Session Luzerner Kantonsräte sorgen sich um Lehrstellen für Jugendliche Bei der Lehrstellensuche sei aktuell weder im Kanton Luzern noch in den Zentralschweizer Kantonen eine Häufung von Problemen erkennbar, hält die Regierung fest. Trotzdem beurteilen mehrere Kantonsräte die Lage als «angespannt». Lukas Nussbaumer 01.12.2020, 14.28 Uhr

Mehrere Kantonsräte beurteilen die aktuelle Lehrstellensituation als angespannt. Bild: Britta Gut

Wegen der Coronapandemie sind die Möglichkeiten für Schnupperlehren eingeschränkt. Jugendliche, deren Eltern und auch Lehrbetriebe würden sich in persönlichen Gesprächen besorgt zeigen, sagt Claudia Wedekind, CVP-Kantonsrätin aus Ermensee. Und wollte in einer dringlichen Anfrage von der Regierung wissen, wie sie die «Rahmenbedingungen beim Übergang in die Berufswelt» beurteilt, wie Wedekind ihren Vorstoss betitelte. Am Dienstagnachmittag diskutierte das Kantonsparlament über ihre Anfrage.