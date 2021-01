Session Für den Luzerner Kantonsrat ist die Zeit für Lärmblitzer noch nicht reif Lärmsünder sollen härter angefasst werden, findet Kantonsrätin Monique Frey (Grüne). Die rechtlichen und technischen Grundlagen für den Kauf von Lärmblitzern seien nicht gegeben, findet die Mehrheit des Parlaments. Lukas Nussbaumer 25.01.2021, 17.39 Uhr

Die Luzerner Polizei soll Geräte anschaffen, um laute Autos und Motorräder zu erfassen und die Halter zur Rechenschaft zu ziehen. Mit dieser Forderung stiess Monique Frey (Grüne, Emmen) bei der Regierung im Grundsatz auf offene Ohren. Das unnötige Verursachen von Lärm durch einzelne rücksichtslose Verkehrsteilnehmer stelle ein Problem dar, schrieb die Regierung in ihrer Antwort auf Freys Postulat. Dennoch beantragte sie dem Kantonsrat am Montag, den Vorstoss nur teilweise erheblich zu erklären. Dies deshalb, weil für den Kauf von Lärmblitzern weder die rechtlichen noch technischen Voraussetzungen gegeben seien, so Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker.