so Meyer. Das tat die SP nicht, sie versuchte aber, mit den Anträgen Korrekturen vorzunehmen.

Allfällige Nachbesserung drängt sich laut GLP noch nicht auf

Der Stadtluzerner Grünen-Politiker Hans Stutz sagte, es gehe um die Bewältigung einer Lage, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben habe. Daher sei es wichtig, die Anträge der SP zu unterstützen. Ursula Berset, GLP-Kantonsrätin aus Buchrain, erinnerte hingegen daran, dass Steuerfranken ausgegeben werden. «Jeder muss sich zuerst selber bemühen, Kosten zu sparen oder mit dem Vermieter zu verhandeln. Erst, wenn diese Mittel ausgeschöpft sind, soll der Staat helfen.» Eine neue Einschätzung der Lage sei erst möglich, wenn die ersten Anträge der Firmen eintreffen.

Regierungspräsident und Finanzdirektor Reto Wyss stellte klar, dass es nicht nur um möglichst schnelle Hilfe gehe, sondern auch um eine möglichst zielgerichtete. Man habe es mit Steuermitteln zu tun, entsprechend vorsichtig müsse damit umgegangen werden. Mit der vorliegenden Lösung und der auf Dezember geplanten Verordnung werde ein guter Mittelweg gewählt.

Das schliesse entsprechende Anträge von SP und Grünen aus, wonach die Vergabe von A-fonds-perdu-Beiträgen an weitere Kriterien wie die Umweltbilanz oder die Verlängerung von Kündigungsfristen geknüpft würde. Derweil laufe der Auswahlprozess für das Expertengremium bereits. Dieses wird die eingehenden Gesuche prüfen. Wenn möglich, werde das Gremium mit Personen aus beiden Geschlechtern und unterschiedlichen Regionen zusammengesetzt sein. Die Luzerner Härtefallregelung ist in der Schlussabstimmung mit 109 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen worden. Ebenfalls klare Zustimmung erhielt der entsprechende Nachtragskredit für dieses Jahr in der Höhe von 2 Millionen Franken.