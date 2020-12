Sessionen Tagt der Luzerner Kantonsrat bis Mitte 2022 auswärts? Der technische und finanzielle Aufwand für auswärts abgehaltene Parlamentssessionen ist gross. Nun sucht der Kanton Luzern

einen statt zwei Anbieter – und das bis im Juni 2022. Lukas Nussbaumer 28.12.2020, 05.00 Uhr

Die Session des Kantonsrats aus der Messe Luzern wird live übertragen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (18. Mai 2020)

Die Ausschreibung im jüngsten Kantonsblatt erstaunt: Der Kanton Luzern sucht eine Firma, welche für die Mai- und Juni-Session 2021 in der Stadthalle Sursee sowie optional für weitere 16 Sessionstage bis im Juni 2022 die technischen Dienstleistungen sowie das nötige Equipment zur Verfügung stellt.

Ist der Kanton mit den bisherigen zwei Anbietern, die sich seit dem ersten Sessionstag in der Messe Luzern vom 18. Mai abwechseln, nicht mehr zufrieden? Und geht die mit der Ausschreibung betraute Staatskanzlei davon aus, dass die Pandemie bis im Sommer des übernächsten Jahres eine Rückkehr in den Kantonsratssaal im Regierungsgebäude verunmöglicht?

Weder noch. Man sei zufrieden mit den bisherigen Anbietern, sagt der kantonale Informationschef Andreas Töns. Die Ausschreibung erfolge, weil eine weitere freihändige Vergabe ab Mai 2021 aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich sei. Konkret: Der Auftragswert übersteigt die auf 250'000 Franken festgesetzte Limite für gleichartige Verträge innerhalb eines Jahres bei weitem. So kosten Technik und Equipment pro auswärtigem Sessionstag rund 60'000 Franken (siehe Kasten), was bei 20 Sessionstagen zwischen Mai 2021 und Juni 2022 etwa 1,2 Millionen Franken ergibt. Beide bisherigen Anbieter können am Ausschreibungsverfahren teilnehmen und bleiben so im Rennen um den Auftrag.

Ein externer Tag kostet rund 100'000 Franken Tagt das 120-köpfige Luzerner Parlament im Kantonsratssaal, werden Sitzungsgelder und Reisespesen in der Höhe von rund 40'000 Franken ausbezahlt. Für einen Tag in der Messe Luzern– und davon gab es seit dem ersten am 18. Mai deren 13 – kommen Kosten von zirka 60'000 Franken dazu, wie die Regierung in einer Anfrage von Damian Hunkeler (FDP, Luzern) festhält. Etwas mehr als die Hälfte dieser Zusatzkosten fallen auf die Miete der Räume inklusive Mobiliar, Auf- und Abbauarbeiten, Parkgebühren und Reinigung. Technik und Verpflegung schlagen mit 15'500 beziehungsweise 10'000 Franken zu Buche. (nus)

Ein Anbieter ist günstiger als zwei

Die Fokussierung auf nur noch einen Anbieter hat finanzielle Gründe. Der Wechsel der Anbieterin der technischen Dienstleistungen sei «jeweils mit hohem Zusatzaufwand bei der Organisation der externen Sessionen verbunden», sagt Töns. Oder anders formuliert: Sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand kommen den Kanton günstiger zu stehen.



Warum die Staatskanzlei den Auftrag gleich bis Juni 2022 ausschreibt, hat laut Töns vorab drei Gründe. Erstens sei damit «sichergestellt, dass wir nicht erneut ein Ausschreibungsverfahren durchführen müssen, wenn externe Sessionen über 2021 hinaus notwendig sind». Zweitens hänge die Wiederaufnahme des Sessionsbetriebs im Kantonsratssaal von der Entwicklung der epidemiologischen Lage ab, sei also ungewiss. Und drittens erklärt der kantonale Informationschef:

«Bauliche Anpassungen im Kantonsratssaal sind schwierig und benötigen noch Zeit».

Bereits Mitte Oktober teilte die Geschäftsleitung des Kantonsparlaments mit, die Luftzufuhr in den Kantonsratssaal von aussen mit Frischluft funktioniere bei hohen oder tiefen Aussentemperaturen «noch nicht zufriedenstellend».

Sursee, Messe Luzern – oder gar ein weiterer Standort?

Ob die externen Sessionen auch nach Mitte 2021 weiter in der Stadthalle Sursee abgehalten werden, erneut wie bis jetzt in der Messe Luzern, an einem anderen Standort oder gar wieder im Kantonsratssaal, entscheidet die Geschäftsleitung des Parlaments im kommenden Frühjahr.

Aufgrund der Erreichbarkeit liegt der Fokus gemäss Töns auf der Stadt und Agglomeration Luzern oder auf Sursee. Nötig sei eine Halle, die mindestens 1000 Quadratmeter gross ist.