Der Kantonsrat kehrt frühestens im Mai 2022 nach Luzern zurück.

Sessionen Läuft alles rund, kehrt der Kantonsrat im Mai 2022 nach Luzern zurück Die Luzerner Regierung hat innerhalb einer Woche gesetzliche Grundlagen für die Einführung einer Zertifikatspflicht für das Parlament ausgearbeitet. Stösst der Vorschlag auf Zustimmung, spart der Kanton im neuen Jahr 340'000 Franken. Lukas Nussbaumer 09.11.2021, 05.00 Uhr

Dieses Bild wünscht sich nicht nur die CVP-Fraktion zurück: Debatten im Kantonsratssaal im Luzerner Regierungsgebäude an der Bahnhofstrasse 15. Bild: Corinne Glanzmann (2. Dezember 2019)

Die Luzerner Volksvertreterinnen und -vertreter sollen ihre Sessionen so schnell wie möglich wieder im Kantonsratssaal im Regierungsgebäude abhalten können. Diesen Satz würden alle 120 Mitglieder des Kantonsparlaments unterschreiben. Nicht einig ist sich der Rat über die Voraussetzungen für eine Rückkehr von der Stadthalle in Sursee nach Luzern an die Bahnhofstrasse 15. Der schon im September diskutierte Vorschlag, alle Politikerinnen und Politiker sollen sich freiwillig der 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet) unterziehen, fand keine Mehrheit, weil sich Mitglieder der SVP-Fraktion dagegen stellten.

Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum. Bild: PD

Als Folge davon reichte Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum eine dringliche Motion ein, in der er die Einführung einer Zertifikatspflicht verlangte. Der Vorstoss des Juristen und Steuerexperten aus Hochdorf wurde am 26. Oktober mit 91 zu 22 Stimmen bei zwei Enthaltungen überwiesen. Gegen die Motion votierten 19 SVP-Angehörige und drei Grüne. Mit Reto Frank aus Meggen unterstützte immerhin ein SVP-Kantonsrat den Vorstoss.

Kosten für Tests werden vom Kanton übernommen

Nun hat die Regierung innerhalb einer Woche das Kantonsratsgesetz geändert. Demnach müssen Kantons- und Regierungsräte für die Teilnahme an Sessionen künftig und befristet bis Ende 2022 ein Zertifikat vorweisen. Das gilt auch für Mitarbeitende der Staatskanzlei, Journalistinnen und Journalisten sowie Gäste auf der Tribüne. Steht das Parlament hinter der Vorlage der Regierung und wird das Referendum nicht ergriffen, könnten die Sessionen ab Mai 2022 wieder in Luzern stattfinden.

Wer weder genesen noch geimpft ist, kann sich auf Kosten des Kantons testen lassen. Dieser Aufwand sei «zumutbar», da das Resultat eines Antigen-Schnelltests nach rund 30 Minuten verfügbar sei, schreibt die Regierung. Ausgehend davon, dass der Anteil der Geimpften im Parlament etwa gleich gross ist wie in der übrigen Bevölkerung, rechnet die Regierung mit maximal 30 Personen, die jeweils vor den Sessionen getestet werden müssen. Bei Kosten von 80 bis 100 Franken pro Test belaufen sich die Ausgaben deshalb auf etwa 3000 Franken pro Session. Bei sechs Sessionen zwischen Mai und Dezember 2022 macht das rund 18'000 Franken. Das sind exakt 342'000 Franken weniger, als wenn die Sessionen weiterhin auswärts abgehalten werden müssen. Der Zusatzaufwand pro auswärtigen Sessionstag beläuft sich nämlich auf 60'000 Franken. Die Organisation der Tests und die Kontrolle der Zertifikate will die Regierung der Geschäftsleitung des Parlaments übertragen.

Bundeslösung kommt für Luzern nicht in Frage



Nicht gelten soll die Zertifikatspflicht für Kommissionssitzungen, da laut Regierung genügend Räume zur Verfügung stehen, in denen sich die Räte dank der Möglichkeit von Schutzkonzepten treffen können. Nichts wissen will die Regierung von der Lösung, die im National- und Ständerat Usus ist: Trotz grundsätzlich geltender Zertifikatspflicht erhalten auch Ratsmitglieder ohne Zertifikat Zutritt, wenn sie im Parlamentsgebäude eine Maske tragen. Laut der Luzerner Regierung würde eine solche Regelung die in der Motion geforderte Zertifikatspflicht «gerade wieder unterlaufen».

Freiwillige Lösung ist noch immer möglich

So mehrheitsfähig der Vorschlag der Regierung ist, so unsicher ist, ob es ihn überhaupt braucht. Möglich ist nämlich immer noch eine Lösung, hinter die sich alle 120 Kantonsrätinnen und -räte stellen können. Die Fraktionen befänden sich deshalb im Austausch, sagt SVP-Fraktionschef Armin Hartmann. Es würden derzeit Möglichkeiten gesammelt, die dann in den Fraktionen und später in der Geschäftsleitung des Parlaments Ende November besprochen würden.

«Sicher Hand bieten für eine freiwillige Lösung würde die Mitte», sagt Fraktionschef Adrian Nussbaum. Als «praktikabel» bezeichnet er die Regelung, wonach «Nicht-3G-Willige» mit Maske auf der Tribüne Platz nehmen und von dort aus am Ratsbetrieb teilnehmen können. Zweifel hegt der seit 2015 im Kantonsrat politisierende Nussbaum an einer Adaption des Regimes, das im Bundeshaus gilt – aufgrund der engen Platzverhältnisse im Kantonsratssaal, wo Plexiglaswände nicht installiert werden können. Und er betont: «Ich finde grundsätzlich, dass für die Kantonsräte die gleichen Regeln gelten sollen wie für die übrigen Bürgerinnen und Bürger.»