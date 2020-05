Session der eidgenössischen Räte in Luzern: Damian Müller und Franz Grüter geben nicht auf Bern stach Luzern bei der Juni-Session des Bundesparlaments aus. Nun sollen die eidgenössischen Räte im Herbst in Luzern tagen. Das fordern FDP-Ständerat Damian Müller und SVP-Nationalrat Franz Grüter. Lukas Nussbaumer 06.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Gelten die aktuellen Abstandsregeln auch noch im September, können National- und Ständerat weiterhin nicht in ihren traditionellen Räumen im Bundeshaus tagen. Tritt dieser Fall tatsächlich ein, soll die Herbstsession des eidgenössischen Parlaments in Luzern stattfinden. Das verlangen FDP-Ständerat Damian Müller und SVP-Nationalrat Franz Grüter mit zwei gleichlautenden, am Dienstag eingereichten parlamentarischen Initiativen.

Mit dem Tagungsort Luzern soll die Solidarität zwischen den Landesteilen, den Generationen, der Wirtschaft, der Kultur und der Wissenschaft zum Ausdruck gebracht werden. Dazu sei Luzern «als einzigartiges Aushängeschild für das Tourismusland Schweiz bestens ausgestattet mit einer hoch qualifizierten Beherbergungsstruktur», schreiben Müller und Grüter. Ihre Initiativen folgen nur vier Tage nach dem Entscheid der Verwaltungsdelegation des Parlaments, die Juni-Session in Bern und nicht in Luzern durchzuführen, wie dies Müller verlangt hatte. Der Preisvergleich sei zu Gunsten Berns ausgefallen, hiess es in der Begründung. Das zieht Müller in Zweifel: Der Kostenvergleich sei «unfair» erarbeitet worden (Artikel vom 1. Mai). Bern offerierte für 3,84 Millionen Franken, Luzern für 3,94 Millionen – und zog den Kürzeren.

Der Hitzkircher Politiker zweifelt den Preisvergleich auch jetzt noch an und sagt:

«Die Zahlen wurden frisiert.»

Das Gute daran sei, dass der Bund durch den von ihm ausgeübten Druck massiv Kosten spare. Der Eicher Franz Grüter stösst ins gleiche Horn. «Bern hat die Offerte so lange nachgebessert, bis eine kleine Preisdifferenz entstanden ist.»

Nutzung der Infrastruktur in Bern auch im Juni sinnvoll

Doch warum akzeptieren Müller und Grüter das Nein nicht? Wird ihr Nachhaken nicht als Zwängerei aufgefasst? Das verneinen die beiden Luzerner Bundesparlamentarier. «Dass die Infrastruktur in der Bernexpo, die jetzt für den Mai aufgebaut wurde, auch im Juni benützt wird, macht Sinn», sagt Müller. Im Herbst jedoch solle man die Solidarität walten lassen und der gebeutelten Luzerner Tourismusbranche und den Unternehmen helfen. Grüter unterstreicht dies, zumal das Angebot der Messe Luzern aus finanzieller Sicht sehr gut sei.

Die Session der eidgenössischen Räte soll im September in der Messe Luzern auf der Allmend durchgeführt werden, sollte das Bundeshaus noch immer unbenutzbar sein. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die Initiativen werden vom Büro des National- und Ständerats im Juni entschieden. Das Büro der grossen Kammer besteht aus dem dreiköpfigen Ratspräsidium, den sechs Fraktionspräsidenten und den vier Stimmenzählern, jenes der kleinen Kammer aus dem drei Personen umfassenden Präsidium, den beiden Stimmenzählern und einem Zusatzmitglied.

Mehrheit der Ständeräte für Standort Luzern

Müllers Initiative wurde von 25 der 46 Ständeräte unterzeichnet, darunter alle zehn Zentralschweizer Vertreter. Für Müller bedeutet dies: «Wenn sich eine Mehrheit des Ständerats für Luzern ausspricht, ist das ein starkes Zeichen.» Grüter hat für seinen Pendant-Vorstoss nicht speziell geweibelt, weshalb er nur von 13 weiteren Nationalräten unterzeichnet wurde, darunter 10 der 19 Zentralschweizer.

Auf den ersten Blick erstaunlich ist, warum Grüter Müllers Engagement für eine Session in Luzern nun unterstützt. Schliesslich kritisierte er Müller Ende März, weil dieser den Sessionsbetrieb sofort wieder aufnehmen wollte. Grüter: «Ich war nur gegen den Zeitpunkt des Sessionsstarts. Den Standort Luzern habe ich immer befürwortet.»

Bilder der ausserordentlichen Session in der Bernexpo: