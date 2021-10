Luzerner Kantonsrat will Zertifikatspflicht einführen

Sessionen Luzerner Kantonsrat will Zertifikatspflicht Die 120 Luzerner Volksvertreterinnen und -vertreter wollen möglichst schnell zurück in den Kantonsratssaal nach Luzern. Für die dafür nötige Zertifikatspflicht braucht es jedoch rechtliche Grundlagen. Diese kann die Regierung nun ausarbeiten. Lukas Nussbaumer 25.10.2021, 09.42 Uhr

Der Luzerner Kantonsrat tagt momentan noch in Sursee. Bild: Nadia Schärli (22. Juni 2021)

Im Kantonsratssaal im Stadtzentrum von Luzern statt in der Stadthalle in Sursee debattieren, Allianzen schmieden und abstimmen: Das möchten alle Mitglieder des 120-köpfigen Parlaments. Damit dies möglich wird, müssten sämtliche Volksvertreterinnen und -vertreter genesen, geimpft oder negativ getestet sein. Dagegen sträubt sich jedoch die SVP-Fraktion. Nicht alle Parlamentsmitglieder würden sich dem 3G-Regime unterstellen wollen, sagt Fraktionschef Armin Hartmann.

Am Montag nun diskutierte der Kantonsrat über eine dringliche Motion von Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum, in welcher der Hochdorfer Politiker eine Zertifikatspflicht fordert. Die Kosten für die Tests sollen vom Kanton übernommen werden. Nussbaums Vorstoss kam sehr gut an und wurde mit 91 zu 20 Stimmen bei 2 Enthaltungen auf Empfehlung der Regierung hin als dringlich überwiesen. Gegen die Zertifikatspflicht wehrte sich wie erwartet die SVP-Fraktion. Zu einer Diskussion kam es aber nicht.

Umsetzung des Vorstosses zieht sich bis in den Sommer 2022 hin

Trotz der Dringlicherklärung wird es noch mindestens ein halbes Jahr dauern, bis das Parlament nach Luzern zurückkehren kann. Es braucht nämlich eine Änderung des Kantonsratsgesetzes oder mindestens der Geschäftsordnung des Kantonsrats, Kommissionsberatungen sowie zwei Lesungen im Rat. Zudem muss eine 60-tägige Referendumsfrist abgewartet werden.

Ebenfalls für dringlich erklärt wurde ein Postulat des Entlebucher SVP-Kantonsrats Bernhard Steiner über die Zertifikatspflicht an Luzerner Hochschulen, vermehrte Studienabbrüche und allfällige Alternativen. Damit war die Regierung einverstanden – im Gegensatz zu einem Postulat von Steiners Parteikollegin Vroni Thalmann aus Flühli. Sie verlangt eine Verlängerung der Frist bei coronabedingten Fahrnisbauten. Darunter versteht man temporär installierte Dächer über Terrassen oder Aussenbereichen von Restaurants. Solche sind ohne Baubewilligung befristet für 30 Tage erlaubt. Laut Thalmann hätten viele Restaurants, insbesondere auf dem Land, mit grossen, coronabedingten Einbussen zu kämpfen. Eine Verlängerung der Frist erhalte die Wettbewerbsfähigkeit.