Sessionen - Wegen Corona: Der Luzerner Kantonsrat tagt noch bis Ende Jahr in der Stadthalle Sursee

Wegen Corona: Der Luzerner Kantonsrat tagt noch bis Ende Jahr in der Stadthalle Sursee Die Stadthalle Sursee ist bis Ende dieses Jahres Tagungsort des Kantonsparlaments. Wo sich die 120 Volksvertreter 2022 treffen, ist noch nicht klar. Und Technik und Equipment stammen künftig vom gleichen Anbieter. Lukas Nussbaumer 29.05.2021

Seit dem 18. Mai 2020 treffen sich die 120 Luzerner Parlamentarier nicht mehr im Kantonsratssaal im Regierungsgebäude an der Bahnhofstrasse in Luzern, sondern auswärts. Bis Ende 2020 hiess der Tagungsort Messe Luzern, seit dem 25. Januar dieses Jahres Stadthalle Sursee. Und in Sursee sollen auch die weiteren zehn Sessionstage, die heuer noch geplant sind, stattfinden. Das sagt der kantonale Informationschef Andreas Töns auf Anfrage.

Das Luzerner Kantonsparlament tagt auch noch bis Ende dieses Jahres in der Stadthalle Sursee.

Bild: Pius Amrein (Sursee, 25. Januar 2021)

Die Geschäftsleitung des Kantonsrats behält sich jedoch vor, auf diesen Entscheid zurückzukommen, falls sich die epidemiologische Lage signifikant entspanne und die Schutzbestimmungen gelockert werden können, so Töns weiter. Wo die Sessionen 2022 stattfinden, steht noch nicht fest: «Das hängt stark von der weiteren Entwicklung der Epidemie ab.»

Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj.

Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj sagt, man werde ab September «Session für Session entscheiden, ob eine Rückkehr in den Kantonsratssaal möglich ist». Die 2011 ins Parlament gewählte SP-Politikerin, die in Sursee aufgewachsen ist und heute in der Stadt Luzern lebt, fühlt sich in der Stadthalle jedenfalls wohl.

«Es ist viel familiärer als in der Messe Luzern, die als Tagungsort aber auch sehr angenehm war.»

Technische Dienstleistungen stammen neu aus einer Hand



Klar ist nach einer Ende 2020 erfolgten öffentlichen Ausschreibung, wer die technischen Dienstleistungen und das Equipment bis im Sommer 2022 beziehungsweise solange, wie auswärtige Sessionen stattfinden, zur Verfügung stellt: Es ist die Firma Bild und Ton AG aus Rothenburg. Sie hat sich diesen Auftrag bis jetzt mit einem anderen Unternehmen geteilt. Die Ausschreibung erfolgte, weil eine freihändige Vergabe aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich war – der Auftragswert übersteigt die auf 250'000 Franken festgesetzte Limite für gleichartige Verträge innerhalb eines Jahres bei weitem.

Die Fokussierung auf einen Anbieter hatte aber nicht nur rechtliche, sondern auch finanzielle Gründe. Der Wechsel zwischen zwei Firmen sei jeweils mit hohem Zusatzaufwand bei der Organisation der externen Sessionen verbunden gewesen, sagt Töns.

Externer Sessionstag rund 60'000 Franken teurer

Wie eine Zusammenstellung der im letzten Jahr freihändig vergebenen Aufträge der Staatskanzlei zeigt, kostet das technische Equipment pro Sessionstag etwas über 20'000 Franken. Dazu kommen Kosten von etwa 40'000 für die Miete der Räume inklusive Mobiliar, Auf- und Abbauarbeiten, Verpflegung, Reinigung und Parkgebühren. Somit kostet ein auswärtiger Sessionstag rund 60'000 Franken mehr als ein ordentlicher im Kantonsratssaal, wo Sitzungsgelder und Reisespesen von jeweils etwa 40'000 Franken ausbezahlt werden.